

اذهب إلى الصفحة الرئيسي

اذهب إلى قائمة التصف

اذهب إلى المحتو اذهب إلى محرك البح



الصفحة الرئيسية

قضايا تحت المجهر

وجهات نظر

نقاشات

فيديو الاشتراك في النشرة الإخبارية



الدليل السويسري

من نحن يبحث



en English

de Deutsch

fr Français

it Italiano

es Español

pt Português

ja 日本語

ar العربية

zh 中文 ru Русский

فاراه رومي السريلانكية الأصل والمولودة في 28 ديسمبر 1991 Thomas Kern/swissinfo

MENAFN - Swissinfo) برلمانية اشتراكية جديدة من كانتون سولوتورن تتحدث عن حقوق العاملين والعاملات في الرعاية الصحية، وإجراءات التجنيس وعن فطيرة الألف ورقة." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثسياسة فدرالية فاراه رومي.. مناضلة سويسرية أثبتت جدارتها خلال جائحة كوفيد

شكّل انضمام الاشتراكية فاراه رومي إلى البرلمان الفدرالي إحدى المفاجآت في الانتخابات الفدرالية لعام 2023. لقد كانت هذه السياسية الشابة في الوقت وفي المكان المناسبين. كما كان موضوع حملتها الانتخابية مثار اهتمام المشتغلين والمشتغلات بالشأن السياسي. بورتريه





تم نشر هذا المحتوى على 08 مارس 2024 - 09:00 14دقائق

ما هو الوضع في سويسرا؟ إلى أين تتجه الأمور فيها؟ أسلط الضوء على آخر التطورات في البلاد.



مقالات أخرى للكاتب (ة) القسم الألماني



English en Covid turned new Swiss parliamentarian Farah Rumy into a fighter طالع المزيدCovid turned new Swiss parliamentarian Farah Rumy into a fighter

Deutsch de Farah Rumy: Covid hat sie zur Kämpferin gemacht الأصلي طالع المزيدFarah Rumy: Covid hat sie zur Kämpferin gemacht

Français fr Farah Rumy, une combattante révélée par le Covid-19 طالع المزيدFarah Rumy, une combattante révélée par le Covid-19 Italiano it Farah Rumy: da infermiera a guerriera in Parlamento grazie al Covid طالع المزيدFarah Rumy: da infermiera a guerriera in Parlamento grazie al Covid

نلتقي فاراه رومي على غرينشنبيرغ (Grenchenberg)، جبل في منطقة جورا يبلغ ارتفاعه 1400 متر تقريبًا، مع إطلالة رائعة على الهضبة السويسرية. اختارت النائبة الاشتراكية هذا المكان الساحر لتقديم نفسها.

يحظى هذا المكان بأهمية خاصة لها، فهي تعيش قريبا من منطقة غرانج” بكانتون سولوتورن، ويسمح أيضا بالتوقّف عند مطعم أُنتر-غرينشن-بيرغ، المعروف بفطائر الألف ورقة، التي لها دورٌ أيضًا في العمل السياسي لفاراه رومي، كما سيبدو لاحقا.

صعود سياسي سريع

كانت المفاجأة كبيرة بالنسبة لفاراه رومي. بالكاد مرّ على جهودها في مجلس كانتون“سولوتورن” ومجلس الأعيان في“غرينشن” ثلاث سنوات، وجدت رومي نفسها تتهيّأ لخوض الانتخابات الفدرالية للفوز بمعقد في مجلس النواب. يُعدّ هذا الأمر مرحلة لابد من المرور بها بالنسبة للسياسيّات والسياسيين من جيل الشباب داخل حزبٍ ما، فالانتقال من المستوى المحلي إلى مستوى الكانتون، ثم إلى المستوى الوطني، هو المسار الواجب قطعه لكل ممتهن وممتهنة للعمل السياسي في سويسرا.

أنجزت فاراه رومي ذلك بوتيرة سريعة. وكانت البداية خلال جائحة كوفيد، حيث عايشت هذه المرأة المتخصصة في التمريض تأثيرات الجائحة عن قرب، في المستشفى كما في مختبر قسطرة القلب حيث غالبًا ما يتعلق الأمر بالحياة والموت، ويتطلب قراراتٍ ومعالجاتٍ سريعة.

