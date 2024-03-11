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بعد أرقامه القياسية هل يواصل الذهب ارتفاعاته؟

3/11/2024 4:33:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، حيث حقق المعدن الأصفر أكبر قفزة أسبوعية لها في 5 أشهر وتحوم قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق بعدما عززت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الرهانات على خفض أسعار الفائدة منتصف العام الحالي.
وقال باول إن البنك المركزي «ليس بعيدا» عن اكتساب ثقة كافية بأن التضخم يتراجع، بما يمهد للبدء في خفض أسعار الفائدة. وقال إن هذا من المرجح أن يحدث في الأشهر المقبلة، ويعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.
ووصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2185 دولارا للأونصة بعد أن أظهر تقرير ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة واعتدال مكاسب الأجور على الرغم من تسارع نمو الوظائف في فبراير.
ويعتبر المستثمرون عموما الذهب ملاذا آمنا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، لكن المعدن الثمين لا يقدم أي عائد استثماري، مما يجعله أقل جاذبية عندما ترتفع أسعار الفائدة ويمكن العثور على عوائد أعلى على السندات والأصول الأخرى.
ويتوقع ما يقرب من 57% من المستثمرين الأميركيين الآن أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، ارتفاعا من 42% قبل شهر فقط، وفقا لأداة «FedWatch» التابعة لمجموعة «CME» والتي تتنبأ بتحركات أسعار الفائدة بناء على بيانات تداول العقود الآجلة للأموال الفيدرالية.
وأدى اعتدال التضخم إلى زيادة الآمال في خفض أسعار الفائدة على الرغم من حالة عدم اليقين التي تلوح في الأفق بشأن الانتخابات.
وفي مذكرة بحثية، قال «سيتي بنك» إن حالة عدم اليقين قد تستمر في تقديم الدعم لأسعار الذهب. علاوة على ذلك، قال محللون في «بيرينبيرغ» إن الفوز المحتمل لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية قد أيضا تعزز آفاق الذهب.
ومع ذلك، قال المحللون في «ING» إن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تظل المفتاح الأكبر لأسعار الذهب في الأشهر المقبلة ـ مما يعني أن الأسعار قد تستمر في اتباع توقعات المستثمرين بتخفيض أسعار الفائدة على المدى القصير.
1037 طناً مشتريات البنوك المركزية من الذهب في 2023
كثفت معظم البنوك المركزية على مستوى العالم مشترياتها من الذهب كاستراتيجية للتنويع بعيدا عن الدولار، في ضوء المخاوف بشأن العجز المالي المستمر في الولايات المتحدة والضغوط التضخمية، حسبما ذكره موقع Oil Prices، واطلعت عليه «العربية Business».
ووفقا لمجلس الذهب العالمي، فقد اشترت الصين 225 طنا من الذهب خلال عام 2023، وواصلت الشراء خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي، للشهر الـ16 على التوالي، حيث أضافت الصين 22 طنا من الذهب إلى احتياطياتها الذهبية خلال العام الحالي، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 2257 طن ذهب، وفقا لـ «بلومبيرغ».
فيما بلغ إجمالي مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال عام 2023، نحو 1037 طنا، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، وهو ما يرسل رسالة مفادها أن النظام المالي العالمي على وشك التغيير، وفقا لما ذكرته رونا أوكونيل، رئيسة تحليل السوق في StoneX Financial.
ويشعر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول ببعض الراحة إزاء التضخم ـ مع تصريحاته الأخيرة التي كرر فيها أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على الطريق الصحيح لخفض أسعار الفائدة هذا العام، لكن البنوك المركزية الأخرى ليست مرتاحة للغاية.

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