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آبل قد تفقد مركزها كثاني أكبر الشركات بالعالم!

3/11/2024 4:33:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تراجعت شركة «آبل» ـ التي تعاني من تباطؤ في مبيعاتها من أجهزة آيفون في يناير ـ عن مكانتها كأكبر الشركات الأميركية من حيث القيمة لصالح شركة مايكروسوفت لأول مرة منذ عام 2021.
وها هي اليوم تواجه تحديا جديدا إذ تقف «إنفيديا» في أعقاب شركة «آبل» لتنتزع منها مكانتها كثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة، مع استمرار تعطش المستثمرين للشركة المصنعة لأشباه الموصلات التي تعمل رقائقها على تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي الشهيرة مثل روبوت الدردشة (تشات جي.بي.تي).
وتعتبر «آبل» أول شركة في العالم تسجل قيمة سوقية عند 3 تريليونات دولار في يونيو الماضي. بحلول 14 ديسمبر 2023، وصل سهمها إلى أعلى مستوى قياسي عند 197.86 دولارا، مما رفع قيمتها السوقية إلى 3.08 تريليونات دولار ويبدو أنها ضمنت مكانتها باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في العالم.
لكن يتم تداول أسهم شركة «آبل» حاليا عند نحو 170 دولارا للسهم الواحد مع قيمة سوقية تبلغ 2.63 تريليون دولار. «مايكروسوفت»، التي تجاوزت القيمة السوقية في شهر يناير الماضي، تبلغ قيمتها الآن 2.99 تريليون دولار، وقد تخلى المستثمرون المتفائلون عن شركة «آبل» هذا العام لعدة أسباب بسيطة، بحسب العديد من التقارير الصحافية التي جمعتها «العربية Business».
أولا، تتباطأ مبيعاتها من أجهزة iPhone ـ التي شكلت 58% من إجمالي مبيعاتها في الربع الأخير. انخفضت مبيعات iPhone بنسبة 2% في السنة المالية 2023 (التي انتهت في سبتمبر الماضي) ونمت بنسبة 6% فقط على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2024 مع انتهاء دورة ترقية 5G.
ثانيا، لم تتمكن شركة «آبل» من تعويض هذا التباطؤ من خلال بيع منتجاتها الأخرى. وانخفضت مبيعات أجهزة حاسوب Mac بنسبة 27% في السنة المالية 2023 وسط تباطؤ سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية الأوسع، ثم ارتفعت بنسبة أقل من 1% في الربع الأول من السنة المالية 2024.
ثالثا، تضخمت تقييمات شركة «آبل» بسبب التوجه نحو أسهم الملاذ الآمن مع ارتفاع أسعار الفائدة وغيرها من الرياح المعاكسة الكلية التي هزت السوق في الفترة الأخيرة. حتى بعد تراجعها منذ بداية العام حتى الآن، لا يزال سهم شركة «آبل» لا يبدو وكأنه صفقة رابحة بأرباح آجلة تبلغ 26 ضعفا - ومن المحتمل ألا يحد عائد توزيعات الأرباح الضئيلة التي تبلغ 0.6% من احتمالات هبوطها.

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