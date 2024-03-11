عرض متجدد لأعمال بيكاسو في متحفه بباريس

(MENAFN
- Al-Anbaa) اعتبارا من الغد، يقيم متحف بيكاسو في باريس الذي يضم أهم مجموعة عامة من أعمال معلم التكعيبية، عرضا متجددا بالكامل سيتضمن أول تكريم للرسامة فرنسواز جيلو.
وأعيرت عدد من الأعمال إلى المتحف خلال السنوات الأخيرة وخصوصا في العام 2023 الذي يصادف الذكرى الخمسين لوفاة الفنان الإسباني. وتقول مديرة المتحف سيسيل دوبريه لوكالة فرانس برس إن الأمر يشبه «عودته إلى منزله».
وتضم المجموعة الدائمة الجديدة 400 عمل فني تتوزع على 22 صالة عرض ضمن ثلاث طبقات من مبنى فندق مميز، بالإضافة إلى غرفة مخصصة بالكامل للفرنسية الأميركية جيلو التي توفيت عن مئة وعام في يونيو 2023.
ويتضمن العرض الجديد أعمالا لبيكاسو «منذ بداياته قبل وصوله إلى باريس في مطلع القرن العشرين، وحتى العام 1973» حين توفي، على قول دوبريه.
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