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الإخوان.. ضياع كلمة السر

3/11/2024 4:35:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

إحدى كلمات السر في علاقة الإخوان مع الدولة منذ أن كان الإخوان المسلمون في الأردن في منتصف أربعينيات القرن الماضي أن من كانوا أصحاب قرار في الجماعة كانوا يديرون أمورها على أنهم جزء من الدولة الأردنية، وكان في صفوف قياداتها المهمين من كانوا يؤمنون بالدولة ونظامها السياسي ويتعاملون معها على أنها دولتهم وليست ساحة عمل، وحتى التنظيم الدولي للجماعة كان يرى في الأردن حالة مختلفة، في وقت كان الاخوان في مصر بلد المنشأ في السجون او النفي، وأيضا كان الاخوان في دول عديدة في أوضاع صعبة، وبعدها كانت الجماعة في الأردن تحتضن الاخوان السوريين في الأردن بعلم الدولة، وكان يقال إن الجماعة في الأردن كانت رئة مهمة يتنفس منها التنظيم.
وحتى من كانوا يصنفون صقورا او متشددين داخل إخوان الأردن فقد كان تصنيفا داخل الجماعة، لكنهم كانوا يحافظون على معادلة التنظيم مع محاولات للتشدد في الخطابات لمكاسب داخل التنظيم، وكانوا في المحطات الصعبة حمائم فوق العادة، ورغم ان فئة من هؤلاء لم يكونوا يؤمنون بالدولة ولا الدستور ولا النظام السياسي إلا انهم في لحظات المكاسب دخلوا مؤسسات الدولة بما فيها مجلس النواب رغم ان بعضهم كان يحرم قبل ذلك المشاركة في مجلس النواب.
كلمة السر هذه لدى المؤثرين في قرار الجماعة لم تكن تعني لدى الدولة اطمئنانا كاملا للجماعة، لان التنظيم كان يحمل سلوكا معتدلا وخطابا او فكرا متشددا، وحتى في داخل الجماعة كان الحديث عن الأردن شيئا محل شك بصاحبه، وعندما يريد أحدهم ذكر اسم الملك في اجتماعات داخلية يذكره وكأنه زعيم دولة أخرى ومعادية مثل رأس النظام، وعندما يكون الحديث علنا وخاصة عندما اصبح للجماعة نواب ووزراء فإن الحيرة كانت تصيب بعضهم، فكان استخدام مصطلح "سيد البلاد"، الى مصطلحات أخرى هروبا من قول "جلالة الملك" علنا فهذا كان صعبا، ولم تكن القصة في الكلمات لكنها تعبير عن فكر.
ومع ذلك استمرت المعادلة وبقيت الجماعة تتعامل على انها تحت حكم الدولة وليست ندا لها، لكن تحولات جذرية حدثت داخل التنظيم مثل وجود قيادة حماس في عمان من عام 1991 الى 1999 وقد أصبحت لدى فئات اخوانية اهم من قيادة التنظيم الاخواني، وكانت حماس تمتلك قضية ومالا ونفوذا وذكاء في عملها مع الاخوان واصبح لحماس تيار قوي داخل الجماعة وقيادتها، وترافق هذا مع تغيير المراقب العام ومغادرة الأستاذ عبد الرحمن خليفة موقعه بعد ان قاد الجماعة اكثر من أربعين عاما، وجاء الأستاذ عبدالمجيد الذنيبات رحمهما الله لتتغير أوزان التمثيل والتأثير داخل الجماعة.
وكانت اول محطة سياسية تتعامل فيها الجماعة مع الدولة بندية وتحد انتخابات البرلمان عام 1997، حين قاطعت الجماعة لأسباب معلنة لا علاقة لها بالسبب الحقيقي وهو سبب داخلي وصراع نفوذ يعرفه من اتخذ القرار، وحاول الحسين رحمه الله ان يتعامل وفق المعادلة التاريخية بين الدولة والإخوان وتحدث بلغة ود وسياسة معهم في خطاب في الزرقاء، لكن الجماعة كانت قد ذهبت الى مسار جديد، ولم يعد قرار الجماعة كما كان، بل أصبحت هناك مراكز قوى تحكم القرار.
ولم تتوقف التغيرات داخل الجماعة واصبح معلوما ان اجتماعات مجلس الشورى لأي قرار مهم كانت تخضع لمعادلات لتيارات وجهات مختلفة، واصبح نفوذ حماس داخل الجماعة اقوى من المراقب العام او المكتب التنفيذي، والأسباب يعلمها الجميع، حتى كان عهد الملك عبدالله الذي شهد تحولا جذريا مناسبا للتحول داخل التنظيم، فالجماعة تخلت عن معادلة تاريخية فتخلت الدولة، وأصبحت الجماعة ملفا أمنيا فيه مساحة سياسية محدودة.
وعندما جاءت مرحلة الحراك وما يسمى الربيع العربي سنحت للاخوان فرصة العودة الى المعادلة القديمة الى جانب تحقيق إصلاحات حقيقية بادر اليها الملك من تعديل الدستور وامور مهمة اخرى، لكن الجماعة حينها كانت تحت تأثير حالة اقليمية تقول ان الجماعة ستحكم دولا عديدة ومنها الأردن، وكان ما جرى في مصر محفزا للجماعة على ان تستقوي على الدولة الأردنية، وكانت تعتقد أن المسافة الى الحكم قريبة، ولهذا كان شرطها الاهم تغيير الدستور وإزالة صلاحيات الملك، وبعدها الفوز بأغلبية البرلمان ثم الحكومة التي ستأخذ صلاحيات الملك اي السيطرة على الحكم.
ولأن الخبرة السياسية كانت محدودة فإن تفاهم إخوان مصر مع الإدارة الأميركية لم يكمل مشواره، ولم تسقط الدولة السورية وتبعثرت اليمن وليبيا، وفي الأردن كانت الدولة متماسكة جدا فكانت انتخابات 2013 التي اعتقد الاخوان ان مقاطعتها ستفشلها، لكن ضاعت بوصلتهم مرة أخرى فخسروا الرهان وخسروا مابقي من ثقة الدولة ومؤسسة الحكم بهم، ودخلوا في معركة داخلية قانونية انتهت بأن اصبحت الجماعة غير قانونية.
حكاية طويلة لم تنته، فالجماعة في فترة العدوان على غزة تعيد ذات التجربة الخاسرة، والخلاف ليس على التضامن مع غزة، فالدولة قدمت اكثر من كل فروع الاخوان في العالم، والأردنيون كلهم متضامنون مع غزة كل بطريقته والدولة كانت حريصة على وجود رفض واسع للعدوان، لكن ضياع البوصلة كان في الاعتقاد ان الشارع والتحرك على إيقاع العدوان فرصة سياسية داخلية، فعادت فكرة الاستقواء على الدولة، والاعتقاد ان الدولة في حالة دفاع وضعف ويمكن الذهاب بها الى مربع مصالح لأطراف في الداخل والخارج واختطاف الشارع ومزاج الناس وإثبات ان الجماعة قوية وتستطيع احراج الدولة، إضافة الى الاستعداد المبكر لانتخابات مجلس النواب المقبل.
ولأن الجماعة لم تتوقف يوما لدراسة تجاربها فإنها تذهب الى الجحر الذي لدغت منه في كل مرة، وفي كل مرة كانت الفاتورة كبيرة.

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