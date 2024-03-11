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استمرار صرف رواتب 2500 موظف منقول من المحافظات حتى تسكينهم

3/11/2024 4:33:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» إن رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان اجتمع مع القياديين في المجلس الأعلى لشؤون المحافظات لوضع إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بنقل موظفي المجلس إلى ديوان الخدمة المدنية ليتم توزيعهم على جميع الجهات الحكومية.
وكشفت عن أن عدد المشمولين بالقرار يبلغ 2500 موظف من مختلف الدرجات الوظيفية، ويحتاج تنفيذ عملية النقل إلى استثناء من مجلس الخدمة المدنية لان النقل بين الجهات الحكومية مازال موقوفا، إضافة إلى ضرورة توفير درجات مالية تناسب هؤلاء المنقولين ومنها الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، حيث نص قرار النقل على الاحتفاظ بدرجاتهم الوظيفية ومسماهم الوظيفي ومزاياهم المالية وأوضاعهم بالكامل، لذا لن يتم نقلهم على درجات مالية منشأة حديثا مثل التي يتم تعيين الخريجين الجدد. وتابعت: سيتم عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية لاستصدار القرار المناسب، حتى لا تكون لعملية النقل آثار على الوظائف الإشرافية ودرجات الترقية بالاختيار في الجهات التي سينقلون إليها. وطمأنت المصادر جميع الموظفين المشمولين بعملية النقل بأن الرواتب سارية لـ 2500 موظف منقول حتى تسكينهم بدرجاتهم المالية والوظيفية ذاتها بالجهات الحكومية الجديدة.

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