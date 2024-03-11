بالفيديو رئيس الوزراء تحسين المعيشة باكورة التعاون

لدينا قيادة تؤمن إيماناً مطلقاً بقدرة أبناء البلد على إصلاح وتقويم أي اختلال في المسيرة الوطنية

أسامة دياب



أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح أن تحسين مستوى معيشة المواطنين سيكون باكورة التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة في الفصل التشريعي المقبل.

وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء، في تصريح صحافي عقب رعايته وحضوره حفل تخريج الديبلوماسيين الجدد من الدفعتين الثامنة والتاسعة في معهد «سعود الناصر الصباح» الديبلوماسي، أنه «كان من المفترض أن نبحث مع البرلمان ما يتعلق بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ولكن توقف ذلك لحل البرلمان ولسبب يعرفه الجميع وهو المساس بالذات الأميرية».

وأوضح سموه أن «الحكومة مستمرة في مساعيها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين»، مبينا «أن تلك المساعي تتركز حول جزئيتين: الأولى، متعلقة بالجانب المادي، والثانية إعادة الثقة في نفسية المواطن الكويتي بأن هنالك عملا جديا تقوم به الدولة وأنها قادرة على محاربة كل مظاهر الانحراف والخلل وفي مقدمتها مكافحة الفساد والتزوير والجريمة».

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء «نحمد الله أن لدينا قيادة تؤمن إيمانا مطلقا بقدرة أبناء وبنات هذا البلد على إصلاح وتقويم أي انحراف أو اختلال في مسيرة العمل الوطني، وتؤمن بتطبيق القانون، وتؤمن كذلك بقيم العدالة والمساواة والإنصاف».









سموه أكد خلال حفل تخرّج الدفعتين الثامنة والتاسعة في المعهد الديبلوماسي أنه مصنع الرجال والنساء ممن سيبحرون بسفينة الكويت إلى آفاق أرحب

محمد الصباح: القيادة تؤمن بتطبيق القانون على القوي قبل الضعيف



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زيارات الأمير لدول «التعاون» تتمركز على 3 حتميات: التاريخية والامتداد الجغرافي والإستراتيجية

الحكومة عكفت على ترجمة مرئيات سمو الأمير إلى برنامج عمل وفق أهداف ومدد زمنية محددة نأمل تأسيس وحدة للدراسات الإستراتيجية لرصد التطورات في الجوار الجغرافي لدولنا



أسامة دياب

أقام معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي حفل تخرج للدفعتين الثامنة والتاسعة برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح ووزير الخارجية عبدالله اليحيا ونائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابرالأحمد ومساعدي الوزير ولفيف من قيادات الوزارة.

في البداية قال رئيس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح: نحمد الله على نعمة الأمن والأمان وان لدينا قيادة تؤمن بقدرة أبناء وبنات هذا الوطن على تصحيح وتقويم اي انحراف او اختلال في مسيرة العمل الوطني، كما نحمد الله أن لدينا قيادة تؤمن بتطبيق القانون على القوي قبل الضعيف كما رأينا في ملف مكافحة الفساد في شقيه المالي والإداري وكذلك في مكافحة العصابات المنظمة للاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر

وتابع في كلمة سموه التي ألقاها خلال الحفل: نحمد الله أن لدينا قيادة تؤمن بقيم العدالة والانصاف لأنها قيم بنيت عبر تاريخ الكويت وصبغ بها المجتمع الكويتي وتم تأطير هذه المبادئ وهذا الايمان في عقد اجتماعي بدا عام 1962 وهو دستور الكويت

وذكر انه عندما تم تكليفه برئاسة الوزراء أعطاه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مرئياته لما يجب أن تكون عليه الكويت في المستقبل، مشيرا إلى أن هذه الحكومة عكفت على ترجمة مرئيات سمو الأمير إلى برنامج عمل يندرج في بعدين استراتيجيين طويل المدى والبعد المتوسط وقصير المدى وفق أهداف محددة بمدد زمنية محددة وبحوكمة تضمن العدالة والشفافية.

ولفت إلى ان الملف الاقتصادي كان حاضرا في لقاءات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مع قيادات دول مجلس التعاون الخليجي ومناقشة مشاريع تربط مصالح الدول الخليجية بعضها ببعض، مشيرا إلى أن علاقات الكويت الخارجية مبنية على ثلاثة ابعاد: الحتمية التاريخية والحتمية الجغرافية والحتمية الاستراتيجية، اما الحتمية التاريخية فتتكون من ثلاثة ابعاد تاريخنا جزء من وحدة من مجلس التعاون وذلك من خلال الزيارات الاخيرة التي بدأها صاحب السمو بالسعودية ثم عمان ثم قطر والبحرين والامارات وكذلك تم الاتفاق على دراسة بناء شبكة سكك حديدية تربط بين الرياض والكويت وقطر ومحطة الدقم في عمان.

