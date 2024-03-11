

اذهب إلى الصفحة الرئيسي

اذهب إلى قائمة التصف

اذهب إلى المحتو اذهب إلى محرك البح



الصفحة الرئيسية

قضايا تحت المجهر

وجهات نظر

نقاشات

فيديو الاشتراك في النشرة الإخبارية



الدليل السويسري

من نحن يبحث



en English

de Deutsch

fr Français

it Italiano

es Español

pt Português

ja 日本語

ar العربية

zh 中文 ru Русский

رمز الديانة اليهودية في نافذة بمنطقة زيورخ 3 في 5 فبراير 2024. KEYSTONE/© KEYSTONE / PETRA OROSZ

MENAFN - Swissinfo) تأتي عملية طعن رجل يهودي أرثوذكسي في ظل مخاوف متزايدة بشأن انتشار مظاهر العداء للسامية في سويسرا. ويرغب عدد من السياسيين.ات في اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثهـويّـات مناقشات حول معاداة السامية وسحب الجنسية عقب حادثة طعن في زيورخ

تأتي حادثة الطعن التي تعرّض إليها رجل يهودي أرثودوكسي في ظل مخاوف متزايدة بشأن انتشار مظاهر العداء للسامية في سويسرا. ويطالب بعض السياسيين.ات برد فعل قوي على الحادثة. إليكم.ن ما نعرفه حتى الآن حول الواقعة.

تم نشر هذا المحتوى على 09 مارس 2024 - 08:25 12دقائق

صحفي إيرلندي الأصل. عمل دومنال في مجال الأبحاث والكتابة في عدد من الدول الأوروبية قبل انضمامه إلى swissinfo في عام 2017. يغطي مجالات الديمقراطية المباشرة والسياسة وعادة ما يكون متواجداً في برن.



مقالات أخرى للكاتب (ة) القسم الإنجليزي



English en Debates about deportation and image follow Zurich anti-Semitic attack الأصلي طالع المزيدDebates about deportation and image follow Zurich anti-Semitic attack

Italiano it Un'aggressione antisemita che spinge la Svizzera ad agire طالع المزيدUn'aggressione antisemita che spinge la Svizzera ad agire

日本語 ja ユダヤ教信者刺した15歳のチュニジア人少年 国外追放すべき? طالع المزيدユダヤ教信者刺した15歳のチュニジア人少年 国外追放すべき? Русский ru Попытка убийства ортодоксального еврея в Цюрихе шокировала Швейцарию طالع المزيدПопытка убийства ортодоксального еврея в Цюрихе шокировала Швейцарию

المهاجم: مراهق منخرط في“حرب عالمية”

يوم السبت الماضي، حوالي الساعة 9.30 مساءً، تعرض رجل يهودي أرثودوكسي يبلغ من العمر 50 عاما للطعن في شارع بالقرب من وسط زيورخ، أكبر مدينة في سويسرا. تم اعتقال المهاجم المشتبه به – شاب يبلغ من العمر 15 عاما من أصول تونسية ومواطن سويسري منذ عام 2011- في موقع الحادث بعد أن تعقبه المارة ثم سلموه للشرطة. الحالة الصحية للضحية في وضع مستقر.

يوم الإثنيْن الماضي، قامت الشرطة بالكشف عن مزيد من التفاصيل: فيديو على الأنترنت يعلن فيه المراهق الولاء لتنظيم داعش، ويدعو إلى“حرب عالمية ضد اليهود”. وأشار أيضا إلى أنه“يرغب في اقتحام معبد يهودي”، و”قتل الكفار في الشارع”. ولا شيء يشير إلى أنه كان على اتصال سابق بالضحية، الذي استهدف لأن مظهره يشي بأنه من أتباع الديانة اليهودية. ووصف ماريو فير، مدير أمن كانتون زيورخ ما حصل بأنه“حادث إرهابي ومعادٍ للسامية”.

المزيد معاداة السامية في سويسرا

في الأزمات، يميل الكثيرون إلى استخدام تفسيرات معادية للسامية وهذه الظاهرة متواصلة منذ قرون. سويسرا لديها تاريخ أطول في هذا الصدد.

طالع المزيدمعاداة السامية في سويسرا ردود الفعل: تعزيز الأمن وإعلان التضامن

وفي رد فعل على الحادثة، لم تتأخّر البيانات والإجراءات العملية. وعزّزت الشرطة تواجدها في المؤسسات ذات الصلة بالجالية اليهودية في زيورخ، حيث تعهد مارييو فير، رئيس حكومة مدينة زيورخ، بـ”القيام بكل ما يلزم لاستعادة الشعور بالأمان” للمجتمع في المدينة. كما قامت الجالية اليهودية في سويسرا، التي يبلغ عدد أفرادها 18 ألف نسمة، بمراجعة إجراءاتها الأمنية في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته الفدرالية السويسرية للجاليات اليهودية (SIG)، يوم الأحد الماضي.

