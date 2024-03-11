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الشرار فروسية وشعر ووفاء وغدر!

3/11/2024 4:33:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
تجتمع الفروسية والعشق والشعر إلى جانب القيم الأصيلة والأحداث المليئة بالتشويق في الدراما البدوية «الشرار» على «MBC دراما» في رمضان، من إنتاج استوديوهات MBC. تدور أحداث العمل في حقبة ترجع إلى أكثر من مئة عام، على بقعة من البادية في الطريق بين الحجاز ونجد. هناك تتصارع قيم الوفاء والغدر، والعشق والغيرة، والشر والخير ضمن سلسلة من الأحداث الدرامية التي تستلهم من البادية تفاصيلها الوجدانية الحية، وتعيد تقديم الأصالة والقيم النبيلة في الزمن الجميل.
«الشرار» من إخراج الفوز طنجور، وبطولة نخبة من نجوم الدراما السعودية: ريم عبدالله، خالد صقر، نايف الظفيري، ريم العلي، رحاب العطار، ليلى السلمان، زارا البلوشي، عزام النمري، باسل الصلي، عيد سعد، محمد الهاشم، مريم الغامدي، نجود أحمد، عبدالعزيز السكيرين، علي السبع، هند محمد، مريم عبدالرحمن، زياد القاضي، وآخرين.

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