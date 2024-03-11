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أول صورة رسمية للأميرة كيت منذ خضوعها لعملية جراحية شكرا على أمنياتكم ودعمكم

3/11/2024 4:33:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) نشر قصر كنسينغتون عبر شبكات التواصل أول صورة رسمية للأميرة كيت بعد شهرين على خضوعها لعملية جراحية في البطن، وتوجه بالشكر للبريطانيين على دعمهم قرينة وريث العرش.
وتظهر الصورة أميرة ويلز باسمة وهي تجلس على كرسي في الحديقة، ومحاطة بأولادها الثلاثة جورج وتشارلوت ولويس الذين يظهرون وهم يضحكون. وذكر التعليق المرفق بالمنشور أن الصورة التقطها الأمير وليام. وجاء في رسالة قصيرة مرفقة وموقعة بحرف «C» الحرف الأول من اسم الأميرة: «شكرا على أمنياتكم ودعمكم طوال الشهرين الفائتين. أتمنى للجميع عيد أم سعيدا». ويصادف عيد الأم في المملكة المتحدة تاريخ 10 مارس.
وأوضح القصر في بيان، أن الصورة التقطت «في وندسور خلال هذا الأسبوع».

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