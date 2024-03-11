تسريب بيانات سرية حساسة للإدارة الفدرالية بعد هجوم الكتروني

(MENAFN
- Swissinfo) تعرضت إحدى الشركات السويسرية لهجوم سيبراني، ما أدى إلى سرقة آلاف البيانات الحساسة الخاصة بالإدارة الفدرالية." />
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سياسة فدرالية تسريب بيانات سرية حساسة للإدارة الفدرالية بعد هجوم الكتروني شحص يتصفح موقع شركة "إكسبلاين" التي تعرضت يوم الأحد 2 يوليو 2023 إلى هجوم إلكتروني ادى إلى سرقة معلومات سرية وبيانات خاصة بالإدارة الفدرالية بسويسرا. KEYSTONE/© KEYSTONE / LAURENT GILLIERON
أكد المركز الوطني للأمن السيبراني أمس الخميس تعرّض شركة "إكسبلين" المكلفة بإدارة بيانات الإدارة الفدرالية في السنة الماضية إلى هجوم إلكتروني أسفر عن سرقة بيانات شخصية ومعلومات فنية حساسة، بالإضافة إلى كلمات المرور، وتم نشر البيانات لاحقا على الشبكة المظلمة.
تم نشر هذا المحتوى على 08 مارس 2024 - 12:20 1دقيقة Keystone-SDA/ع.ع
English en Federal passwords and classified information stolen in 2023 cyberattack الأصلي طالع المزيدFederal passwords and classified information stolen in 2023 cyberattack
أدى هذا الهجوم إلى الاستيلاء على أكثر من 9000“عنصر بيانات”. ويحتوي أكثر من نصفها على معلومات حساسة وفقا للمركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC)، بالإضافة إلى أربعة عناصر تحتوي على كلمات مرور.
المزيد المزيد الإبلاغ عن زيادة حادة في التهديدات السيبرانية في سويسرا
تم نشر هذا المحتوى على 03 نوفمبر 2021 أشار مركز الأمن السيبراني التابع للحكومة السويسرية إلى أنه تم الإبلاغ عن 10234 حادثة في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يقارب ضعف ما كان عليه الوضع في نفس الفترة من عام 2020.
طالع المزيدالإبلاغ عن زيادة حادة في التهديدات السيبرانية في سويسرا
ويعود 95% من البيانات الفدرالية المسروقة إلى إدارة وزارة العدل، بينما يعود 3% منها إلى وزارة الدفاع، لكن بقية الأقسام لم تتأثّر إلا بشكل طفيف، وفق ما أعلنه المركز الوطني للأمن السيبراني يوم الخميس. ولم يشرح المركز كيف تم الوصول إلى البيانات، لكن سيتم توضيح الأسباب لاحقاً في إطار التحقيق المستمر الذي أمرت به الحكومة الفدرالية في شهر أغسطس الماضي، وفقا لما كشف عنه المركز الوطني للأمن السيبراني.
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