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المرأة الفلسطينية.. حياة صعبة..!

3/11/2024 4:35:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تتحدث الأدبيات النسوية ومناصرة حقوق المرأة عن الأبوية، والعنف الأسري، وعدم المساواة في الأجور، والحرمان من التعليم وما شابه من المصاعب التي تعاني منها النساء بدرجات متفاوتة في مختلف أنحاء العالم. لكن النساء الفلسطينيات يعانين منذ عقود طويلة أشكالاً متطرفة من المعاناة التي يصعب تصورها، بالإضافة إلى تلك التي يتشاركنها مع بقية نساء العالم. ماذا أكثر من الإبادة الجماعية؟
بعد عيش الفلسطينيات مع شعبهن خبرة الاستعمار البريطاني المرة، انتقلن مباشرة إلى مواجهة أسوأ أنواع التجارب الإنسانية: التعرض لاستعمار استيطاني وسيلته المجازر الإجرامية والتهجير القسري تحت الرصاص وسياط الرعب. فجأة وجدن أنفسهن يخرجن مطاردات إلى المجهول، في قطع مستبد لهن عن ماضيهن الشخصي والتاريخي، وتخمين طريقة للبدء مما دون الصفر. وعندما سمعنا روايات أمهاتنا عما واجهنه، كنا نستغرب –وما نزال- كيف تحملن! كيف يستطعن أن يضحكن! وأي قوة خارقة امتلكن حتى بدأن وجودًا جديدًا للشعب الفلسطيني واستمرارية تحت الاستهداف الذي لم يتوقف حتى اليوم. ولمن سمعوا قصص الأمهات والذين يسمعونها ممن تبقى من الجدات، سيعرف أنهن كُنّ قائدات ذلك النهوض الفلسطيني المعجز من الرماد، وأنهن تدبرن توريث الفلسطينية للأجيال كعنصر جيني معطى بالولادة.
في كل العقود التي مرت منذ النكبة تتحمل الفلسطينيات يوميًا ما لا يُطاق: التهديد المستمر بالعنف؛ والفقدان المتكرر حيث القتل التعسفي للأزواج والآباء والأبناء والأشقاء على أيدي جنود العدو حدث يومي. وثمة عدد لا يُحصى وليس له نهاية من الفلسطينيات الأرامل واليتيمات والثكالى وأمهات الأسرى والشهداء. وتتفاقم المعاناة من هذه الخسائر مع رؤية الجناة وهم يفلتون من العقاب، ويعملون في إطار نظام يجرّد المرأة الفلسطينية من إنسانيتها. وتعيش الفلسطينيات في الوطن المحتل في أسوأ الظروف، حيث يوقَفن على نقاط التفتيش، ويتعرضن للإذلال والمضايقة ويُحرمن من الحريات الأساسية ويقيد وصولهن إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل.‏
ولم تسلم الفتيات والنساء الفلسطينيات من استهدافهن بالقتل والاعتقال والاحتجاز والتعذيب، ويتم استخدام أجسادهن كسلاح في حملة مستمرة من العقاب الجماعي. ويشكل سجن النساء الفلسطينيات -الكثير منهن من دون تهمة أو محاكمة- انتهاكًا صارخًا لحقوقهن وكرامتهن. وتتفاقم معاناتهن بسبب حرمانهن من الإجراءات القانونية الواجبة واستخدام الاحتجاز الإداري كأداة للقمع. كما تتعرض النساء الفلسطينيات للعنف القائم على الجندر -بما في ذلك الاعتداء الجنسي والتحرش- الذي يرتكبه جنود العدو والمستوطنون. وتديم ثقافة الإفلات من العقاب التي تحيط بهذه الجرائم دورة الخوف والصمت.
