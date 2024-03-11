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عرض متجدد لأعمال بيكاسو في متحفه بباريس

3/11/2024 4:33:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتبارا من الغد، يقيم متحف بيكاسو في باريس الذي يضم أهم مجموعة عامة من أعمال معلم التكعيبية، عرضا متجددا بالكامل سيتضمن أول تكريم للرسامة فرنسواز جيلو.
وأعيرت عدد من الأعمال إلى المتحف خلال السنوات الأخيرة وخصوصا في العام 2023 الذي يصادف الذكرى الخمسين لوفاة الفنان الإسباني. وتقول مديرة المتحف سيسيل دوبريه لوكالة فرانس برس إن الأمر يشبه «عودته إلى منزله».
وتضم المجموعة الدائمة الجديدة 400 عمل فني تتوزع على 22 صالة عرض ضمن ثلاث طبقات من مبنى فندق مميز، بالإضافة إلى غرفة مخصصة بالكامل للفرنسية الأميركية جيلو التي توفيت عن مئة وعام في يونيو 2023.
ويتضمن العرض الجديد أعمالا لبيكاسو «منذ بداياته قبل وصوله إلى باريس في مطلع القرن العشرين، وحتى العام 1973» حين توفي، على قول دوبريه.

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