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هناك في غزة.. رمضان جاء باكرا

3/11/2024 4:35:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

هناك في غزة، تاريخ يكتبه أطفال لا يعرفون اللعب ولا مدارج الصبا، لم يتذوقوا معنى الطفولة، كسرت ألعابهم، سرقت احلامهم، هناك في غزة طفلات ونساء لا يعرفون يوم المرأة العالمي، وانما يعرفون لون الدم وصوت القصف، وغصة الموت، وأزيز الطائرات، وأنواعها، والقنابل وقدارتها التفجيرية، والصواريخ ومواطن صنعها، فكل الصواريخ غريبة والطائرات كذلك، والقنابل صنعت في بلاد الغرب وارسلت لقتل أطفال غزة وسرقة طفولتهم، وفرحهم، وألعابهم، وهدم مدارسهم وبيوتهم، وكسر خزائن ملابسهم، وقتل أمهاتهم، وآبائهم، واخوانهم، ثم يحدثونك عن حقوق الطفل والنساء، وعن شعورهم بالأسى للمجازر التي تحصل.
هناك في غزة، طفلة (مثلها أطفال كثر) أفاقت من نومها على أصوات القصف، وطائرات حربية تملأ الجو، طفلة وجدت سقف بيتها مهدوما، وبابه مكسورا، وأتربة التفجير تعصف بالأجواء، تفقدت سرير اخيها النائم بجوارها، وجدت سريرا احمر ملطخا بالدم، لم تر من أخيها إلا أشلاء، خرجت تركض تتفقد غرفة أبيها وامها، فلم تجد الأبواب في مكانها، وانما حيطان مهدمة وأشلاء متناثرة في كل مكان، وألعاب اغتالها القتلة، ودماء تسيل كجدول انفجر من باطن الارض.
هناك في غزة، يتوقف الكلام، يصمت الطفل، ويحضر الألم، تموت البسمة، لا ملاعب أطفال، ولا بيوت تحمي ساكنيها، فالنازيون الجدد في إسرائيل لا يريدون أي فلسطيني حيا، يقتلون كل من يتحرك، يقصفون الأطفال قبل الرجال، يغتالون النساء قبل الشباب، ثم يأتي العالم، والأمم المتحدة لتذكّرنا بيوم المرأة العالمي الذي صادف الجمعة الماضي؛ فيا أيها الحالمون الذين صمت اذانكم، عن أي يوم للمرأة تتحدثون، وعن أي حقوق تكتبون، تعرت المواقف فبانت عوراتكم، وتعرفنا على كذب خطاباتكم.
يا أنتم، يا بائعي الكلام في مجلس الأمم المتحدة، ماذا قدمتم للمرأة الفلسطينية الغزية والمقدسية؟، ماذا فعلتم لوقف نازية إسرائيل، ورفضها الانصياع لكم، وتمردت على كل قرارتكم السابقة والحالية واللاحقة، فيا انتم الذين ما زلتم تمارسون الصمت وإن تكلمتم لا حول لكم ولا قوة، ولا اثر ولا تأثير؛ يكفيكم كلاما وبيانات لا تشبع جياع غزة، وغير قادرة على إعادة الشهداء الذين قتلتهم إسرائيل للحياة، وليس لديها القدرة بتاتا على ادخال شاحنة مساعدات واحدة للقطاع المحاصر دوم موافقة الجلاد.
فيا بنية، لا تقفي كثيرا، ابتلعي أحزانك، انهضي كالعنقاء من تحت الهدم والقتل والرماد، فالجيران ماتوا، والأطفال التي كنتي تلعبون معهم في الحارة غابوا، والزقاق تغير شكله، فقد استوت البيوت بالأرض، ولم تعد تفرق بين بيوت الجيران، لا تبحثين عن بيت عمك وخالك وجدك، لن تجدِ أحدا باستثناء طائرات في السماء تلقي حمولتها من قنابل الموت.
هناك في غزة، استبقوا شهر رمضان الفضيل، فالكل صيام، جوع وعطش وحصار وقصف وقتل وابادة، في غزة لن ينظروا للسماء لمراقبة هلال الشهر الفضيل؛ فالسماء تعج بطائرات الموت، وهم وحدهم بخلاف بلاد كل المسلمين بدأوا شهر الصوم مبكرا، فهناك في غزة يصوم الشيخ والمرأة الحامل والطفل الذي لم يبلغ الحلم، والمريض والكهل، هناك لا طعام ولا شراب وإنما فتات الأرض، هناك يموت الطفل والشيخ جوعا، وتجف الحناجر عطشا، وتنتشر الأمراض.
في غزة، لا موائد افطار تفرش على مد البصر، ولا وجبات سحور، بخلاف باقي الصائمين الذين يستحضرون انواع مختلفة من وجبات الطعام والعصائر وغيرها، في غزة شعب صامد منهم مسلمون يصومون الشهر الفضيل، ولا يجدون لقمة يفطرون بها، فيواصلون الصوم المتواصل بلا توقف.
في غزة لا مسافة بين النجاة والموت؛ فالفاصل الزمني فيد شعرة، فمن لا يستشهد قصفا، يستشهد قنصا، ومن لا يموت جريحا يموت صابرا جائعا عطشا، ومن يكتب له النجاة يكون مصيره غياهب السجون.
هناك في غزة اساطير تتجلى، ومقاومة لن تموت، وشعب صابر منذ 5 أشهر واكثر؟، وأمة تناظر وتتفرج، وعالم فقد انسانيته يشاهد أطفالا تموت جوعا ولا يتحرك، هناك في غزة جاء رمضان باكرا، فسبق شعب غزة كل المسلمين بالصوم والتقرب الى الله.

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