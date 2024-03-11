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مسرح الطفل عربيا إصدار جديد لهايل المذابي

3/11/2024 4:33:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر حديثا كتاب «مسرح الطفل عربيا» للكاتب والناقد والباحث اليمني هايل علي المذابي عن مجموعة اليازوري العلمية للنشر والتوزيع بالعاصمة الأردنية عمان.
وجاء كتاب «مسرح الطفل عربيا» في 98 صفحة من القطع المتوسط، ويستقصي فيما يطرحه حالة مسرح الطفل في 22 دولة عربية بالإضافة إلى استقصاء بحثي حول التجربة اليمنية في مسرح الطفل.
يقول المؤلف هايل علي المذابي في توطئة مؤلفه موضحا منهجية الكتاب وأهدافه ومشكلة البحث: «مسرح الطفل في العالم العربي مسرح هش يلزمه الكثير والكثير، وحضور التوثيق والاستقصاء التاريخي العلمي الجاد له هو حضور غائب تقريبا، ما يجعل الدعوة إلى التحقيب والتوثيق والتصنيف والترتيب والاستقراء والبحث المتسلسل لمسرح الطفل عربيا دعوة مهمة وحاجة ملحة تقتضي أيضا التركيز على المفاصل التاريخية له: محطة النشأة والتأسيس، محطة التطور والانتعاش والازدهار، محطة الركود والنكوص والتردي.

وتسوغ لنا هذه المنهجية الاستقصائية رصد السياقات العامة لمسرح الطفل عربيا بالالتفات إلى تجربة اليمن المسرحية مع التطرق في مدخل هذه الدراسة إلى المقصود بمسرح الطفل، عروجا على أنواعه، ثم أهميته ونشأته عربيا وعالميا.

وهذه الدراسة هي محاولة جريئة لمعرفة كاملة وإجابة لاستفهامات كثيرة حول واقع مسرح الطفل في الوطن العربي، وتجلياته، والمميزات الإيجابية والسلبية، اختتمها بتوصيات تجاه مسرح الطفل عربيا بشكل عام».
ويتضمن كتاب «مسرح الطفل عربيا» أبحاثا عدة منها ماذا نقصد بمسرح الطفل؟، مسارح عدة، ثانيا: أهمية مسرح الطفل، ونشأة مسرح الطفل وتطوره عالميا وعربيا، ونشأة مسرح الطفل في الوطن العربي في مصر والأردن وسورية ولبنان وفلسطين والعراق والمغرب والجزائر وليبيا والسودان وتونس والمملكة العربية السعودية والكويت، والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وقطر سلطنة عمان وأخيرا اليمن.
جدير بالذكر أن المؤلف هايل علي المذابي باحث وناقد مسرحي يمني، وهو عضو مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح، يعمل بوزارة الثقافة اليمنية، له العديد من الجوائز والعديد من المشاركات المحلية والدولية والعديد من الكتابات والمؤلفات الإبداعية في مجالات عدة من الآداب والفنون وعلى وجه الخصوص البحثية والنقدية المسرحية.

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