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غزة والسيناريوهات الأربعة

3/11/2024 4:35:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيدت الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني والشعوب العربية طوفان الأقصى، عندما رأته يكسر أنف الاحتلال (اسرائيل) ويمرغه لأول مرة بالتراب. وفي أثناء ذلك يباد الشعب الفلسطيني في غزة، وتدمر عن بكرة أبيها: جغرافيةً، وطبوغرافيةً، وبنيةً تحتيةً، وزراعةً، وصناعةً، وتعليماً، وتاريخاً، وتراثاً.
ولمساعدة القارئ لاتخاذ موقف واضح من هذه الأحداث يرضى عنه، يجب عليه أن يضع نفسه وأسرته في غزة، ليرى من خلال عينيها. وعندما يفعل يجد نفسه أمام واحد من السيناريوهات الأربع التالية:
الأول: قبول سيناريو الحصار الشامل الكلي براً وبحراً وجواً، التي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة، ويعني أن تظل سجيناً مدة الحياة، واسرائيل تمسك بخناقك حتى الموت: صحتك، مرضك، علمك وجهلك، بنتك وولدك وأكلك، وشربك، وصحوك، ونومك، فهل تستطيع أن تقبل ذلك فعلاً وأن يمضى حياتك قابعاً في هذا السجن؟
الثاني: سيناريو الاستسلام، أي الخضوع التام للسيناريو الأول، لا تترك وسيلة إلا واستخدمتها لإثبات هذا الخضوع كي ترضي اسرائيل عنك داخل السجن، وإلا أوقفتك على رجل واحدة أو في الزاوية إلى ان تتوب، وتصفح عنك، فلا تفكر بالحرية والدولة الفلسطينية، وحتى بالاتصال مع الضفة أو العالم. عندئذ سيتهمك العرب وغيرهم بالخيانة، فلا تطيق ذلك لأنهم لا يأخذون وضعك بالاعتبار ولا يقدرون ما أنت فيه.
الثالث: سيناريو المناشاوت المتبادلة:
ويعني أن تظل تحت الحصار، ولكنك لا تترك وسيلة إلا واستخدمتها للإطاحة به، وبخاصة حفر الأنفاق وتهريب السلاح عبرها او استخدام ثغرات بحرية أو برية لتهريبه، وتصنيعه واستخدامه من آن إلى آخر لتنكيد الحياة في اسرائيل وهم يردون عليك بالمثل. ولكن صواريخك قلما تصيبهم، بينما صواريخهم تصيب وتقتل وتدمر. وينتهي الأمر بتدخل الوسطاء لوقف التراشق فيقف. وبالاتفاق عبر وساطات عربية ودولية على هدنة مؤقتة، دون أن يحدث تغييرا إيجابيا في حياة القطاع، فتعود إلى المراشقة وينتهي الأمر بالكيفية نفسها.
الرابع: طوفان الأقصى:
نظراً لإفلاس كل ما مر من محاولات لإزالة الحصار أو لتخفيف وطأته، ولإعادة الحياة إلى القضية التي كادت تموت، كان لا بد أن يفكر قادة المقاومة في القطاع ببديل فريد لم يخطر على بال أحد في اسرائيل أو حتى في بلاد العرب أو في العالم من قبل، وهو المقاومة الاستباقية باكتساح حدود الهدنة، والتوغل في اسرائيل، وقتل وأسر وجرح المئات من اليهود بسرعة خاطفة بدا بها وكأن اسرائيل أُغمي عليها وانهارت.
لقد انتصرت فلسطين في مرحلة الذهاب بطوفان الأقصى على اسرائيل لأول مرة، أي أنها هزمتها لأول مرة في تاريخها وعلى يد من؟ على يد فصيل فلسطيني محاصر كلياً في قطاع غزة.
لم تبك اسرائيل وحدها نتيجة هذا الهجوم الصاعق بل كل الصهاينة في العالم بكوا، وبخاصة في الإدارة والكونغرس الصهيونيين. كما بلغ الفرح أوجه عند الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، وتحولوا جميعاً إلى تأييد المقاومة وإن كانت على يد ((حماس)).
وما إن استيقظت اسرائيل واميركا وأوروبا من الصدمة حتى شنوا جميعاً مباشرة أو بصورة غير مباشرة وغير مسبوقة حملة يهودية صليبية صهيونية جديدة على قطاع غزة لإبادة القطاع بشراً وشجراً وحجراً، ولكنهم لم ينجحوا حتى الساعة في تحقيق أهدافهم من الحملة وهي تصفية حماس، وإطلاق سراح الأسرى عندها، والانفراد بحكمها.
وبما أن الصراع الدامي مستمر وتدمير غزة البشري والعمراني كذلك فإن الناس أخذوا يتساءلون وبعدين، لا أحد يعلم إلى أين، ذلكم في بطن الغيب.
وأعود إلى الموضوع: هل تلوم غزة لو كنت هناك على قيامها بطوفان الأقصى مهما كانت النتائج في مرحلة الإياب؟ فكر وفسر ولكن كن منطقياً وأخلاقياً مع نفسك ومع غزة.

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