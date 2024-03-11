عمرة رمضان زخم كبير والأسعار تبدأ من 200 دينار للطيران و80 دينارا للبر



كمال كبشة: باكيدج الـ 10 الأواخر بخيارات الـ VIP أسعاره نحو 2500 دينار للغرفة محمد البشير: تذاكر السفر من 114 ديناراً وتصل إلى 150 ديناراً بعطلة نهاية الأسبوع



علي إبراهيم

تشهد رحلات العمرة خلال شهر رمضان المبارك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين، حيث يأتي موسم عمرة شهر رمضان هذا العام وسط تنافس كبير بين شركات السياحة والسفر لتقديم خدمات مميزة بأقل الأسعار وسط تحفيز مباشر من التيسيرات التي تقدمها المملكة العربية السعودية في إدارة التأشيرات إلى جانب افتتاح العديد من الفنادق التي ساهمت في زيادة السعة الاستيعابية لقطاع الضيافة في المملكة، وهو ما يزيد المعروض ويتيح أمام الشركات تقديم «باكيدجات» مميزة بأسعار تنافسية تناسب كل الشرائح.

ووفقا لمختصين في قطاع السياحة والسفر قالوا لـ «الأنباء» ان أسعار العمرة طيران خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الفضيل تبدأ من 200 دينار للفرد لمدة 3 أيام شامل تذكرة الطيران وليلتين بفندق، أما العمرة برا فإن الأسعار تبدأ بمستوى 80 ديناراً للفرد متضمنة التأشيرة لمدة 7 أيام، بينما ترتفع التكلفة إلى مستوى 2500 دينار بالسفر جوا في عمرة الـ 10 الأواخر للغرفة الواحدة في الفنادق المطلة على الحرم.

وقال عدد من مسؤولي مكاتب السياحة إن أسعار تذاكر السفر للأيام الأولي من شهر رمضان تتراوح بين 114و 128 دينارا للشخص الواحد على الدرجة السياحية، وترتفع في مستوى 150 دينارا للشخص على الدرجة السياحية حال الرغبة في السفر بعطلة نهاية الأسبوع.

في البداية، قال الخبير السياحي كمال كبشة إن عمرة رمضان تعد سمة رئيسية للشهر الكريم في الكويت، إذ تشهد مكاتب السياحة والسفر ومكاتب الحج والعمرة طلبات كثيفة من قبل المواطنين والمقيمين على الحجوزات، والتي تتفاوت أسعارها وفقا لخيارات مستوى الفنادق وحجوزات الطيران ومدة البقاء داخل الأراضي السعودية.

وأكد أن التسهيلات التي وضعتها المملكة العربية السعودية في الحصول على الفيزا لضيوفها من المعتمرين أدت ألي زيادة الطلب على العمرة، إلى جانب الإجراءات التنظيمية الخاصة بتحديد وقت الدخول إلى الحرم المكي وزياره الروضة الشريفة عبر برنامج «نسك»، والذي لاقى استحسان الجميع.

وأشار كبشة إلى أن موسم عمرة رمضان الحالي سيكون أكثر تنافسية لجهة الأسعار، خصوصا أن المملكة شهدت افتتاح أعداد إضافية من الفنادق الجاهزة لاستقبال المعتمرين، وهو ما سيجعل هناك مستويات أسعار تنافسية يمكن للمواطنين والمقيمين الاستفادة منها وفقا لخياراتهم وحجم الإنفاق المرصود من جهتهم للرحلة.

وذكر أن أسعار العمرة في الأيام العادية خلال شهر رمضان في غير الـ 10 الأواخر لمدة ليلتين أو 3 أيام تبدأ بمتوسط 200 دينار للفرد متضمنة حجوزات السفر والفندق، وهذا الرقم قابل للتغير وفقا لخيارات العميل للسكن.

وأشار إلى أن أسعار باكيدج عمرة الـ 10 الأواخر هذا العام بخيارات الـ VIP وما تتضمنه من تذاكر الطيران وفنادق الـ 5 نجوم القريبة على الحرم تبدأ بأسعار من مستوى الـ 30 ألف ريال (نحو 2500 دينار) للغرفة المستقلة أو سويت صغير في أقرب نقطة من الحرم المكي طوال تلك الفترة.

ولفت إلى أن الأسعار يمكن أن تتغير وفقا للخيارات التي يحددها المعتمرون لجهة مستوى الفندق وعدد الأسرة وكذلك توقيت السفر، إذ يمكن للعملاء وضع برنامج العمرة الخاص بهم ومن ثم تحديد التكلفة في المجمل وفقا لعدد الأشخاص والخدمات المقدمة لهم.

من جهته، قال مدير عام شركة «باش فيزا» محمد البشير إن التسهيلات التي قدمتها المملكة العربية السعودية من خلال طرحها خيارات الفيزا السياحية رفعت بصورة ملحوظة الإقبال على حجوزات العمرة طوال العام، فيما ترتفع معدلات الإقبال على حجز «باكيدجات عمرة رمضان» تحديدا نظرا لكون الفيزا بحوزة المعتمرين فعليا.

وأشار إلى أن أسعار تذاكر السفر خلال الـ 20 يوما الأولى من شهر رمضان تتراوح بين 114 و128 دينارا للشخص الواحد على الدرجة السياحية، وترتفع في مستوى الـ 150 دينارا للشخص على الدرجة السياحية حال الرغبة في السفر بعطلة نهاية الأسبوع التي غالبا ما يكون السفر فيها يوم الخميس والعودة يوم الأحد.

وذكر أن سعر الليلة الواحدة في الفندق خلال شهر رمضان لشخص واحد في غرفة واحدة تتراوح بين 50 و300 دينار حسب مدى قربها من الحرم المكي، بينما يمكن الحصول على مستويات أسعار أقل في فنادق بأماكن أبعد، وكذلك يمكن تقليل التكلفة بخيارات حجوزات الفنادق التي تضم غرفا لأكثر من شخص واحد.

ولفت إلى أن التسهيلات التي تقدمها المملكة أتاحت الكثير من الخيارات أمام المعتمرين من الكويت سواء مواطنون أو مقيمون بدءا من إصدار الفيزا لمدة عام للمقيمين وصولا إلى خيارات حجوزات الفنادق، والتي يمكن من خلالها الوصول إلى مستوى مقبول لتكلفة العمرة يناسب كل الشرائح.

إلى ذلك، طرحت العديد من مكاتب الحج والعمرة برامجها لرحلات العمرة برا خلال شهر رمضان والتي تبدأ بأسعار في مستوى الـ 40 دينارا وتصل إلى 110 دنانير من دون سعر التأشيرة الذي يرفع التكلفة لتكون بين 80 و150 دينارا في رحلات تتراوح مدتها بين 7 و11 يوما مع المرور بالمدينة من خلال باصات حديثة، وتطرح شركات أخرى الرحلة بالتأشيرة لمدة 7 أيام في الأيام العادية بسعر 80 دينارا، فيما تصل التكلفة إلى نحو 95 دينارا في رحلات تمتد إلى 11 يوما.