في أكتوبر الماضي دخل 56 منتخبًا ومنتخبة حديثًا إلى البرلمان الفدرالي. حزب الشعب السويسري (SVP)، أحزاب الوسط، والحزب الاشتراكي (SP)، كانت الأكثر نجاحاً في الانتخابات الفدرالية لعام 2023 ولها العدد الأكبر من الوافدين والوافدات حديثًا إلى البرلمان. حزبا الخضر والخضر الليبراليين كانا أكبر خاسرَين في الانتخابات، ولم يتمكنا من إرسال وجوهٍ جديدة إلى برن.

عندما كانت منهكة بعد يوم عمل طويل، كان عليها أن تشد من عضد زميلةً لها كانت على وشك انهيار نفسي، تريثت قليلا ثم قالت:“الوضع ليس على ما يرام!”

بعد أن انتقلت فرانسيسكا روت من عضوية مجلس النواب إلى شغل مقعد في مجلس الشيوخ، أصبحت فاراه رومي بديلا عنها في مجلس النواب /Thomas Kern/swissinfo

كررت رومي خلال اللقاء معها هذه الجملة مرارًا. وتضيف:“لقد تجلت أوجه الفشل والقصور في نظام الرعاية الصحية، الذي ساد لسنوات طويلة، إلى العيان خلال جائحة كوفيد- 19، ودفع مقدمو ومقدمات الرعاية الصحية، ثمن ذلك في المقام الأوّل”.

هذا الوضع دفعها محاورتنا للانخراط في العمل السياسي. والبداية من خلال دعم مبادرة“الرعاية التمريضية”، التي كانت قد قُدّمت قبل الجائحة، لكن المطلب بتحسين ظروف الممرضين والممرضات تلّقى دفعةً قوية خلال جائحة كوفيد وتم قبوله في الاقتراع بنسبة 61%. وكانت هذه هي المرّة الأولى التي تُقبل فيها مبادرة شعبية تتقدم بها دوائر نقابية.

ما الذي تتناوله مبادرة الرعاية الصحية؟ المقال اللاحق يشرح ذلك:

المزيد المزيد ما هو الحل لتلافي النقص في عدد العاملين في الرعاية الصحية؟

تم نشر هذا المحتوى على 01 نوفمبر 2021 في خضم جائحة كوفيد -19، تواجه سويسرا نقصًا حادًا في العاملين في مجال الرعاية الصحية. لكن الحلول المقترحة تقسم المجتمع.

طالع المزيدما هو الحل لتلافي النقص في عدد العاملين في الرعاية الصحية؟

تقول رومي:“ليس هناك أدنى شك، في أن هذا الجهد يقف وراء نجاحي الانتخابي”، لكنْ هنالك أيضًا مشاريع عمل أُخر عُرِفت بها هذه العضوة في البرلمان الفدرالي السويسري في غرينشن وخارجها: على سبيل المثال: الحملة ضد هدر الطعامرابط خارجي ، أو مبادرة تبادل الرسائل بين الأجيالرابط خارجي ، والتي كان الهدف منها حماية المقيمين والمقيمات في دور الشيخوخة من الوحدة خلال الجائحة.

لم تقطع رومي الخطوة الأخيرة باتجاه المؤسسات السياسية الرسمية إلّا بعد هذا العمل التطوعي، والعمل الجمعياتي، والتي توصلت من خلالهما إلى أن تحسين ظروف العمل والأجور وساعات الدوام في القطاع الصحي، لا يمكن تحقيقه إلّا بالعمل على مستوى المؤسسات الوطنية.

هل لهذا السبب قررت رومي الانضمام إلى الحزب الاشتراكي؟

تجيب السياسية الشابة بكل بساطة:“ملأت استبيان ظهر لي حزبان، فقررت اختيار الحزب الاشتراكي”.

Thomas Kern/swissinfo

على هذا النحو، وببساطة يمكن أن تجري الأمور أحيانا في عالم السياسة.

الذكاء العنكبوتي

مع ذلك، سوف تتعقد الأمور في وقت لاحق: فميزانية حملة انتخابها عضوة بمجلس النواب لم تتجاوزعدة مئات من الفرنكات. وللمقارنة، بلغت أعلى ميزانية معلنة في انتخابات البرلمان السويسري عام 2023 أكثر من 370 ألف فرنك (رجلٌ من زيورخ لم يفز في الانتخابات).“لا أرى أن المال وحده عامل حاسم في السياسة. وبالتأكيد هو أقل تأثيرا عندما يتعلق الأمر بترشحٍ لمقعد في البرلمان”، تُعلق رومي البالغة من العمر 32 عامًا.

