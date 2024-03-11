أصول البنوك قفزت 1 62 مليار دينار في عام لتسجل 87 15 مليار دينار



237.1 مليون دينار صافي التسهيلات الائتمانية لقطاع الأعمال في عام.. ليبلغ الرصيد 28.83 مليار دينار

4 مليارات دينار تسهيلات ائتمانية لغير المقيمين (الأجانب).. و2.1 مليار دينار قروضاً للبنوك الأجنبية

3.6 مليارات دينار مطالب على المؤسسات العامة بنهاية يناير 2024.. و427.6 مليوناً على الحكومة 12.38 مليار دينار إجمالي المطلوبات الأجنبية على البنوك.. انخفاضاً من 12.82 ملياراً في 2023



أحمد مغربي

كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، أن إجمالي رصيد موجودات البنوك المحلية ارتفع بنحو 1.62 مليار دينار وبنسبة 1.9% لتبلغ قيمته نحو 87.15 مليار دينار في نهاية يناير 2024 مقابل رصيد بلغت قيمته نحو 85.53 مليار دينار في نهاية يناير 2023، ويعزى ذلك بصفة أساسية لارتفاع أرصدة كل من الموجودات الأجنبية بما يعادل نحو 2.22 مليار دينار وبنسبة 9.7% لتبلغ قيمتها ما يعادل نحو 25.14 مليار دينار والمطالب على القطاع الخاص بقيمة 1.03 مليار دينار وبنسبة 2.3% لتبلغ قيمتها نحو 45.24 مليار دينار والمطالب على المؤسسات العامة بنسبة 2.6% لتبلغ قيمتها 3.69 مليارات دينار.

وأظهرت البيانات ان المطالب على القطاع الخاص تعتبر المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية حيث بلغت نسبتها نحو 51.9% من إجمالي هذه الموجودات في نهاية يناير 2024، وجاء ارتفاع رصيد الموجودات الأجنبية كمحصلة لارتفاع ارصده كل من الاستثمارات الأجنبية والتسهيلات الائتمانية لغير المقيمين وقروض للبنوك الأجنبية.

وتتوزع الموجــــودات الأجنبية للبنوك المحلية على الاستثمارات الأجنبية بقيمة 10.5 مليارات دينار، وودائع لدى بنوك أجنبية بقيمة 6.7 مليارات دينار، وتسهيلات ائتمانية لغير المقيمين بقيمة 4 مليارات دينار وقروض للبنوك الأجنبية بقيمة 2.1 مليار دينار وموجودات اخرى بقيمة 1.6 مليار دينار.

وأشارت إلى ان موجودات البنوك المحلية تتوزع كالتالي: مطالب على البنك المركزي بقيمة 7.4 مليارات دينار ومطالب على الحكومة بقيمة 427.6 مليون دينار، ومطالب على المؤسسات العامة بقيمة 3.6 مليارات دينار، ومطالب على القطاع الخاص بقيمة 45.2 مليار دينار، ومنها التسهيلات الائتمانية للمقيمين بقيمة 42.9 مليار دينار، فيما بلغت الموجودات الأجنبية 25.1 مليار دينار، وقروض للبنوك بقيمة مليار دينار وودائع المتبادلة في السوق ما بين البنوك بقيمة 1.39 مليار دينار والموجودات الأخرى بقيمة 2.8 مليار دينار.

وتشير البيانات إلى ارتفاع قيمة صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بما يعادل 2.66 مليار دينار وبنسبة 26.3% لتبلغ قيمتها بما يعادل نحو 12.76 مليار دينار في نهاية يناير 2024 مقابل ما يعادل نحو 10.10 مليارات دينار في يناير من العام الماضي.

هذا وتظهر البيانات ان إجمالي المطلوبات الأجنبية على البنوك المحلية تبلغ 12.38 مليار دينار بنهاية يناير 2024 انخفاضا من مستوى 12.82 مليار دينار في يناير 2023.

من جهة ثانية، سجلت أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين ارتفاعا بلغت قيمته 530 مليون دينار وبنسبة 1.1% ليصل إجمالي الرصيد نحو 47.63 مليار دينار في نهاية يناير الماضي، مقابل قيمة بلغت 47.09 مليار دينار في نهاية الشهر المقابل من العام السابق.

وساهم الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال بنسبة 60.5% من إجمالي أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين، وقد بلغت قيمته نحو 28.83 مليار دينار في نهاية يناير 2024، ليبلغ صافي التسهيلات لقطاع الأعمال 237.1 مليون دينار.

وتوزعت التسهيلات الموجهة لقطاع الأعمال كالتالي: التجارة بقيمة 3.4 مليارات دينار، الصناعة بقيمة 2.2 مليار دينار، الزراعة والصيد بقيمة 27.9 مليون دينار، شراء الأوراق المالية بقيمة 3.39 مليارات دينار وبصافي بلغ 207.7 ملايين دينار خلال عام للفترة من يناير 2023 وحتى يناير 2024، والعقار بقيمة 9.6 مليارات دينار، وقروض للبنوك بقيمة مليار دينار، وقروض النفط الخام والغاز بقيمة 1.9 مليار دينار وأخيرا الخدمات العامة بقيمة 115.7 مليون دينار.

ارتفاع رصيد الودائع بـ 1.6 مليار دينار

ارتفع رصيد إجمالي ودائع المقيمين بنحو 1.36 مليار دينار وبنسبة 2.9% لتبلغ قيمته نحو 48.57 مليار دينار في نهاية يناير 2024 مقابل قيمة بلغت نحو 47.21 مليار دينار في نهاية يناير 2023.

وجاء ذلك الارتفاع مدفوعا بصفة أساسية بزيادة رصيد ودائع الحكومة بنحو 880 مليون دينار وبنسبة 25.4% لتبلغ قيماه نحو 4.37 مليار دينار بنهاية يناير 2024.

6.87 مليارات دينار.. ودائع المؤسسات العامة

شهد رصيد ودائع المؤسسات العامة ارتفاعا بنحو 620 مليون دينار وبنسبة 10% لتبلغ قيمته 6.87 مليارات دينار في نهاية يناير 2024 مقابل 6.24 مليارات دينار في نهاية يناير 2023، وفي مقابل ذلك تراجع رصيد ودائع القطاع الخاص «المقيم» لتبلغ قيمته 37.34 مليار دينار في نهاية يناير 2024 مقابل 37.48 مليار دينار في نهاية يناير 2023.

وتعد ودائع القطاع الخاص المصدر الأساسي للتمويل في البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها 42.8% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية في نهاية يناير 2024.