وربة يعلن مواعيد استقباله العملاء في رمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa) تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، أعلن بنك وربة عن مواصلة تقديم خدماته المصرفية لعملائه طوال فترة الشهر الكريم عبر استقباله للعملاء من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا من يوم الأحد إلى الخميس، كما يستقبل العملاء في فرعي الأفنيوز والعقيلة من السبت إلى الأربعاء من 11 ظهرا حتى 3 عصرا ومن 8:30 مساء حتى 11 مساء ويوم الخميس من 10 صباحا حتى 1:30 ظهرا.
بينما سيواصل فرع المطار (مبنى الركاب T4) استقبال العملاء من الساعة 3 فجرا حتى 4 عصرا، ومن الساعة 9 مساء حتى 2 فجرا.
وفي هذا السياق، قال مدير إدارة أول إدارة الفروع في المجموعة المصرفية للأفراد عبدالله الشعيل، إن البنك مستعد لخدمة عملائه عبر تقديم جميع خدماته المصرفية خلال الشهر الكريم، وتوفير كل الخدمات المصرفية لعملائه، ويمتلك عملاء وربة ميزات نوعية، حيث بإمكانهم إجراء جانب من العمليات المصرفية الأساسية عبر أجهزة الهواتف الذكية من خلال تطبيق البنك الفريد.
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