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وثائق تتناول ابتكار القنبلة الذرية للبيع في مزاد علني

3/11/2024 4:33:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) طرحت في مزاد بالولايات المتحدة وثائق تتناول ابتكار القنبلة الذرية، بينها رسالة موقعة من روبرت أوبنهايمر، في وقت تنافس فيلم «أوبنهايمر» المتمحور حول مبتكر هذه القنبلة لنيل جوائز أوسكار.
ومن بين القطع المعروضة للبيع في المزاد المقام في بوسطن، وثيقة تتناول العملية السرية لاختراع القنبلة الذرية في مختبر لوس ألاموس في نيو مكسيكو. وعرضت الوثيقة التي تحمل عنوان «تقرير سميث» أمام الصحافة للمرة الأولى في 12 أغسطس 1945، بعد أيام قليلة من استهداف مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين.

وأشارت دار «آر آر أوكشن هاوس» إلى أن «هذه الوثائق توفر نظرة إلى الرحلة العلمية والإدارية التي أدت إلى ابتكار أحد أقوى الأسلحة البشرية».

ومن بين الموقعين على الوثائق روبرت أوبنهايمر وإنريكو فيرمي الذي كان ضمن الفريق المبتكر لأول مفاعل نووي، وإرنست لورانس الحائز جائزة نوبل والذي بنى أول مسرع للجسيمات (سيكلوترون) وجيمس تشادويك الذي اكتشف النيوترون، بحسب دار المزادات.

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