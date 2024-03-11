بيتك يحصد 5 جوائز مرموقة من إيميا فاينانس



يوسف الرويح: جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد تقديراً لريادة «بيتك» بتعزيز الاستدامة

التكريم بمنزلة شهادة على جهود «بيتك» المتميزة.. ويعكس التزامه بتقديم حلول ومبادرات مبتكرة

البنك يواصل التزامه بدمج المسؤولية الاجتماعية في عملياته.. وتنفيذ مبادرات ذات قيمة مضافة

طلال العربيد: إنجاز يؤكد التزام «بيتك» بتقديم أفضل الحلول المالية المبتكرة لتلبي اهتمام العملاء

جائزة أفضل منتج بالشرق الأوسط عن منصة زاهب.. تعد اعترافاً بالمنتجات الاستثنائية لـ «بيتك» الجوائز تعزز التزامنا بدعم أعلى معايير الممارسات المصرفية الإسلامية وتحفيز الابتكار المالي

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن فوزه بـ 5 جوائز مرموقة من مجلة إيميا فاينانس في النسخة السادسة عشرة من جوائز القطاع المصرفي في الشرق الأوسط لعام 2023، تقديرا لريادته في الصناعة المصرفية ولإنجازاته البارزة في تقديم خدمات ومنتجات مالية رائدة، وحلول مبتكرة، ومبادرات ذات قيمة مضافة في نطاق المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب جودة الأعمال وكفاءة الأداء والتميز في تلبية الاحتياجات المتطورة لقاعدة عملائه الكبيرة من مختلف الشرائح.وحصد «بيتك» جائزة أفضل بنك إسلامي - على مستوى الشرق الأوسط، وجائزة أفضل بنك في الكويت، وجائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت، وجائزة أفضل منتج (منصة زاهب) على مستوى الشرق الأوسط، وجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى الشرق الأوسط.وتعكس هذه الجوائز الخمس من «إيميا فاينانس» مكانة «بيتك» كمصرف رائد في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية وشريك موثوق لعملائه والمجتمع، أما حصوله على جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت فيؤكد تفوق «بيتك» على المستوى المحلي، حيث يقدم البنك أعلى معايير الخدمة والمنتجات المبتكرة والالتزام برضا العملاء وتعزيز تجربتهم المصرفية.وبالإضافة إلى ذلك، تعكس جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت الحلول المالية الرائدة التي يقدمها «بيتك» والتزامه بأعلى المعايير العالمية والممارسات المهنية لصناعة التمويل الإسلامي، وتميزه في طرح مبادرات مختلفة جعلته مرجعا للصيرفة الإسلامية.مكانة رائدةوعلى هامش تسلمه الجوائز خلال حفل توزيع الجوائز الذي عقد في دبي، قال نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في «بيتك» يوسف الرويح: «يسعدنا تكريمنا بهذه الجوائز الخمس المرموقة من مجلة إيميا فاينانس، ويعد هذا التكريم بمثابة شهادة على الجهود المتميزة التي يبذلها بيتك، ويعكس مكانته الرائدة والتزامه بتقديم حلول ومبادرات مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتعزز النمو المستدام مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية».وأضاف الرويح: «الفوز بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى الشرق الأوسط، تأكيد جديد على الجهود المتواصلة التي يبذلها بيتك بالمسؤولية المجتمعية ودعمه للمبادرات المجتمعية الاستراتيجية وتميزه في تعزيز مفهوم الاستدامة عبر تنفيذ مبادرات بيئية ومستدامة مختلفة مثل حملة Keep it Green والتي تندرج تحتها كل المبادرات والمشاريع المستدامة».وأشار إلى أن بيتك يواصل التزامه بدمج المسؤولية الاجتماعية في عملياته الأساسية، وتنفيذ مبادرات مجتمعية ذات قيمة مضافة وتشمل مكونات المجتمع بكل شرائحه.