الإبراهيم تحسن ترتيب الكويت 22 مركزا بـ مدركات الفساد

المهمل: إنجاز 78% من الإستراتيجية الوطنية حتى ديسمبر 2023



حنان عبد المعبود

أعلنت اللجنة العليا لقيادة وتنسيق إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تحسن ترتيب الكويت 22 مركزا بمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية منذ انطلاق الإستراتيجية، إذ كان ترتيبها 85 في عام 2019 وأصبح 63 في 2023 من أصل 180 دولة.

وقال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد ورئيس اللجنة عبدالعزيز الابراهيم في كلمة خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس للوقوف على آخر مستجدات تنفيذ مبادرات ومشاريع الإستراتيجية إن اللجنة أصدرت منذ 2019 تشريعات حق الاطلاع على المعلومات وقانون منع تعارض المصالح ولائحته التنفيذية والتعديل على بعض أحكام قانون الجزاء لمد نطاق المسؤولية الجزائية لتشمل الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد.

وأشار الابراهيم إلى صدور القانون 120 لسنة 2023 بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة إنشاء المفوضية العليا للانتخابات ووصول 83% من مبادرات الاستراتيجية الوطنية لمرحلة إنجاز معظم الأعمال ومرحلة التطبيق النهائي والتقييم، وأيضا تعزيز التعاون مع العديد من الشركاء في مكافحة الفساد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وخاصة مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الرقابية.

وبين أن اللجنة التي تضم في عضويتها 19 قياديا يمثلون الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجية إضافة إلى ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والمجتمع المدني اطلعوا على عرض مرئي قدمه مكتب التخطيط والمتابعة في «نزاهة» بهذا الشأن، موضحا أن العرض شمل استعراضا لأبرز الإنجازات المحققة من خلال مبادرات الإستراتيجية ونسب إنجاز المبادرات ومدى توافقها مع الجدول الزمني المخطط له، كما ناقش الأعضاء أبرز التحديات التي تمر بها مرحلة التنفيذ والسبل الكفيلة لحلها وتجاوزها لضمان تنفيذ المبادرات على أمثل وجه.

وذكر أن اللجنة قررت في اجتماعها تمديد فترة تنفيذ الإستراتيجية، مؤكدة ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تحقيق التنفيذ الأمثل لهذه الإستراتيجية التي تستمد أهميتها من ارتباطها بتنفيذ التزامات دولة الكويت في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودورها في تحسين أداء الكويت في المؤشرات الدولية.

بدوره، كشف نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمل عن إنجاز 78% من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى ديسمبر 2023 وذلك من المستهدف تنفيذه من الإستراتيجية ككل، والذي يبلغ 88%، منوها بأن الإستراتيجية واحدة لكنها مجزأة إلى مستهدفات لكل عام، وتشمل 4 محاور تنقسم إلى العديد من المبادرات «مشاريع»، وكل مجموعة من المشاريع مكلفة بها جهة حكومية، لافتا إلى أنه في البداية كانت الفجوة بين المستهدف وما تم تنفيذه كبيرة نوعا ما، ولكن خلال العامين الأخيرين تحديدا تم تقليصها.

وتابع المهمل: يشهد الاجتماع إطلاق تقرير التقييم الرابع، حيث يتم سنويا إطلاق تقرير لمراقبة تطبيق الاستراتيجية من حيث تنفيذ المبادرات وأداء الجهات الحكومية، كل بالدور المكلف به، وفق الإستراتيجية، ويتم مراقبة الأداء وتقييم ما تم انجازه على أرض الواقع مقارنة بما هو مقدر تنفيذه وفقا للإستراتيجية، والتقرير السنوي يقيس الفجوة بين المستهدف وما تم تنفيذه حتى تعلم كل جهة حكومية معنية الدور المنوط بها، مؤكدا أن التقرير يغطي حتى ديسمبر 2023.

وأشار إلى أنه بصدد إنهاء الإستراتيجية واستكمالها، ونعمل على إعداد الإستراتيجية التالية والتي تستخدم نفس النمطية المنهجية في الاعداد، وجزء منها سيكون الدروس المستفادة من تطبيق الاستراتيجية الحالية إضافة إلى الممارسات الدولية المستحدثة.

إنجازات الإستراتيجية

هذا، وقد تم استعراض الإنجازات التي تم تحقيقها، ومن أبرزها:

٭ صدور تشريعات حق الاطلاع على المعلومات وقانون منع تعارض المصالح ولائحته التنفيذية والتعديل على بعض أحكام قانون الجزاء لمد نطاق المسؤولية الجزائية لتشمل الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد.

٭ وصول 83% من مبادرات الإستراتيجية الوطنية لمرحلة إنجاز معظم الأعمال والتطبيق النهائي والتقييم.