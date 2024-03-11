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التربية لجنة لاستحداث مادة التربية الوطنية

3/11/2024 4:33:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
في خطوة تهدف إلى تعزيز القيم الوطنية والانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلبة والطالبات، تتجه وزارة التربية إلى استحداث مادة دراسية تحت مسمى «التربية الوطنية»، أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني قرارا يقضي بتشكيل لجنة لاستحداث منهج جديد لمادة دراسية بمسمى «التربية الوطنية» برئاسة أ.د. عبدالرحمن الأحمد أستاذ المناهج وإعداد المعلمين عميد كلية التربية في جامعة الكويت سابقا وعضوية كل من كوثر الجوعان والوكيل المساعد للتعليم العام، والوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج. وتتلخص مهام اللجنة في تحديد الصفوف الدراسية المزمع تدريس مادة التربية الوطنية لطلبتها، وإعداد منهج كامل لكل صف دراسي لمادة بمسمى التربية الوطنية وفق المعايير المقررة، وإعداد خطة متكاملة لكل صف دراسي لتدريس المنهج.
إلى ذلك، افتتح الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م.محمد الخالدي رسميا مدرسة متوسطة للبنات في منطقة صباح الناصر التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية، وذلك بعد انتهاء أعمال المشروع من قبل الجهة المنفذة. وأكد الخالدي في تصريح صحافي حرص وزارة التربية ممثلة في قطاع المنشآت التربوية على استدامة المباني واستخدام أنظمة توفير الطاقة بكافة المدارس الجديدة.
ولفت إلى أن مدرسة صباح الناصر الجديدة تتميز بأنظمتها الحديثة والمتطورة في جميع الجوانب المعمارية والتعليمية.

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