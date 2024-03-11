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الأمير تسلم أوراق اعتماد سفراء أميركا وإيطاليا وتونس وألبانيا وميانمار

3/11/2024 4:33:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل في قصر بيان بتسلم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أوراق اعتماد كل من السفير إلير هوسا سفيرا لجمهورية ألبانيا والسفير تشان آي سفيرا لجمهورية اتحاد ميانمار والسفير محمد كريم البودالي سفيرا لجمهورية تونس والسفير كارين هيديكو ساساهارا سفيرة للولايات المتحدة الأميركية والسفير د. لورينزو موريني سفيرا لجمهورية إيطاليا، وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.
هذا، وقد حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة.
كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة خطية من رئيس جمهورية غامبيا الصديقة أداما بارو تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. وتسلم الرسالة وزير الخارجية عبدالله اليحيا خلال استقباله وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا الصديقة د.مامادو تنغارا بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى الكويت.
وقد تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتطويرها في المجالات ومناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة والتنسيق المشترك بين الجانبين تجاه القضايا الإقليمية والدولية وبحث كل ما من شأنه أن يعزز دعائم الأمن والسلم الدوليين.

MENAFN11032024000130011022ID1107959778

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