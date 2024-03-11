تفاؤل المحللين الماليين يدفع توقعات باستمرار نمو سوق الأسهم الأمريكية في عام 2024

(MENAFN
) يعبر المحللون الماليون عن تفاؤلهم بشأن إمكانية استمرار النمو في سوق الأسهم الأمريكية طوال عام 2024, ويتوقع العديد منهم تحقيق مستويات قياسية جديدة خلال العام، مع توم لي من فوندسترات, أحد الأصوات المتفائلة في هذا التوقع, ويسلط الضوء على عدة عوامل من المتوقع أن تدعم هذا الاتجاه الإيجابي، مشددًا على أنه على الرغم من أحيانٍ من جني الأرباح، إلا أن العوامل الأساسية تظل مواتية لمزيد من التوسع في السوق.
كما عرض في حديثه في مقابلة, ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا المشهد الإيجابي, أولاً، لفت انتباه توم لي إلى إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى استعداده لتنفيذ خفض في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام, ويُنظر إلى هذه التغييرات في السياسة النقدية على أنها إيجابية بمكان للأسهم، مما يعزز ثقة المستثمرين في استمرار نمو السوق, ثانياً، أشار لي إلى أداء قوي للأرباح الشركاتية كدعم رئيسي لأسعار الأسهم, ويعكس النمو المتواصل في أرباح الأعمال صمود الاقتصاد الأمريكي وقدرته على دفع الحركة الصعودية في السوق. وأخيرًا، شدد لي على سلوك المستثمرين الحذر في تحمل المخاطر، مما يوحي بأن هناك مساحة لمزيد من ارتفاع تقييمات الأسهم.
كذلك يؤكد لي على أنه على الرغم من الزيادة المستمرة في الأرباح الشركاتية، فإن تقييمات الأسهم تظل معقولة، مما يترك مجالًا للاستمرار في الارتفاع, ويقترح أن غياب السلوك المضاربي المرتبط غالبًا بذروة السوق يشير إلى بيئة سوقية صحية وقابلة للتحمل, وبالإضافة إلى ذلك، يشير لي إلى الدور الهام للأسهم التكنولوجية، خاصة تلك التي تعمل في قطاع الذكاء الاصطناعي، في دفع المؤشرات الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة, ولقد لعبت شركات مثل نيفيديا، التي تهيمن على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، دورًا حاسمًا في تعزيز التفاؤل في السوق.
وبشكل عام، فإن توافق السياسة النقدية الداعمة، وأداء الشركات القوي، وسلوك المستثمرين الحذر يقدم توقعًا مواتيًا للأسهم الأمريكية في عام 2024, ومع استمرار صعود بورصة وول ستريت، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والقوة الاقتصادية، يظل المحللون مثل توم لي واثقين في الاتجاه الصاعد للسوق.
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