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الخليج يرعى المؤثر لتمكين الشباب بمهارات التواصل

3/11/2024 4:33:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) للعام الثاني على التوالي، وفي إطار جهوده المتواصلة لتمكين الشباب، أعلن بنك الخليج عن رعايته لبرنامج «المؤثر» الذي تنظمه أكاديمية لوياك للفنون «لابا»، إحدى المؤسسات التابعة لمؤسسة لوياك غير الربحية، وذلك لتوفير فرص تدريبية مميزة، لتمكين اليافعين بالفئة العمرية من 15 حتى 19 عاما من كل مهارات التواصل الجماهيري، ولتأهيلهم ليكونوا قادة فاعلين في المستقبل.
ويتضمن برنامج المؤثر 4 محاور رئيسية هي «كيف تكون إنسانا فاعلا ومؤثرا في حياتك وعلاقاتك (التنمية الذاتية)» و«مهارات العرض والتقديم» و«مهارات الخطابة والإلقاء والحضور» و«مهارات صناعة المحتوى في الإعلام الرقمي».
وبهذه المناسبة، قالت مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج فاطمة الحبيب: «سعداء بالتعاون مع مؤسسة لوياك وحريصون على دعم دورها المجتمعي المميز، لاسيما البرامج التي تتعلق بالشباب، انطلاقا من أهدافنا واستراتيجيتنا التي تعتبر الشباب ركيزة رئيسية فيها».
وأكدت حرص بنك الخليج على دعم الشباب كجزء من التزامه بتشجيع وتطوير مهارات العمل الاحترافية لديهم، التي تساعدهم على تنمية وتطوير مواهبهم، وذلك في إطار استراتيجية بنك الخليج 2025، التي تضع الشباب في بؤرة اهتمامها، ورؤية الكويت 2035 التي تؤكد على أهمية الاستثمار في الشباب.
وتتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.
وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كل المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

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