قضية المنشأ

تركت التقارير الإعلامية عن فوزها الانتخابي انطباعا سيئًا لديها:“كثيرا ما تعلقت التقارير في المقام الأول بأصلي وليس بسجل انجازاتي”، تقول رومي، التي وُلدت في كولومبو، عاصمة سريلانكا وأكبر مدنها. كان والدها قد عثر على وظيفةً في صناعة الساعات في غرينشن، فالتحقت به زوجته وابنته، وهي في السادسة من عمرها. وأن تتكرر الإشارة إلى ذلك في صدارة كل التقارير هو أمرٌ مفهوم كما تقول رومي، لكنه مزعج:“أنا سويسرية بجذورٍ سريلانكية، وانتهى الأمر”.

وتحدثت وسائل إعلام كثيرة عن وجه غير معتاد، لكن كان بالإمكان النظر إلى الأمر بشكل مغاير كالإشارة مثلا إلى أنها تنحدر من مدينة سويسرية صغيرة؛ ويعيش الجزء الأكبر من السويسريين والسويسريات في المدن الصغيرة. وهي من أصولٍ مهاجرة؛ وذلك ما ينطبق على نسبة 40 % تقريبًا من السكان في سويسرا. ودرست دراسة مهنية؛ وذلك هو الطريق الدراسي الأكثر ارتيادًا أيضا في البلاد.

ولنا أن نتساءل إذن: لماذا يُنظر إلى فاراه على أنها وجه غير معتاد؟

“فاراه رومي قطعت طريقًا وعرًا مثل الكثير من ذوي وذوات الخلفيات المهاجرة”، يقول شولويان سُنتارالِنغام الذي يشاركها النشاط السياسي أيضًا في الحزب الاشتراكي، جناح المهاجرين والمهاجرات في كانتون“سولوتورن”رابط خارجي ، وهو جناح يعمل في المقام الأول من أجل مطالب المهاجرين والمهاجرات:“أوقات العمل، أقساط التأمين الصحي، مفاوضات الأجور. هذه الأمور جميعها، قضايا سياسية جوهرية، تهم الجميع في هذه البلاد”.

فاراه رومي، سريلانكية وعضوة برلمان سويسرية /Thomas Kern/swissinfo

لكن ليس باستطاعة الجميع العمل من أجل ذلك بالمستوى نفسه. وفقًا لسُنتارالِنغام، فإن وصول فاراه إلى البرلمان الفدرالي، أمرٌ مهم أيضًا لأن البرلمان أقل تنوعًا مما هو عليه الوضع في صفوف السكان. وبفضل هذه البرلمانية، كما يضيف سُنتارالِنغام:“سيكون لدينا صوتٌ موثوقٌ به في البرلمان”.

ويقول أيضًا:“أقدرها كسياسية واقعية تستطيع دون شك أن تبني جسورًا في برن. إنها لا تخاف أن تسميَّ الأشياء بأسمائها، لكنها مستعدة أيضًا للقبول بحلول وسطى”.

“ملتزمة ومتحفّزة”

لن تكتفي رومي بممارسة السياسة في برن، بل ستستمر في تدريس طالباتها وطلابها في مدرسة مهنية، تُعدّ متخصصين ومتخصصات في المجال الصحي، حيث يستهويها الجانب التعليمي. وستبقى هذه السياسية ناشطة على المستوى المحلي أيضًا، في بلدية غرينشنرابط خارجي ، على سبيل المثال.

فهذه الشابة الناجحة هي عضو في مجلس الأعيان المحلي، وهي مسؤولة عن منح المواطنة على المستوى المحلي، لكونها عضوة منذ ثلاث سنوات في اللجنة المختصة بدراسة مطالب التجنيس .

“كل الملفات ذات البعد الاجتماعي تمثّل مركز قوتها”، يقول رئيس اللجنة، إدوارد شبيرِسن، الذي ينتمي إلى الحزب الليبرالي الراديكالي، أي على الجانب الآخر من الطيف السياسي، والذي يجدها أيضا ملتزمة ومتحمسة في القضايا الأخرى أيضا”. ويؤكد على أن“التعاون معها يسير بشكل جيد”.

وكإدارة عامة، يدير مجلس الأعيان المحلّي في غرينشن الشؤون اليومية للمنطقة، ويشرف على بعض الأملاك: عقارات عديدة، ومؤسسة لإدارة الغابات الخاصة بالبلدية، وثلاث فنادق كبيرة في الجبل. كما إنه يمنح تصاريح البناء وعقود تأجير الأراضي الزراعية وضماناتها، ويشرف أيضًا على صيانة الطرق الجبلية. في مناطق كثيرة من سويسرا يوجد هذا النوع من الهيكلية السياسية الموازية، وهو من بقايا العصور الوسطى.

