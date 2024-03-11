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الوطني يوفر لعملائه خدمة تسليم العيادي للمنازل

3/11/2024 4:33:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن حرص بنك الكويت الوطني الدائم على منح عملائه تجربة مصرفية فريدة وتقديم منتجات وخدمات استثنائية لتلبية احتياجاتهم المختلفة، بالتوازي مع سعيه المستمر إلى توفير أقصى درجات الراحة والرفاهية، أعلن البنك عن تقديم خدمة توصيل العيادي إلى المنازل لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، والمميزة، وعملاء باقة الذهبي، والخدمات المصرفية للأعمال بلس في جميع مناطق الكويت.
ويقدم البنك هذه الخدمة معفاة عن الرسوم حصريا لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، والمميزة في الكويت خلال شهر رمضان المبارك. ويمكن الاستفادة منها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال خدمة Q'go Concierge عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة عبر الواتساب على 1888125.
ويمكن للعملاء المؤهلين للحصول على خدمة طلب العيادي بكل فئات النقود بداية من 1 دينار، و5 دنانير، و10 دنانير، و20 دينارا، ويمتد التسجيل لهذا العرض بدءا من 11 حتى 26 مارس 2024، على أن يتم توصيل العيادي في فترة التوصيل من 29 مارس لغاية 9 أبريل 2024.
وبهذه المناسبة، قالت المديرة في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية نورة النجار: «يحرص بنك الكويت الوطني بصفة دائمة على توفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية لعملائه وإثراء تجربتهم المصرفية، ليس فقط بما يلبي احتياجاتهم، بل وتجاوز توقعاتهم».
وأوضحت النجار أنه مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، يقدم الوطني لعدد من الشرائح المميزة من العملاء (الخدمات المصرفية الخاصة، والخدمات المصرفية المميزة، وباقة الذهبي، والخدمات المصرفية للأعمال بلس) خدمة توصيل العيادي إلى منازلهم في كافة أنحاء مناطق الكويت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال خدمة Qgo Concierge.
وأكدت أن كافة مبادرات الوطني خلال الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء والتي يتم تحديدها بدقة من خلال التواصل الفعال معهم، وذلك في ظل مساعي البنك للتواصل الدائم مع عملائه.
ويقدم بنك الكويت الوطني لعملاء الخدمات المصرفية المميزة مجموعة من الخدمات المتنوعة والتي تشمل على سبيل المثال توفير مدير علاقات عملاء متخصص يهتم بجميع احتياجاتهم المصرفية، بالإضافة إلى ميزة الدخول إلى قاعات الخدمات المصرفية الممتازة، إلى جانب الاستفادة من مجموعة متنوعة من الحلول الاستثمارية مثل سمارت ويلث.
وكذلك خدمات الوطني للتداول، والخدمات المصرفية العالمية وقروض الرهن العقاري الدولي، والأولوية في إنجاز المعاملات المصرفية بكل سرعة وسهولة مع الصراف للخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى خدمة توصيل البطاقات إلى المنزل. كما يتمتع عملاء الخدمات المصرفة المميزة بالأولوية عند الاتصال بخدمة الوطني الهاتفية 1801801 المتوافرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية المنزلية وخدمة المساعدة الشخصية «الكونسيرج» الحصرية.
من جهة أخرى، تقدم الخدمات المصرفية للأعمال بلس العديد من الخدمات والحلول المصرفية التي تساعد رواد الأعمال على نمو أعمالهم وتحقيق أهدافهم. ويشمل ذلك تخصيص مدير علاقات عملاء من أصحاب الخبرة لإنهاء كافة المعاملات المصرفية، والإعفاء من رسوم الخدمات المصرفية، وخدمة المساعدة الشخصية «الكونسيرج» الممتازة، والسحب النقدي بدون رسوم من أجهزة السحب الآلي التابعة للبنوك الأخرى، بالإضافة إلى حصول صاحب العمل على باقة الذهبي مجانا، هذا إلى جانب العديد من الخدمات المتميزة الأخرى.

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