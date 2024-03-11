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مبارك عليكم الشهر اليوم غرة رمضان والأنباء معكم قبل الإفطار

3/11/2024 4:33:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أمس ثبوت رؤية هلال شهر رمضان الكريم، ليكون اليوم الإثنين أول أيام شهر رمضان. وبهذه المناسبة تتقدم «الأنباء» بأسمى آيات التهنئة والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح، وإلى المواطنين والمقيمين، داعين الله أن يُعيد هذا الشهر الكريم على الكويت بالخير واليمن والبركات، وأن يرحم شهداءنا الأبرار.
هذا، وتصدر «الأنباء» طوال أيام شهر رمضان الكريم قبل الإفطار.. مبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده.

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