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عداد الضحايا يحصد المزيد في غزة ودعوات لشد الرحال إلى القدس في رمضان

3/11/2024 4:33:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحول الاهتمام من إعلان الهدنة التي كان يفترض أن تنطلق بحلول شهر رمضان في قطاع غزة، إلى الممر الإغاثي البحري الذي أريد له ان يكون بديلا عن المعابر البرية التي يغلقها التعنت الإسرائيلي في المفاوضات التي ترعاها عدة دول، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».
ويتزامن ذلك، مع استنفار كبير وتضييق لقوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث نقلت قناة «الجزيرة» عن وسائل إعلام إسرائيلية حديثها عن انتشار كبير لقوات الأمن في محيط المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، بعد أن دعت الفصائل الفلسطينية وقيادات إسلامية داخل الخط الأخضر إلى شد الرحال إلى الحرم القدسي خلال رمضان.
وبالعودة إلى قطاع غزة قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الجوع موجود في كل مكان بغزة، وأن الوضع في الشمال مأساوي، حيث تمنع المساعدات البرية رغم النداءات المتكررة.
وأضافت الأونروا في منشور على حسابها على منصة «إكس» أن شهر رمضان اقترب وعدد القتلى مازال يواصل صعوده، مشددة على أن السماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع والوقف الفوري لإطلاق النار ضروريان لإنقاذ الأرواح.
ومع تعثر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات في رمضان، تواصل دول عدة غربية وعربية إسقاط طرود غذائية ومساعدات طبية على القطاع بالمظلات من الجو. لكن الأمم المتحدة ترى أن عمليات إلقاء المساعدات جوا وإرسال المساعدات من طريق البحر لا تلبي الحد الأدنى من حاجات القطاع، وتحذر من أن 2.2 مليون شخص من سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون، مهددون بالمجاعة. وقد نزح 1.7 مليون من السكان بسبب الحرب، ويتكدس 1.5 مليون منهم في مدينة رفح في أقصى الجنوب قرب الحدود المغلقة مع مصر.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الجوع موجود في كل مكان بغزة، وأضافت «الأونروا» في منشور على حسابها على منصة «إكس» إن شهر رمضان اقترب وعدد القتلى مازال يواصل صعوده، مشددة على أن السماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع والوقف الفوري لإطلاق النار ضروريان لإنقاذ الأرواح.
وفي إطار الممر البحري الإنساني الذي يعمل على تجهيزه الاتحاد الأوروبي بمساندة بعض الدول العربية، أوضحت لورا لانوزا، المتحدثة باسم منظمة «أوبن آرمز» (الأذرع المفتوحة) الإسبانية غير الحكومية المشاركة في المشروع أن السلطات الإسرائيلية فتشت أمس الأول أول الشحنات التي جهزت لإرسالها للقطاع. وقالت إن المنظمة الشريكة لها «وورلد سنترال كيتشن» (المطبخ المركزي العالمي) «لديها أشخاص في غزة» وتقوم «ببناء رصيف موقت» لتتمكن من تفريغ البضائع لدى وصول الباخرة.
كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن سفينة الدعم الأميركية «بيسون» توجهت إلى شرق المتوسط لتوصيل مساعدات إلى غزة عبر البحر.
وأضافت ان سفينة الدعم اللوجستي الأميركية تحمل معدات لإنشاء رصيف مؤقف عائم قبالة القطاع لإيصال الإمدادات إلى غزة، وفقا لما اعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أيام.
ميدانيا، ألقى الجيش الإسرائيلي مجددا وابلا من القنابل والصواريخ على القطاع. وأفاد شهود عن اشتباكات عنيفة في غرب وشمال خان يونس وجنوب حي الزيتون بمدينة غزة.
وأكدت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع أن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات بجروح أمس «إثر قصف الاحتلال المدفعي على خيم النازحين في المواصي غرب خان يونس».
وقالت إن أكثر من 60 غارة إسرائيلية أوقعت 85 قتيلا واستهدفت مختلف أنحاء القطاع في الشمال والوسط والجنوب كما استمر القصف المدفعي على شرق رفح وخان يونس (جنوب) وشمال قطاع غزة.
وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى 31045، بينما أصيب 72654 شخصا بجروح في غزة منذ اندلاع الحرب، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس أمس.
في هذا الوقت، تزداد نقاط التباين بين إسرائيل وحليفتها الأولى الولايات المتحدة حول الحرب، لاسيما بسبب العدد الهائل للقتلى المدنيين في غزة.
وهاجم الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. واعتبر بايدن في مقابلة مع قناة «إم إس إن بي سي» أن من «حق نتنياهو الدفاع عن إسرائيل ومواصلة مهاجمة حماس. لكن يجب أن يكون أكثر حذرا حيال الأرواح البريئة التي تزهق بسبب الإجراءات المتخذة»، مضيفا: «في رأيي هذا يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها».
وسئل بايدن خلال المقابلة عما إذا كان هناك من «خط أحمر» يجب على إسرائيل ألا تتجاوزه في هجومها. وسأله الصحافي خصوصا ما إذا كان هجوم إسرائيلي واسع النطاق في رفح بجنوب القطاع الفلسطيني سيشكل «خطا أحمر».
وقال بايدن «هذا خط أحمر لكني لن أتخلى عن إسرائيل أبدا. الدفاع عن إسرائيل يبقى ذا أهمية قصوى. فلا خط أحمر أريد من خلاله وقف شحنات الأسلحة بالكامل»، إذ عندها لن يكون الإسرائيليون «محميين بالقبة الحديد».
واستدرك بايدن قائلا: «هناك خطوط حمر... فمن غير الممكن أن يموت 30 ألف فلسطيني آخرون».
كما يتعرض نتنياهو لانتقادات في الداخل، حيث يطالب قسم من الرأي العام بالتوصل إلى اتفاق هدنة يسمح بإطلاق سراح المحتجزين. ومساء أمس الأول تظاهر الآلاف في تل أبيب للمطالبة برحيل الحكومة هاتفين «انتخابات الآن!»، و«عار على الحكومة».

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