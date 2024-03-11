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سفير الصين شراكتنا مع الكويت ستشهد نموا وآفاقا أرحب خلال المرحلة القادمة

3/11/2024 4:33:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكد السفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيانوي أن السفارة الصينية تسعى من خلال مهرجان الثقافة والطعام الصيني إلى تقديم تجارب ثقافية متنوعة بما فيها المأكولات الصينية، بهدف فتح نافذة التواصل بين الشعبين لتجديد الصداقة التقليدية وتعزيز التفاهم المتبادل.
وأشار جيانوي، خلال حفل افتتاح مهرجان الثقافة والطعام الصيني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وسط حضور ديبلوماسي وإعلامي بارز، إلى أهمية الحدث لتعريف الشعب الكويتي بالثقافة الصينية وتعزيز الصداقة باستخدام ديبلوماسية الثقافة.
وقال: سعداء بحضور عدد كبير من الشعب الكويتي والسلك الديبلوماسي والذي تجاوز الألف في الفترة الأولى، ولمسنا إقبالا وإعجابا من الحضور بالطعام والموسيقى الصينية، وهذا يدل على عمق العلاقات الثنائية وعراقة الحضارة الصينية، خاصة بعد الزيارة الناجحة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد خلال سبتمبر الماضي، لافتا إلى أن الحكومة الصينية ترحب بالمزيد من السياح الأجانب، لافتا إلى أن السفارة الصينية أيضا اتخذت إجراءات لتسهيل سفر الكويتيين إلى الصين.
وأشار إلى زيادة عدد السياح الكويتيين الذين زاروا بلاده، حيث بلغ عددهم تقريبا الآلاف خلال العام الماضي، وهناك أربع رحلات أسبوعيا من الكويت إلى الصين، ونرحب بمزيد من السياح الكويتيين، حيث إن بلاده غنية بالثقافة والموارد وتنوع الطعام الحلال، والشعب الصيني مضياف وكريم وأن الأصدقاء الكويتيين يشعرون بأمان في الصين وهذا مهم جدا، موضحا أن السفارة تقيم هذا المهرجان لإحياء الذكرى الـ 53 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين الصين والكويت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، فمنذ 53 عاما حققت العلاقات الثنائية منجزات كبيرة، خاصة منذ عام 2022، حيث التقى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، مع صاحب السمو الأمير مرتين، وتوصلا إلى توافقات واسعة حول تعميق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
وأضاف: في ظل توجيهات قيادتي البلدين، ستحتضن الشراكة الاستراتيجية بين الصين والكويت في العصر الجديد آفاق نمو أرحب، كما أن التبادلات تضفي على الحضارات ألوانا، والتعلم المتبادل يكسبها ازدهارا، واسترشادا بمبادرة الحضارة العالمية التي طرحها الرئيس شي جينبينغ، ستواصل الصين العمل مع الكويت والدول الأخرى لتعميق التبادلات والتعاون في المجالات الثقافية والشعبية لتقديم مساهمات أكبر لبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

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