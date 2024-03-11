أول صورة رسمية للأميرة كيت منذ خضوعها لعملية جراحية شكرا على أمنياتكم ودعمكم

(MENAFN
- Al-Anbaa) نشر قصر كنسينغتون عبر شبكات التواصل أول صورة رسمية للأميرة كيت بعد شهرين على خضوعها لعملية جراحية في البطن، وتوجه بالشكر للبريطانيين على دعمهم قرينة وريث العرش.
وتظهر الصورة أميرة ويلز باسمة وهي تجلس على كرسي في الحديقة، ومحاطة بأولادها الثلاثة جورج وتشارلوت ولويس الذين يظهرون وهم يضحكون. وذكر التعليق المرفق بالمنشور أن الصورة التقطها الأمير وليام. وجاء في رسالة قصيرة مرفقة وموقعة بحرف «C» الحرف الأول من اسم الأميرة: «شكرا على أمنياتكم ودعمكم طوال الشهرين الفائتين. أتمنى للجميع عيد أم سعيدا». ويصادف عيد الأم في المملكة المتحدة تاريخ 10 مارس.
وأوضح القصر في بيان، أن الصورة التقطت «في وندسور خلال هذا الأسبوع».
MENAFN11032024000130011022ID1107959795
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.