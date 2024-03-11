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العتيقي اتهام النفط بكونه ملوثا للبيئة يحتاج لوقفة

3/11/2024 4:33:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. عماد العتيقي إلى التصدي للقضايا التي تثار حول النفط والغاز وتعتبرهما من المصادر الأحفورية الملوثة للبيئة والمناداة بالتخلص منهما مستقبلا والتركيز على مصادر الطاقة الأخرى.
وأكد العتيقي في تصريح صحافي عقب زيارته لمقر منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ولقائه الأمين العام للمنظمة م.جمال اللوغاني، أهمية تعزيز وتوطيد العلاقة القائمة بين المنظمة والكويت، مثنيا على الدور الذي تقوم به المنظمة من أنشطة مختلفة.
وأشاد بالخطوات الإيجابية التي يتم اتخاذها في الوقت الحاضر في إطار تفعيل وتطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها ليتوسع نشاطها ويشمل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ولتوسيع متابعتها لتغطي جميع القضايا المستجدة بالطاقة كقضايا تغير المناخ وتحولات الطاقة وغيرها.
وبين أنه على صناع سياسات الطاقة ومتخذي القرار في الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز دور مهم يجب القيام به في سبيل الحفاظ على مصالحها والدفاع عنها في جميع المحافل الدولية واستغلال مصادرها بالشكل الملائم، آخذين في الاعتبار القضايا المتعلقة بالبيئة. وشدد على أهمية أن يتم وضع الأمور في نصابها، فمسألة الدفاع عن الحقوق المستحقة للدول المنتجة والمصدرة للنفط يجب أن تكون ضمن أولوياتها «وهو حق نراه مشروعا».
وذكر أن توجيه أصابع الاتهام للنفط من قبل الدول المستهلكة له كونه ملوثا للبيئة أمر يحتاج منا لوقفة جادة عبر تسخير الخطاب الإعلامي البترولي بشكل مناسب يضمن توجيه الرسائل التي تتماشى مع توجهات دولنا الأعضاء، وتؤكد على أن النفط والغاز هما جزء من الحل فيما يتعلق بتحولات الطاقة. واستعرض اللوغاني خلال اللقاء نشاط الأمانة العامة لـ (أوابك) وما تقوم به من أعمال وما تصدره من تقارير دورية ودراسات فنية واقتصادية وتنظيمها للدورات التدريبية وما تعقده من ندوات ومؤتمرات على رأسها مؤتمر الطاقة العربي.

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