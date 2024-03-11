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شحص يتصفح موقع شركة "إكسبلاين" التي تعرضت يوم الأحد 2 يوليو 2023 إلى هجوم إلكتروني ادى إلى سرقة معلومات سرية وبيانات خاصة بالإدارة الفدرالية بسويسرا. KEYSTONE/© KEYSTONE / LAURENT GILLIERON

MENAFN - Swissinfo) تعرضت إحدى الشركات السويسرية لهجوم سيبراني، ما أدى إلى سرقة آلاف البيانات الحساسة الخاصة بالإدارة الفدرالية." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثسياسة فدرالية تسريب بيانات سرية حساسة للإدارة الفدرالية بعد هجوم الكتروني

أكد المركز الوطني للأمن السيبراني أمس الخميس تعرّض شركة "إكسبلين" المكلفة بإدارة بيانات الإدارة الفدرالية في السنة الماضية إلى هجوم إلكتروني أسفر عن سرقة بيانات شخصية ومعلومات فنية حساسة، بالإضافة إلى كلمات المرور، وتم نشر البيانات لاحقا على الشبكة المظلمة.

English en Federal passwords and classified information stolen in 2023 cyberattack الأصلي طالع المزيدFederal passwords and classified information stolen in 2023 cyberattack

تم نشر هذا المحتوى على 08 مارس 2024 - 12:20 1دقيقة Keystone-SDA/ع.ع

أدى هذا الهجوم إلى الاستيلاء على أكثر من 9000“عنصر بيانات”. ويحتوي أكثر من نصفها على معلومات حساسة وفقا للمركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC)، بالإضافة إلى أربعة عناصر تحتوي على كلمات مرور.

المزيد المزيد الإبلاغ عن زيادة حادة في التهديدات السيبرانية في سويسرا

تم نشر هذا المحتوى على 03 نوفمبر 2021 أشار مركز الأمن السيبراني التابع للحكومة السويسرية إلى أنه تم الإبلاغ عن 10234 حادثة في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يقارب ضعف ما كان عليه الوضع في نفس الفترة من عام 2020.

طالع المزيدالإبلاغ عن زيادة حادة في التهديدات السيبرانية في سويسرا

ويعود 95% من البيانات الفدرالية المسروقة إلى إدارة وزارة العدل، بينما يعود 3% منها إلى وزارة الدفاع، لكن بقية الأقسام لم تتأثّر إلا بشكل طفيف، وفق ما أعلنه المركز الوطني للأمن السيبراني يوم الخميس. ولم يشرح المركز كيف تم الوصول إلى البيانات، لكن سيتم توضيح الأسباب لاحقاً في إطار التحقيق المستمر الذي أمرت به الحكومة الفدرالية في شهر أغسطس الماضي، وفقا لما كشف عنه المركز الوطني للأمن السيبراني.

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الإبلاغ عن زيادة حادة في التهديدات السيبرانية في سويسرا نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية

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