الأمير ليحفظ الله الوطن ويدم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء

ليوفق الله أبناء الوطن لخدمته وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية للارتقاء بمساره الحضاري نحو آفاق التقدم والازدهار



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان ظهر أمس سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه بقصر بيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف.

إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسائل تهنئة من كل من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الوطن الغالي بالخير واليمن والبركات، وأن يفيء عليه من فيض آلائه وجزيل نعمه، وأن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية ويحفظه قائدا لمسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.

هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسائل شكر جوابية ضمنها سموه شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلا سموه المولى تعالى أن يعين الجميع على صيامه وقيام لياليه المباركة، ويحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يوفق الله أبناء الوطن لخدمته وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية التي ترتقي بمساره الحضاري نحو آفاق التقدم والازدهار، وأن يمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.

كما تبادل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقيات التهاني مع إخوانه قادة الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلا سموه المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الأمتين العربية والإسلامية بوافر اليمن والخير والبركات.

تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة تبادل خلاله التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا سموه المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه رعاه الله.

وقد شكر سموه أخاه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة على هذا التواصل الأخوي وهذه البادرة الكريمة المجسدة لأواصر العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم على جلالته دوام الصحة والعافية، ويحقق لمملكة البحرين الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه، رعاه الله، موفور الصحة والعافية.

وقد شكره سموه على هذه البادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي، متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.