وفي الشتات، تعيش الفلسطينيات خبرة الشعب الفلسطيني مع الشعور باللاعادية التي يحتمها الاغتراب القسري. وتعيش الكثير منهن في مخيمات اللاجئين، حيث يؤدي الفقر والاكتظاظ ونقص الموارد إلى تفاقم أزماتهن. ويزيد الافتقار إلى الجنسية والقيود التي تفرضها بعض البلدان على اللاجئين الفلسطينيين من إضعافهن وتهميشهن وحرمانهن من الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية.. وفي بعض البلدان، تواجه النساء الفلسطينيات قوانين وسياسات تمييزية تقيد توظيفهن وتعليمهن وحريتهن في التنقل، حيث يديم الحرمان من حقوق المواطنة دورة الإقصاء والتهميش، ويُسلم النساء الفلسطينيات إلى النسيان الدائم.‏
‏والآن، تواجه الفلسطينيات في غزة أوضاعًا لا تقل سوءا عن تلك التي عاشتها الأمهات والجدات في النكبة والنكسة، حيث يدمر الاستعمار الإبادي منازلهن، ويمزق أسرهن، ويشرد مجتمعاتهن. ولا يترك القصف العشوائي للقطاع أي زاوية من دون أن يستهدفها، تاركا النساء والأطفال مكشوفين بشكل خاص لويلات الصراع. ويؤدي انفصال الأسر وفقدان الأحبة إلى تفاقم الصدمة واليأس اللذين تعاني منهما النساء الفلسطينيات، اللواتي يضطررن إلى الإبحار في مشهد قاتم محمّل بانعدام اليقين والخوف.‏
‏بشكل خاص، تواجه النساء الحوامل في غزة رحلة محفوفة بالمخاطر أثناء تنقلهن وتجربة الولادة وسط فوضى الحرب. ويعرض تدمير المستشفيات وغياب مرافق الرعاية الصحية الكافية حياتهن وحياة أطفالهم للخطر، ويتركهن عرضة للمضاعفات والموت. وتزيد ندرة الإمدادات الطبية والخدمات الأساسية والطعام المناسب من معاناتهن. وقد استشهدت أكثر من 9.000 في حملة الإبادة الجماعية ضد غزة، وأصيب وفقد عدد هائل من الفلسطينيات.
مع ذلك، وعلى الرغم من العنف والقمع غير المتوقفين، تلعب النساء والفتيات الفلسطينيات أدوارًا محورية في النضال الوطني الفلسطيني، ويعملن كدعائم لقوة المجتمع الفلسطيني ومرونته، ويتخطين إلى أدوار قيادية ويتحملن مسؤوليات مخصصة تقليديًا للرجال. وسواء كانت المرأة الفلسطينية ترعى أسرة في غياب المعيل، أو تواجه العدو أو تشارك في المقاومة بكل طريقة ممكنة، فإنها تظهر شجاعة وتصميمًا كفلا –ويكفلان- الاستمرارية الوجودية للشعب الفلسطيني.‏
‏بينما احتفل العالم بيوم المرأة العالمي قبل ثلاثة أيام، فإنه تناسى محنة النساء الفلسطينيات في غزة أو تجاهلها، واستثناها مما يدعيه من دفاع عن حقوق المرأة وإنسانيتها. وكما يحدث مع الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، فإن عدم اكتراث العالم بمعاناة الفلسطينيات يعكس نفس النفاق المفضوح، حيث تُترك الفلسطينيات لتحمل وطأة العدوان الوحشي مع القليل من الدعم أو التضامن -أو من دونهما جملة وتفصيلًا.
إن معاناة المرأة الفلسطينية هي جزء من معاناة الشعب الفلسطيني، وانتهاؤها مشروط بزوال الاستعمار وحرية الفلسطينيين. وسوف يؤدي فشل المجتمع الدولي في محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الإنسانية إلى إدامة دورة العنف والظلم -إلى أن يجني الفلسطينيون ثمار نضالهم ويتمكنون من انتزاع حريتهم وحقوقهم بأيديهم.

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