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التهدئة المستحيلة في فلسطين

3/11/2024 4:35:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لا يبدو أبدا أن كل الظروف في فلسطين المحتلة تذهب نحو اي نقطة تهدئة، فالتعقيدات تشتد في كل المحاور داخل قطاع غزة، وخارج القطاع، بما في ذلك القدس والمسجد الاقصى.
على مشارف رمضان تؤشر كل التوقعات على وضع سيئ جدا في القدس، وكل التسريبات تتحدث عن اجراءات امنية اسرائيلية غير مسبوقة ستؤدي الى تداعيات كبيرة، والاحتلال هنا الذي يتحدث عن سيادته على الحرم القدسي يريد ان يضمن التهدئة في المسجد الاقصى بسبب تجمعات المصلين لكن ادارته الامنية ستؤدي الى نتائج اسوأ خصوصا، مع التحشيد العسكري والامني داخل الحرم القدسي، والتحكم بأعمار المصلين وفئات المصلين واذا ما كانوا من القدس او الضفة الغربية او مناطق فلسطين المحتلة عام 1948، التي تتركز الاعين عليها هذه الايام.
في الوقت ذاته فإن الهدنة في قطاع غزة بالمواصفات الاسرائيلية تبدو مستحيلة، فهي هدنة تكتيكية من اجل عبور شهر رمضان فقط، ولا تريد اسرائيل الانسحاب من قطاع غزة، كليا، ولا السماح لأهل شمال غزة بالعودة المفتوحة، بل ضمن شروط، وتهدد منطقة رفح في الوقت ذاته، ولا تريد استعادة الحياة داخل المناطق المنكوبة، وهي ايضا تتخلص من خلال عملياتها العسكرية داخل قطاع غزة، من الاسرى الاسرائيليين عبر القصف والقتل، لسلب هذه الورقة من يد فصائل المقاومة، وكل التلاعبات الاسرائيلية لها حسابات اسرائيلية داخلية تتعلق ببنية الفريق الامني والسياسي والعسكري الاسرائيلي ومخاوفه من مرحلة ما بعد الحرب، ويضاف الى ماسبق اتفجار معارك التجنيد للتيار المتدين الاسرائيلي وما يتركه ذلك من اثر على بنية الاحتلال، وبما يؤشر اصلا على الخسائر داخل صفوف الجيش الاسرائيلي في هذه الحرب المفتوحة.
جملة العوامل المعقدة نراها عند الشعب الفلسطيني ايضا، لان اهل قطاع غزة يتعرضون الى اكثر من حرب واحدة، حرب القصف اليومية، وحرب التجويع، وحرب التجهيل من خلال تمدير الجامعات والمدارس، والحرب على الحياة ذاتها من خلال تدمير البنى التحتية، واي هدنة مؤقتة لكل هذه الحروب، ستكون مجرد وقفة لاسترداد التنفس بشكل مؤقت، لكنها لا تعود لاهل القطاع بمكتسبات يفترضها اهل القطاع، وهذا يفسر رفض فصائل المقاومة، القبول بهدنة مؤقتة وفقا للاشتراطات الاسرائيلية، التي تفترض ان مواصلة الذبح سيؤدي الى الاستسلام الكلي.
هذا يعني في المحصلة تعقيد الوضع الداخلي في فلسطين المحتلة، على كافة الجبهات، وهو وضع لا يبدو مثل اي وضع مر داخل فلسطين، والامر لا يقف عند حدود الشعب الفلسطيني، بل ان مجتمع الاحتلال يتعرض اليوم ايضا الى وضع مختلف منذ نشأة اسرائيل، اذ على الرغم من الدعم الغربي والاميركي لاسرائيل إلا ان التراجعات على كافة المستويات الاقتصادية والامنية والسياسية، وانقسام المجتمع الاسرائيلي سياسيا وامنيا، ظواهر تحدث لاول مرة، ولها كلف كبيرة على المدى المتوسط والاستراتيجي، وهي كلف ستحتاج اسرائيل لفترات طويلة لتعويضها اذا استطاعت ذلك اصلا، في ظل المؤشرات التي نراها كل يوم داخل فلسطين.
عقد المقارنات والمقاربات بين الوضع الحالي، وظروف سابقة شبيهة، سيؤدي الى تضليل الرأي العام، لأن الشهور التي مرت، مختلفة عن كل العقود التي مرت، وهذا يعني ان التهدئة مستحيلة هذه المرة، في ظل كل هذه التفاصيل التي تقول ان اسرائيل دخلت حربا، لا تعرف كيف توقفها، ولا تعرف نهايتها ايضا، ولا تجد حلا لها سوى مواصلة القتل كل يوم، بما يعني ان المراهنة على هدنة مؤقتة تؤدي الى هدنة دائمة، مراهنة خاسرة لاعتبارات كثيرة.

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