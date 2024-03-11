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الإعلام تطلق منصة 51 الرقمية 12 مايو المقبل ترجمة لإستراتيجية الوزارة للتحول الرقمي

3/11/2024 4:33:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلن وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد بوزارة الإعلام رئيس اللجنة التنسيقية لمنصة وزارة الاعلام الرقمية سعد العازمي عن التفاصيل الفنية لمنصة «51» الرقمية المتكاملة لوزارة الاعلام التي سيتم اطلاقها في 12 مايو المقبل كترجمة لاستراتيجية الوزارة (2021-2026) في التحول الرقمي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مقر الوزارة بحضور عدد من قياديي وزارة الاعلام.
وأضاف العازمي أن من أهداف إطلاق المنصة مواكبة التقنيات الحديثة في مجال الاعلام وتطوير أساليب وأدوات التسويق الاعلامي والاعلاني وتنمية وتعظيم الموارد المالية للدولة ودعم وتشجيع الكفاءات الإبداعية بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن المنصة تعتبر واحدة من أهم أوجه تعظيم الموارد المالية للدولة الخاصة بوزارة الإعلام من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في هذه المزايدة، حيث ستحقق عائدا ماليا للوزارة بقيمة 5.050 ملايين دينار خلال خمس سنوات بالاضافة إلى 10% من صافي أرباح الاعلانات و10% من الاشتراكات وفقا للعقد المبرم مع الشركة المشغلة على أن تحتفظ الوزارة بأرشيفها الخاص بها وتمتلك العلامة التجارية وجميع ما يعرض من خلال المنصة.
وأوضح العازمي: اننا نشهد تفاصيل منصة رقمية متكاملة بالتعاون مع الشركة الكويتية المشغلة «فاست للاتصالات»، إذ تتزامن انطلاقة المنصة مع ذكرى انطلاقة الإذاعة الكويتية بتاريخ 12 مايو 1951، مشيرا إلى ان العمل من خلال الفريق المختص حتى تاريخ الانطلاقة في الفترة القادمة على توفير بعض المواد بما في ذلك بعض البرامج الخاصة بشهر رمضان المبارك من خلال منصة Kuwait tv الرقمية إلى حين التحول إلى منصة «51» الجديدة كليا.
وبين ان المنصة هي بوابة تفتح آفاقا جديدة للمحتوى الرقمي تتجاوز الطرق التقليدية وتسمح للمستخدم بالوصول إلى المحتوى التلفزيوني والإذاعي بكل يسر وسهولة، كما تتيح مشاهدة الأعمال الارشيفية الخالدة والبث المباشر لجميع قنوات تلفزيون دولة الكويت ومحطاتها الإذاعية.
وذكر ان المنصة صممت لتكون صديقة للأسرة تعمل ضمن ضوابط وسياسات وزارة الاعلام وتعكس قيم الثقافة الكويتية الأصيلة وإبداع أبنائها في المجالات الإعلامية والفنية والتوعوية والرياضية والدرامية وتحوي في طياتها تاريخ الإعلام والفن الكويتي الأصيل.
وأعرب العازمي بالنيابة عن وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووكيل وزارة الاعلام د.ناصر محيسن عن الشكر للفريق المشرف والمنفذ لمشروع المنصة وكل الجهود المبذولة لإنجاح هذا العمل، وليكون إضافة أخرى في مسيرة الاعلام الكويتي الذي بدأ بعبارة «هنا.. الكويت».
من جانبها، أكدت ممثل شركة فاست للاتصالات نوف المشعان ان التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي يؤكد الالتزام المشترك بالنهضة بالخدمات من خلال تعزيز التعاون من خلال استغلال الخبرات الفنية الفريدة والبنية التحتية المتميزة التي نمتلكها.
وقالت المشعان ان مشروعنا هذا يفتح أبوابا جديدة لقيمة وغنى الأرشيف الكويتي من المحتوى المرئي والمسموع، جاعلا إياه متاحا للعرض في جميع دول العالم، إنه ليس فقط عرض لتاريخ وثقافة الكويت العريقة بل أيضا منصة لتعزيز اللغة العربية وخلق بيئة آمنة بمحتوى مناسب للأسرة.

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