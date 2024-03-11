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وربة يعلن مواعيد استقباله العملاء في رمضان

3/11/2024 4:33:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، أعلن بنك وربة عن مواصلة تقديم خدماته المصرفية لعملائه طوال فترة الشهر الكريم عبر استقباله للعملاء من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا من يوم الأحد إلى الخميس، كما يستقبل العملاء في فرعي الأفنيوز والعقيلة من السبت إلى الأربعاء من 11 ظهرا حتى 3 عصرا ومن 8:30 مساء حتى 11 مساء ويوم الخميس من 10 صباحا حتى 1:30 ظهرا.

بينما سيواصل فرع المطار (مبنى الركاب T4) استقبال العملاء من الساعة 3 فجرا حتى 4 عصرا، ومن الساعة 9 مساء حتى 2 فجرا.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة أول إدارة الفروع في المجموعة المصرفية للأفراد عبدالله الشعيل، إن البنك مستعد لخدمة عملائه عبر تقديم جميع خدماته المصرفية خلال الشهر الكريم، وتوفير كل الخدمات المصرفية لعملائه، ويمتلك عملاء وربة ميزات نوعية، حيث بإمكانهم إجراء جانب من العمليات المصرفية الأساسية عبر أجهزة الهواتف الذكية من خلال تطبيق البنك الفريد.

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