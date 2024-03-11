Monday, 11 March 2024 01:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زين تحافظ على صدارتها بجوائز سيرفس هيرو لرضا العملاء

3/11/2024 4:33:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حافظت زين على صدارتها بجوائز مؤشر «سيرفس هيرو» لقياس جودة الخدمة ورضا العملاء، بعد أن حصدت المركز الأول في فئة «أفضل مشغل اتصالات» للمرة الثانية عشر، والمركز الأول في فئة «أفضل مزود خدمات إنترنت» للمرة الثامنة، وذلك على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الكويت عن العام الماضي 2023.
وقالت الشركة في بيان صحافي إن الإعلان جاء على هامش الحفل الخاص الذي أقيم لتكريم الجهات الفائزة بالمراكز الأولى عن كل فئة، والذي شهد حضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ورئيس «سيرفس هيرو» فاتن أبو غزالة، وعدد من المسؤولين والقياديين من الشركات الفائزة.
واحتفت «سيرفس هيرو» بمقدمي الخدمات الأفضل أداء في الكويت لعام 2023 على مؤشر رضا العملاء الذي تديره المؤسسة منذ 14 عاما، ويعد الوحيد في المنطقة الذي يستند في تقييمه إلى انطباعات المستهلكين عبر منهج علمي وبحيادية تامة، حيث تصدرت زين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر فئتي مشغلي الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت، بعد أن حصدت الحصيلة الأكبر من أصوات المستهلكين في السوق الكويتي عن الفئتين.
وعبرت زين عن فخرها باستمرار تصدرها سنويا بهذه الجائزة، وهو ما يعكس المركز الريادي الذي تتمتع به على مستوى قطاعات الاتصالات المتنقلة والخدمات الرقمية في السوق الكويتي، ولتسليط الضوء على تميزها في التفوق على توقعات عملائها بالشكل الذي يرضي طموحاتهم ورغباتهم، وسعيها المستمر في تعزيز حزمة خدماتها وحلولها المبتكرة وعروضها التنافسية لخدمة قاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت.
وحصدت زين المركز الأول في فئتين مختلفتين ضمن قطاع الاتصالات لنجاحها في تحقيق أعلى معدلات رضا العملاء عن جودة وكفاءة الخدمات والمنتجات التي تقدمها لعملائها، لتتصدر قائمة الشركات المتنافسة في نفس الفئات، وهو الأمر الذي تعتبره الشركة بمنزلة شهادة تقدير تثبت مدى التزامها وحرصها على مستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها.
ويعكس حصول زين على هذه الجائزة اعتمادا على أصوات العملاء والمستهلكين مدى حرصها على تعزيز ريادتها في السوق الكويتي، خاصة أنه قد تم تقييمها على أساس ما تقدمه من جودة الخدمات وما تتمتع به من الريادة والامتياز في خدمة العملاء، وبناء على ثقة عملائها بجودة خدماتها.
وتدير شركة «سيرفس هيرو» المؤشر الوحيد لرضا العملاء المستند مباشرة إلى آراء المستهلكين على مستوى الشرق الأوسط، ومقره الكويت، وهي عضو في منظمة «إيسومار» الدولية المختصة بالتسويق، وهي تلتزم بمبادئ وإرشادات المنظمة العالمية المتعلقة بالتنظيم الذاتي والممارسات الأخلاقية.
ويشرف على مؤشر «سيرفس هيرو» مجلس استشاري مستقل يضمن تقديم نتائج تتسم بالحياد والموضوعية، وتعكس بدقة تفضيلات المستهلكين، ما يجعل نتائجه معيارا معتمدا وذا مصداقية عالية من خلال البيانات والمعلومات الشفافة عن الشركات محل التقييم.
ويضم المجلس الاستشاري شخصيات أكاديمية، وخبراء في مجال الأعمال يمثلون مؤسسات مختصة ومنشآت تجارية رائدة في مجالاتها في الكويت والإمارات، ومن أبرزها: الجامعة الأمريكية في الكويت، والكلية الأسترالية في الكويت، ومنذ العام 2010، نجحت «سيرفس هيرو» في إتمام 250 ألف عملية تقييم معتمدة لانطباعات المستهلكين عن أكثر من 500 شركة في البلاد.

MENAFN11032024000130011022ID1107959804

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث