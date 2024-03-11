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طفل فلسطيني في مخيم مؤقت أٌنشئ في مدينة رفح لاستضافة النازحين والنازحات من شمال غزة، 07 مارس 2024. KEYSTONE

MENAFN - Swissinfo) تقرير صحفي يصف الوضع الإنساني في غزة بالدراماتيكي والكارثي، ومقال يرى أن الأزمة هناك هي نتيجة لأزمة سياسية ، وآخر يتناول الوضع في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثآفاق سويسرية ماذا تكتب الصحافة السويسرية عن العالم العربي؟

تقرير صحفي يصف الوضع الإنساني في غزة بالدراماتيكي والكارثي، ومقال يرى أن الأزمة هناك هي في الأساس سياسية، وآخر يتناول الوضع في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.









تم نشر هذا المحتوى على 08 مارس 2024 - 11:00 10دقائق

بدأ ثائر العمل في القسم العربي لـ swissinfo في عام 2018. حاصل على درجة الماجستير في موضوع الدراسات الإسلاميّة والشّرق أوسطيّة (ماجستير في الآداب) من جامعة برن في عام 2018، وعلى بكالوريوس في الفلسفة (بكالوريوس في الآداب) من جامعة دمشق في عام 2010.



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التحقت مي بـ swissinfo في عام 2017. عملت من قبل في عدد من المؤسسات الاعلامية مثل دويتشه فيلّه والجزيرة وبي بي سي. حاصلة على درجة البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية من جامعة برلين الحرة، وهي تهتم بالسياسة الدولية والأدب الحديث.



مقالات أخرى للكاتب (ة) القسم العربي

“الوضع الإنساني في غزة لا يُمكن السكوت عليه ويجب تحسينه على وجه السرعة”

في مقال رأي لمراسلها في الخارج، أكّدت صحيفة نويه تسورخير تسايتونغ على أهمية وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها في غزّة، يقول صاحب الرأي يوناس روت:“يجب على إسرائيل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانيّة إلى غزة في أسرع وقت ممكن ... ففي نهاية المطاف، لن يصبّ هذا التردد إلا في مصلحة حماس”.

واستهل الكاتب المقال:“دراماتيكي وكارثيّ، تكاد لا توجد كلمات مناسبة لوصف الوضع الإنساني في قطاع غزة، وخاصّة بعد مقتل أكثر من مئة شخص في حادثة تدافع جماعيّ وبنيران الجيش الإسرائيلي وهم يحاولون الحصول على مساعدات من أحد القوافل”.

ويؤكّد روت على أنّه بسبب القتال الدائر وانهيار النظام المدني في غزة، لم يعد من الممكن توفير الإمدادات للسكّان في بعض المناطق، ويضيف“بأنّه مما زاد الطين بلة أن عدد الشاحنات التي تصل إلى المنطقة الساحلية انخفض إلى النصف في الشهر الماضي”.

ويوضح روت:“باختصار، الوضع الإنساني في غزة لا يمكن السكوت عليه ويجب أن يتحسّن على وجه السرعة”. ويضيف بأنّ إسرائيل تؤكّد مرارا وتكرارا على أنّها لا تمنع إيصال إمدادات المساعدات،“وفي الواقع، حدث الكثير بعد أن فرضت إسرائيل في البداية حصارًا كاملاً على القطاع في أعقاب الهجوم الوحشي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، فهناك معبران حدوديان مفتوحان اليوم، ويواصل الجيش توفير الممرّات الإنسانيّة؛ وفي يناير، دخل إلى القطاع نحو 200 شاحنة يوميًا”.

ويختتم روت بالقول إنّ إيصال المساعدات إلى غزّة يتمّ تحت ضغوط أمريكيّة قويّة، ولكنّها تعتبر غير كافية، برأيه، حيث ينتقد تعقيد عمليّة التفتيش الإسرائيلية، والصعوبات في التوصّل إلى اتفاقات، وانعدام الأمن للقوافل. كما يؤكّد روت على“أن توفير الإمدادات للسكان ليس مجرد بادرة طيبة، بل هو واجب بحسب القانون الدولي على إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة في قطاع غزة”. وعلى الرغم من محاولات إعاقة الإمدادات، يدعو صاحب الرأي إلى تسهيل وصول المساعدات على أساس يحترم الكرامة الإنسانية، بغض النظر عن الاعتبارات السياسية، من أجل منع وقوع كارثة يمكن تجنبها.

(المصدر:

نويه تسرخر تسايتونغرابط خارجي ، 5 مارس

2024، بالألمانية)

المستوطنات الإسرائيليّة في الضفة الغربية

أمّا صحيفة تاغيس أنتسايغير فقد سلّطت الضوء من جديد على قضيّة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، خاصة في سياق الجولات الترويجية التي يقوم بها مستوطن متطرّف يدعى بوعز هايتزني. ومن خلال تقرير صحفيّ تضمّن زيارة المستوطنات المثيرة للجدل والمواقع التوراتيّة ومزارع الكروم تتطرّق صاحبة التقرير سينا-ماريا شفايكله لآخر المستجدّات على الأرض في المستوطنات غير الشرعية هناك، وتنقل أثناء التقرير آراء المستوطنين والمستوطنات هناك، ولا سيما وجهة نظر مرافقها هايتزني، الذي يدافع عن بناء المستوطنات“كإجراء أمني” وخاصة بعد هجوم 6 أكتوبر.

وتؤكّد شفايكله على أنّه بالرغم من الانتقادات الدولية والمخاوف القانونية، فإن المستوطنين والمستوطنات لديهم حرص على التوسع الاستيطاني ويطالبون.ن بضمّ المناطق الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن لصالح إسرائيل، كما يسلط التقرير الضوء على التّوترات والعنف في المنطقة بالإضافة إلى دعم الحكومة الإسرائيلية المتدينة اليمينية لحركة الاستيطان. وتختتم الصحفية تقريرها بجملة تلخّص الوضع كما أرادت وصفه في تقريرها:“يشير بوعز هايتزني إلى مبنى مزرعة منعزل في الأفق. ويقول بفخر: يعيش هناك رجل لديه سبعة أطفال، ويحرس المنطقة ويحميها. في الواقع، يقول هتزني، أراد العرب البدو الاستقرار هنا، ولكن عندما تم بناء المزرعة، رحل الجميع بعيدًا”.

(المصدر:

تاغيس أنتسايغيررابط خارجي ، 5 مارس 2024، بالألمانية)

غزة:“لن نستطيع القول، إننا لم نكن نعرف شيئاً”

في مقال رأي لناغو هومبرت، رئيس مرصد الأخلاقيات والصحة البشرية، ومؤسس منظمة أطباء العالم السويسرية يشير الكاتب في صحيفة لوتون إلى أن الأوضاع في غزة ليست مجرد أزمة إنسانية، بل هي نتيجة لأزمة سياسية ويدعو إلى تدارك الأوضاع وتحمل القيادات السياسية المسؤولية عما يحدث في القطاع.

ويفتتح هومبرت المقال بتعداد حصيلة ضحايا الحرب في غزة“نتلقى كل صباح هذا الحساب المروع من زملائنا في الهلال الأحمر الفلسطيني. وفي الوقت الذي أكتب فيه هذه الأسطر وصلت الحصيلة إلى: 30320 قتيلًا، بينهم 13430 طفلًا، و7700 شخص مدفونين تحت الأنقاض، وأكثر من 70215 جريحًا، ومقتل 384 طبيبًا وممرضًا ومسعفًا، في تحدٍ لاتفاقيات جنيف. ولا ننسى 134 رهينة يعيشون في ظروف يُرثى لها، وفي خوف دائم من عدم رؤية عائلاتهم مرة أخرى... غدًا، ستطول القائمة أكثر... وبعد غد أيضًا. هذا الشعور بالتجاهل هو ما يقلقنا، وهناك سؤال يراودنا: هل يمكننا التعود على الرعب والظلم؟ كما قال ستالين“الديمقراطي الكبير والساخر”:“موت إنسان هو مأساة، موت مليون إنسان هو إحصائية”.

وحذّر الكاتب من أن ديناميكية العنف هذه لا تساهم إلا في كراهية الآخرين في دوامة تؤدي إلى تدمير الجميع، موضحاً“لهذا السبب قررنا إنشاء فرقة العمل موم (Momtaskforce) بالتعاون مع منظمة غير حكومية إسرائيلية وبدعم من شخصيات فلسطينية.. بهدف تعزيز قرار وقف إطلاق نار نهائي والحفاظ على قنوات اتصال موازية للمضي قدماً في إطلاق سراح الرهائن.. وإنهاء الحرب تماماً”.

من جهة أخرى، وجّه الكاتب انتقادات لاذعة للدول الغربية:“ونحن نرى جبن وازدواجية الزعماء الأوروبيين والأمريكيين الذين يطالبون من ناحية بحماية السكان المدنيين ومن ناحية أخرى بتسليم أسلحة الدمار، لا يسعنا إلا أن نصرخ في وجه هؤلاء القادة:“لا يمكنك القول إنك لا تعرف ما يحدث هناك، وفوق كل شيء، ما يزال لديك القدرة على إيقاف هذه المأساة”، مطالباً بعدم الاختباء وراء الخطاب الأيديولوجي وتجاهل حقيقة آلام شعب بأكمله.

وانتقد هومبرت السياسة التي تنتهجها الحكومة السويسرية وأغلبية البرلمان الفدرالي والمتمثلة في الاعتداءات المتكررة على الأونروا:“هذا النهج لا يليق بدولة حامية لاتفاقيات جنيف التي ينتهكها أطراف الصراع حالياً. ونتيجة لهذه السياسة الأحادية الجانب، يمكنني القول إن سويسرا فقدت كل مصداقيتها في الشرق الأوسط وبالتالي لم يعد بإمكانها الادعاء بأنها تلعب دورا في الوساطة.”

وشدّد الكاتب على أن الظروف المعيشية الكارثية وحصيلة الضحايا وعدم إمكانية الوصول إلى سكان غزة ليست أموراً حتميّة، ولكنها ناجمة عن“قرارات سياسية”، مشدداً على أن منظمته ستواصل القيام بدورها“لا نستطيع القول، إننا لم نكن نعرف شيئاً”.

(المصدر:

لوتونرابط خارجي ، 6 مارس

2024، بالفرنسية)