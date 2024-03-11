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Stc تحقق علامة فارقة نحو عصر 5 5G

3/11/2024 4:33:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، عن تحقيق إنجاز مهم في تعزيز سرعة شبكاتها 5.5G، حيث نجحت من خلال أول تجربة اختبار ناجحة لسرعة 10 جيجابت في الثانية، وذلك باستخدام طيف الاتصالات المتنقلة الدولية 6 GHz (6425-7125 ميجاهرتز)، الأمر الذي يشكل سابقة تاريخية في السوق الكويتية.
وفي بيان لها، أوضحت stc إلى أن النطاق GHz 6 يحظى بأهمية عالمية لأنه معترف به للاستخدام المتنقل في جميع المناطق. وهذا يمهد الطريق لتعزيز قدرة شبكات الهاتف النقال، لاسيما بالنسبة لشبكات الجيل الخامس المتقدمة 5G-Advanced وما بعدها. وقد أجريت التجربة تحت إشراف وبالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA).
ومن خلال التجربة الناجحة لسرعة 10 جيجابت في الثانية، تؤكد stc التزامها بتطوير البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس (5G) وريادة الطريق نحو تجارب الجيل الخامس 5.5G، ما يجسد التزامها بتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة في السوق الكويتي. وتماشيا مع رؤية الكويت 2035، يتمثل الهدف الشامل لشركة stc في تمكين العملاء من الاستفادة من الإصدار القادم من الجيل الخامس 5G، وريادة التحول الرقمي للشركات.
وذكرت stc: «يمثل تحقيق 10 جيجابت في الثانية إنجازا كبيرا، مما يمكن stc من تقديم خدمات متميزة تتطلب نطاقا تردديا عاليا للغاية. ويشمل ذلك إثراء تجربة المستخدم في خدمات AR/ VR/ XR بسرعات مضاعفة، وإنشاء شبكات لاسلكية خاصة 5G مصممة خصيصا للمؤسسات والصناعات، وحلول اتصال متقدمة للمركبات الذكية المتصلة بالإنترنت وخوادم البيانات».
ومن خلال بقائها في طليعة التقدم التكنولوجي، تواصل stc الكويت إظهار التزامها الراسخ بتقديم أحدث الحلول التي لا تعزز الاتصال فحسب، بل تعيد تشكيل المشهد الرقمي داخل الكويت وخارجها.

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