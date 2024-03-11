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الوطني بيانات الوظائف الأميركية تعزز فرص خفض الفيدرالي للفائدة يونيو المقبل

3/11/2024 4:33:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 275 ألف وظيفة خلال شهر فبراير الماضي بعد مراجعة بيانات الشهرين السابقين وخفضهما بإجمالي 167 ألف وظيفة، في حين توقع الاقتصاديون وصولها إلى 198 ألف وظيفة.
من جهة أخرى، أشار تقرير «الوطني» إلى ارتفاع معدل البطالة وتباطأت وتيرة نمو الأجور، كما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.1% على أساس شهري، مقابل 0.5% في يناير، أي بوتيرة أبطأ من التوقعات البالغة 0.2%، وجاء وتيرة نمو الأجور المعتدلة في أعقاب القفزة الكبيرة التي شهدتها الشهر السابق فيما يعزى على الأرجح إلى الأحوال الجوية.
وارتفع معدل البطالة إلى 3.9% مقابل التوقعات بتسجيل رقم مقارب من القراءة السابقة البالغة 3.7%. وتسلط تلك البيانات الضوء على مرونة سوق العمل الذي بدأ يشهد بعض التراجع. وسيراقب صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الاتجاه عن كثب في الوقت الذي يفكرون فيه في خفض تكاليف الاقتراض هذا العام من أعلى مستوياتها المسجلة منذ عقدين.
وفي الآونة الأخيرة، أكد المسؤولون أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لبدء خفض أسعار الفائدة. ورسم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آفاق تتسم بالتأني والحذر فيما يتعلق بمعركة الفيدرالي لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف.
وأشار إلى أن الفيدرالي «يقترب» من اكتساب الثقة اللازمة لاتخاذ هذه الخطوة في وقت ما هذا العام. وقال باول للمشرعين: «عندما نصل إلى تلك الثقة، سيكون من المناسب البدء في خفض مستوى القيود حتى لا ندفع الاقتصاد إلى الركود».
ولفت التقرير إلى أن الأسواق استهلت العام متوقعة قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة في وقت ما خلال فصل الربيع، إلا أنه منذ ذلك الحين تغيرت تكهناتها بشدة. وفي الوقت الحالي، تصل إمكانية خفض سعر الفائدة في يونيو 58%. في ذات الوقت، شهدت عائدات سندات الخزانة تراجعا كبيرا.
وعلى صعيد منطقة اليورو، قال تقرير «الوطني» إن البنك المركزي الأوروبي ثبت تكاليف الاقتراض عند مستويات قياسية الأسبوع الماضي، في حين أشار بحذر إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي بفضل التقدم الجيد الذي أحرزه في خفض معدلات التضخم.
وأشار صناع السياسة إلى استعداهم لتطبيق أول خفض لسعر الفائدة على الأرجح في يونيو المقبل، بشرط أن تؤكد البيانات الواردة استمرار انخفاض الأسعار. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مؤتمر صحافي: «لم نناقش التخفيضات في هذا الاجتماع، لكننا بدأنا للتو في مناقشة التراجع عن موقفنا التقييدي».
ولفت إلى أن التضخم انخفض نحو المستوى المستهدف البالغ 2% ومن المتوقع الآن أن ينخفض على مدى العامين المقبلين مقارنة بتوقعات البنك المركزي قبل بضعة أشهر فقط. وفي أحدث توقعاته الاقتصادية على أساس ربع سنوي، خفض المركزي الأوروبي توقعاته لنمو الأسعار هذا العام من 2.7% إلى 2.3%، وقال إنه يتوقع الآن أن ينخفض التضخم إلى 1.9% في صيف 2025 ويبقى عند هذا المستوى حتى نهاية العام 2026.
وبعد تراجعه على مدار 18 شهرا تقريبا، انخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.6% في فبراير فيما يعزى بصفة رئيسية إلى الانخفاض الكبير لتكاليف الوقود التي عززتها في السابق الحرب الروسية في أوكرانيا. كما يعد هذا الانخفاض نتيجة رئيسية للزيادة الحادة لتكاليف الاقتراض، إلا أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، وصل إلى 3.1%، في حين ارتفع مؤشر أسعار الخدمات بنحو 4%.
وقالت لاجارد: «هناك انخفاض واضح في التضخم في الوقت الحالي، كما نحرز تقدما ملحوظا نحو المستوى المستهدف للتضخم». وأضافت: «نحن أكثر ثقة نتيجة لذلك، لكننا لسنا واثقين بما فيه الكفاية». وتقوم الأسواق الآن بتسعير خفض سعر الفائدة ثلاث أو أربع مرات هذا العام، ليصل بذلك سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 3.25% أو 3% مقارنة بمستواه الحالي البالغ 4%. وأبقى بنك كندا سعر الفائدة دون تغيير عند 5% كما كان متوقعا على نطاق واسع، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لرفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف. ورفض المحافظ تيف ماكليم وضع جدول زمني لخفض أسعار الفائدة، مضيفا أنه يدرك أن السياسة النقدية تسير بوتيرة بطيئة وتسبب ضررا للاقتصاد. كما صرح لوكالة رويترز في مقابلة بعد إعلان قرار أسعار الفائدة «نتوقع أن نرى المزيد من التقدم لكننا نعتقد أنه سيكون بطيئا، وسيكون متفاوتا في الأساس، نحتاج إلى رؤية المزيد من التقدم». وكرر ماكليم أن البنك المركزي يتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض في النصف الثاني من العام، لكنه أعرب عن قلقه من مقاييس التضخم الأساسي التي ما زالت مرتفعة.
وأضاف «إذا ظل الأساسي كما هو، فمن المحتمل أن توقعاتنا بانخفاض إجمالي (مؤشر أسعار المستهلكين) لن تتحقق. ولهذا السبب نركز كثيرا على تلك التدابير الأساسية». ويبلغ معدل التضخم الإجمالي حاليا 2.9%، ما يعتبر أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي. ويشير الاجتماع إلى أن هناك فرصة ضئيلة لخفض أسعار الفائدة في أبريل، حيث تسعر الأسواق الآن إمكانية خفضها بنسبة 30% فقط.

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