وبين ان الحتمية الجغرافية تكمن في انه يجب على دول الجوار ان تتعامل بشكل متماسك فلدينا في الشمال العراق والغرب مصر والشرق ايران وعليه يكون تعاون مع هذه الدول القريبة جغرافيا.

وأعرب عن أمله في أن يقوم وزير الخارجية بتأسيس وحدة للدراسات الاستراتيجية لرصد التطورات في الجوار الجغرافي لدولنا ليكون التواصل المستمر مع دول الجوار.

وفي تصريح للصحافيين، وصف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح حضوره لهذا الحفل بالعودة إلى البيت، مضيفا أن معهد سعود الناصر هو مصنع الرجال والنساء الذين سيبحرون بسفينة الكويت والتي فردت اشرعتها لتبحر إلى مستقبل أرحب وأفضل بقيادة نوخذتها صاحب السمو الأمير، متوجها بكلمة للشعب الكويتي قال فيها: نحن مقبلون على غد افضل بإذن الله.

وردا على سؤال حول سبل تحسين مستوى معيشة المواطنين، قال: كان من المفترض أن يتم بحث هذا الأمر في البرلمان، ولكن تم حله لأسباب تعلموها جميعا، الا ان هذا لم يمنع الحكومة من ان تبحث بشكل مستمر في كيفية تحسين مستوى المعيشة بشقية الاول، الجانب المادي، والثاني، إعادة ثقة المواطن الكويتي بالعمل الجدي الذي تقوم به الدولة وقدرتها على محاربة الفساد وتقويم الانحراف والخلل، لافتا إلى أن الحكومة تباحثت مع الجهات المعنية الفنية في موضوع القرض الحسن على سبيل المثال واستطاعت الوصول إلى نتيجة تضمن الاستفادة للمتقاعد مع الحفاظ على سلامة الصناديق التقاعدية.

وكشف عن ان الحكومة اختارت عدم اصدار مرسوم ضرورة بهذا الشأن، وقررت ان تنتظر انتخاب برلمان جديد ويكون باكورة التعاون بين البرلمان والحكومة لإقرار قانون جديد بهذا الخصوص.

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي السفير ناصر الصبيح: باسم كل منتسبي معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي أتقدم بوافر الشكر وبالغ التقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء على رعايته وتشريفه بحضور حفل تخريج الديبلوماسيين الجدد لوزارة الخارجية.

وأضاف انه من حسن الطالع أن يرعى رئيس الوزراء حفل تخريج كوكبة هي نتاج كامل لاستشراف مستحق من سموه عام 2006، وذلك من خلال تأمين اعتماد المرسوم رقم 2006/350 الخاص بإنشاء المعهد حين كان يتولى وزارة الخارجية آن ذاك.

وأضاف ان في المعهد تأهل 432 ديبلوماسيا ( 286 من الذكور و146 من الاناث) وهو ما يعادل 62% ديبلوماسيي وزارة من الخارجية حاليا، كما اقام 72 دورة تدريبية استفاد منها عدد 1060متدربا. ونظم 7 دورات ترقية لمستشار اجتازها عدد 164مستشارا. وأعد المعهد 30 دورة تدريبية خارجية لمنتسبي الوزارة استفاد منها عدد 312 منتسبا. وأتم دورتي نقل من كادر الوظائف المدنية إلى كادر الوظائف الديبلوماسية اجتازها عدد 150 ديبلوماسيا. ووقع 29 مذكرة تفاهم مع دول ومؤسسات مختلفة حول العالم.

وتابع السفير الصبيح: ذلك كله أكسب معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي بصمة مميزة جعلته صرحا مهما لمنتسبي وزارة الخارجية الكويتية ومنارة استقطبت اهتمام وانتباه ديبلوماسيين وأصحاب اختصاص من الدول الشقيقة والصديقة، لافتا إلى ان ما سبق بيانه انما هو جهد المقل إلا ان ما في القربة اكبر من قدرة الساقي، نسأل الله أن يعيننا على ان نحاكي التطلع ونلبي الطموح.

وخاطب السفير الصبيح الخريجين قائلا: التحاقكم بوزارة الخارجية يمثل مرحلة مفصلية في حياتكم المهنية وهي نقلة بقدر ما تحمل من فخر وتميز لتمثل بداية رحلة داعمة للدور المتنامي لدولة الكويت وحضرها الفاعل في كل المحافل الدولية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف مما يجعلكم في واجهة العمل الديبلوماسي والسياسي.