مبارك عليكم الشهر اليوم غرة رمضان والأنباء معكم قبل الإفطار

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أمس ثبوت رؤية هلال شهر رمضان الكريم، ليكون اليوم الإثنين أول أيام شهر رمضان. وبهذه المناسبة تتقدم «الأنباء» بأسمى آيات التهنئة والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح، وإلى المواطنين والمقيمين، داعين الله أن يُعيد هذا الشهر الكريم على الكويت بالخير واليمن والبركات، وأن يرحم شهداءنا الأبرار.
هذا، وتصدر «الأنباء» طوال أيام شهر رمضان الكريم قبل الإفطار.. مبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده.
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