يقول شبيرِسن:“نهتم بالسياسة الهادفة إلى تحقيق المنفعة العامة، وهنا لا يلعب البرنامج الحزبي دورًا جوهريًّا”، ويعرب عن فخره بأن امرأة من غرينشن تمثل كانتون سولوتورن في البرلمان.“كانت مسيرتها المهنية مبهرة، علينا الاعتراف بذلك، لكنها عملت بجد لتحقيق ذلك”.

تخلت رومي عن التكليفات الأخرى. وفقًا لقولها فإن الجهد المبذول في البرلمان الفدرالي، وفي العمل كمدرسة بمدرسة مهنية، كبيران. لكن العمل على المستوى المحل، يظل في غاية الأهمية بالنسبة إليها.

وهنا يعود الحديث مرة أخرى إلى فطائر الألف ورقة: فمن الأسئلة التي تطرحها ويطرحها رئيسة ورئيس لجنة التجنيس بشكل متكرر على المترشحين والمترشحات هو حول مدى معرفتهم ومعرفتهن بالمنتج الغذائي الخاص بجبل“غرينشن”.

ليس غريبًا أن تُطرح مثل هذه الأسئلة خلال إجراءات التجنيس في سويسرا، حيث تصاعد الانتقاد لهذه الظاهرة في السنوات الأخيرة وطالبت مجموعات المجتمع المدني بتغييرها.

موضوع جديد ومطالب قديمة

ما هي إذن أهداف فاراه رومي من شغلها مقعدا بمجلس النواب؟

كوافدة جديدة، لم تحصل رومي على مقعدها الذي تتمناه في لجنة الصحة والأمن الاجتماعي، فالمقاعد تُوزع حسب مبدأ الأقدمية. وبسبب ذلك فهي حاليا عضوة في لجنة الشؤون الخارجية. وهذا يعني الكثير من الجهد والطاقة لاستيعاب المواضيع المعقدة.

تقول رومي في هذا الصدد:“هذا أمرٌ جذّاب بالنسبة لي. يُضاف إليه أنني سأرى طرقًا جديدة تعلمني الجوانب السياسية المتعلقة بالصحة في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك بموضوع هجرة العمالة، المهمة في مجال التمريض”.

للتعرّف عن الوضع الصعب الذي يحيط بعمل مقدمي ومقدمات الرعاية الصحية في سويسرا، يمكنكم.كن قراءة هذا المقال:

المزيد المزيد الممرضات في سويسرا.. بطلاتٌ مُنهكات ومنقوصات الأجور

تم نشر هذا المحتوى على 13 مايو 2020 توفيت، ذات ليلة، سيدة مسنة، لم يكن أحد يزورها بتاتا، وقد أمضت وقتا طويلا في المستشفى من دون أن يتفقدها أحد من أفراد عائلتها ولا من معارفها، وتقول جِنيفر س.* التي كانت بجانبها:“ما زالت تراودني زفراتها، ويؤلمني موتها وحيدة”. ورغم مرور عام تقريبا على الحدث المأساوي، إلا أن الممرضة الشابة في مستشفى إحدى كانتونات...

طالع المزيدالممرضات في سويسرا.. بطلاتٌ مُنهكات ومنقوصات الأجور

رومي ترى أيضًا أن هنالك الكثير ما يجب فعله غير ذلك: سويسرا لديها واحد من أغلى الأنظمة الصحية. في السنوات الأخيرة كانت أقساط التأمين الصحي ترتفع بشكلٍ دائم، ما يشكل عبّئًا كبيرًا على الأسر ذوات الدخل المحدود بشكلٍ خاص.

“تبقى القوة الشرائية موضوعًا مهمًّا، وفي المجال الطبي هنالك الكثير من إمكانيات التحسين”، تقول رومي، التي ترى أنه من المهم لها الآن“دقّ الوتد الأول. وتطبيق مبادرة الرعاية الصحية التي انتُخبت من أجلها بشكل كامل”.

تحرير: بالتس ريغيندينغر

ترجمة: جواد الساعدي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/م.ا

المزيد المزيد الاشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك



ما هو الحل لتلافي النقص في عدد العاملين في الرعاية الصحية؟

الممرضات في سويسرا.. بطلاتٌ مُنهكات ومنقوصات الأجور الاشتراك في النشرة الإخبارية

طالع المزيدالاشتراك في النشرة الإخبارية مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .