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العجمي لـ الأنباء 7 فرق لمتابعة جمع التبرعات خلال رمضان وتسجيل آلي وفوري للمخالفات

3/11/2024 4:33:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون د.خالد العجمي ان 30 جمعية خيرية مساهمة في مشروع جمع التبرعات خلال شهر رمضان.
وعن الآليات المعتمدة، أوضح العجمي انه يتم جمع التبرعات عبر اجهزة الجمع الالكترونية (الـ «كي نت» و«ال اي نت» داخل مقرات الجمعيات الخيرية، والاستقطاع البنكي)، مشيرا إلى ان هناك 7 فرق في جميع المحافظات وفريقا لرصد التواصل الاجتماعي لمراقبة عملية جمع التبرعات.
كما أشار إلى وجود نماذج خاصة لمشاريع افطار الصائم والسلة الغذائية تتم تعبئتها على الموقع الالكتروني الخاص بالعمل الخيري يحدد فيه اليوم والموقع الذي ستتم إقامة افطار الصائم او توزيع السلال الغذائية وتتم الموافقة الفورية من قبل الإدارة المختصة (إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية).
واكد العجمي ان المراقبة والمتابعة تتم إلكترونيا، حيث يتم ادخال المخالفات مباشرة عبر الموقع الالكتروني الخاص بالعمل الخيري، وتتم عبر «أبلكيشن» خاص عبر الموقع.
وعن حصيلة العمل الخيري، اشار العجمي إلى ان على الجمعية ان ترفع تقارير أسبوعية عن حصيلة عملها والفرق ترفع مباشرة عبر «الأبلكيشن» أي ملاحظة او لفت نظر للجمعيات المشاركة، مشيرا إلى ان عدم الالتزام يعرض الجمعية التي لم تقم برفع التقرير إلى ايقاف عملها ويكون لدى الوزارة مع نهاية الشهر تقرير اولي عن مشروع جمع التبرعات الخاص بالشهر الفضيل. وتوقع العجمي انه نتيجة ضغط العمل في الجمعيات الخيرية خلال شهر الخير ان تتأخر بعض الجمعيات قليلا في اعداد التقرير النهائي. وشدد على ان جمع التبرعات العينية او المادية النقدية عبر اكشاك خاصة هي مخالفة صريحة لقانون العمل الخيري.
وبالنسبة لجمع الملابس والمواد العينية، بين انه وفقا لقرار مجلس الوزراء مسموح الجمع داخل مقرات الجمعيات الخيرية او في شاحنات محددة امام مقرات الجمعيات الخيرية وأي عملية جمع تبرعات خارج المقرات والاماكن العامة تعتبر مخالفة قانونية.

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