وأكد أن الجائزة تعكس التزام البنك الذي يمتد إلى مجالات مختلفة مثل التعليم والرعاية الصحية والرياضة والاستدامة البيئية وتنمية المجتمع ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم الطلبة والخريجين ورعاية المتميزين والمبدعين، وإطلاق الحملات التوعوية والأنشطة الاجتماعية، الأمر الذي يعزز مكانة «بيتك» الرائدة في التنمية المجتمعية المستدامة.وأضاف ان حرص «بيتك» على الابتكار والتركيز على العملاء والمسؤولية الاجتماعية كان له دور فعال في نموه المستمر ونجاحه. وتعد هذه الجوائز بمثابة اعتراف آخر بالتزام البنك بهذه القيم الأساسية في سعيه لتعزيز مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة عالميا.يذكر ان «بيتك» حصد العديد من الجوائز والتصنيفات والتقديرات في مجال المسؤولية الاجتماعية، ومنها تصنيف «رائد المسؤولية الاجتماعية» على مستوى الكويت للسنة الثانية على التوالي من «يوروموني» المرموقة عالميا.منصة زاهببدوره، قال المدير التنفيذي لمنتجات بطاقات الائتمان في «بيتك» طلال العربيد، على هامش تسلمه جائزة «أفضل منتج (منصة زاهب) على مستوى الشرق الأوسط: «جائزة أفضل منتج تم إطلاقه في 2023 على مستوى الشرق الأوسط التي فازت بها (منصة زاهب)، تعد اعترافا بالمنتجات الاستثنائية التي يقدمها «بيتك» ضمن قطاع الشركات، وتعكس حرص البنك على المضي في رحلة التحول الرقمي وطرح الحلول المالية الرقمية المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتنامية للعملاء من شريحة الشركات».وأضاف: «هذه الجوائز هي شهادة على الجهود التي يبذلها فريق «بيتك» الذي يسعى باستمرار لتقديم قيمة استثنائية للعملاء. كما أن هذه الجوائز تعزز التزامنا بدعم أعلى معايير الممارسات المصرفية الإسلامية وتحفيز الابتكار في القطاع المالي».وأكد العربيد أن منصة زاهب تؤكد مدى التطور الرقمي الشامل في بيتك، الذي يمتد بمزاياه وخدماته إلى مختلف شرائح العملاء، ويلبي اهتماماتهم وتطلعاتهم وفق أحدث التطورات وأفضل المقاييس العالمية، مضيفا أنه منذ إطلاق المنصة، استطاعت بنجاح أن تلبي جزءا كبيرا من متطلبات المدفوعات الإلكترونية.وأوضح ان منصة «زاهب» الرقمية مصممة لتلبية احتياجات التجار وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتتميز بتوفير طريقتين مبتكرتين للدفع هما: «روابط الدفع» للأفراد والمجموعات، ما يمكن التجار من إنشاء روابط دفع ومشاركتها عبر البريد الإلكترونـي والرســـائل القصيرة لعملائهم للدفع مباشرة عن طريق بطاقة الحساب أو بطاقة الائتمان الخاصة بهم، وخدمة إنشاء QR Code ديناميكي أو ثابت للعميل، يدفع من خلاله مباشرة عن طريق بطاقة الحساب أو بطاقة الائتمان.جوائز مرموقةتجدر الإشارة إلى أن جوائز «إيميا فاينانس» للقطاع المصرفي في الشرق الأوسط تعتبر بمثابة تقدير واعتراف بالإنجازات والمساهمات المتميزة في قطاع الخدمات المالية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وشهدت النسخة السادسة عشرة من الجوائز مشاركة العديد منالمؤسسات المالية الرائدة في المنطقة.بالإضافة إلى ذلك، تعد جوائز «إيميا فاينانس» من أهم الجوائز في القطاع المصرفي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، التي تهدف إلى تكريم المؤسسات المصرفية بناء على أدائها المالي، ومعايير جودة خدماتها، والتميز في القطاع المصرفي، حيث تستند جوائز المجلة المالية المرموقة إلى معايير أساسية في عملية اختيارها لأفضل البنوك، تتضمن الحصة السوقية للبنك، ونمو منتجاته في السوق، وربحيته، إضافة إلى جودة استراتيجية أعماله، وإسهاماته في الصناعة، ودوره في أسواق الإصدارات، والابتكار في المنتجات والخدمات.