أما الإدانات، فقد صدرت من جميع الجهات، حيث عبّرت وزيرة الدفاع السويسرية فيولا أمهيرد، التي تشغل الرئاسة السويسرية الدورية هذا العام عن تضامنها مع المواطنين.ات اليهود.يات في سويسراعبر تغريدة على منصة إكس. وانتقدت العديد من المجموعات الممثلة للجالية المسلمة الجريمة بشدة. ونظم مئات الاشخاص مسيرة تضامنية في زيورخ يوم الأحد الماضي. كما تحدث البعض عن الهجوم ك”لحظة فارقة” تمثّل مستوى جديد من مظاهر العداء للسامية، حيث قال يوناتان كروتنر، من الفدرالية السويسرية للجاليات اليهودية:“إن الحادث لم يكن مجرد هجوم على يهودي، وإنما على المجتمع السويسري المتسامح بشكل عام”.

إلى أي حد يشكّل الحادث“لحظة فارقة”؟

قد يكون من الصعب تحديد ما يشكّل“لحظة فارقة”، ولكن الواضح أن معاداة السامية العنيفة نادرة في سويسرا. وذكرت صحيفة“تاغس أنتسايغر” أن الهجوم كان واحدا من أسوأ الحوادث في البلاد منذ مقتل يهودي على أيدي أعضاء تيار نازي في بايرن، بكانتون فو، في عام 1942. وعلى هذا النحو، تحدثت الصحيفة مع عدة أشخاص يهود قالوا إنهم يشعرون بعدم الأمان في الأماكن العامة في زيورخ.

ومن المعلوم أن حالات العنصرية ومعاداة السامية قد زادت بشكل عام في السنوات الأخيرة، خاصة بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية الفلسطينية: في العام الماضي، تم الإبلاغ عن زيادة في هذه الحالات بنسبة 68% في الجزء الناطق بالفرنسية من سويسرا، وأكثر من نصف هذه الحالات، وقعت بعد السابع من شهر أكتوبر الماضي. وكما هو الحال في أماكن أخرى في أوروبا، أثارت الحرب مناقشات واحتجاجات كبيرة في مدن سويسرية مختلفة. وادّعى ماريو فير سابقا أن فعاليات دعم الفلسطينيين كانت تتزايد“تحت تأثير المتطرفين”. إضافة إلى انتشار نظريات المؤامرة المعادية للسامية،التي عززتاه جائحة كوفيد- 19، خاصة على شبكة الأنترنت.

أما أعمال العنف بدوافع دينية إسلامية، فتظل حالات نادرة ومحدودة في سويسرا. ومن الحالات البارزة في هذا السياق، قيام جهادي من أصول تركية بطعن شخص في مدينة مورج بكانتون فو، وحالة أخرى في لوغانو بكانتون تيتشينو. وتُعد الحادثتان عملييتين فرديتين، نفذتهما“ذئاب منفردة”. ولم تتعرض سويسرا حتى الآن لهجمات كبيرة كتلك التي شهدتها بعض البلدان المجاورة على مدى العقد الماضي. وكانت السلطات من ناحية أخرى مشغولة بمسألة التعامل مع المواطنين.ات الذين/ اللواتي يذهبون.ن للقتال في صفوف تنظيم داعش في سوريا. وأشار جهاز الاستخبارات الفدرالي السويسري في شهر ديسمبر الماضي إلى أن التهديد الإرهابي في البلاد لا يزال مرتفعا.

سياسيون.ات يناقشون.ن تأثير الحادثة على سمعة البلاد

مع ذلك، لم تمنع هذه التحذيرات هجوم يوم السبت. وقد تعرضت السلطات إلى انتقادات بسبب عدم اتخاذها اجراءات احترازية كافية. وهذا الاسبوع، أكّدت جمعية“التنسيق المشترك ضد معاداة السامية والتشهير بجنيف (CICAD)، التي وجهت نقدا مماثلا العام الماضي، وجود“تقصير في استجابة السلطات والسياسيين وبعض وسائل الإعلام” لما حدث. وأشار أحد كتاب“تاغس أنتسايغر” إلى أن“حادث زيورخ دق ناقوس الخطر”، وأنه يجب على أعضاء البرلمان في برن، على سبيل المثال، التخلّي عن ترددهم في حظر رموز معادية للسامية مثل التحية النازية.

ورغم النقد الموجه، لم يبق السياسيون.ات مكتوفي.ات الأيدي، ففي عام 2022، وافقت الحكومة على زيادة تمويل خطة لتوفير الأمن للأقليات الدينية، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالمعابد اليهودية والمساجد. وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة دعمها لخطة عمل لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية، وتتضمن هذه الخطة، التي نوقشت مرة أخرى في البرلمان يوم الخميس، تعزيز هيئات مكافحة العنصرية القائمة، ومكافحة العنصرية المعادية للسامية عبر الانترنت.

كذلك وافق البرلمان هذا الأسبوع على اقتراح يدعو الحكومة إلى التحقيق في“تبعات زيادة حالات معاداة السامية على العلاقات الخارجية”. وينبه الاقتراح الذي صيغ في شهر نوفمبر الماضي إلى القلق إزاء تحفيز وتمويل العنصرية المعادية للسامية في سويسرا من الخارج. ويشير الاقتراح إلى أن ارتفاع نسب معاداة السامية قد يؤثّر سلبا على صورة سويسرا في الخارج. وبينما وافق البرلمان بالإجماع على الفكرة، رفضتها الحكومة، التي ترى أن مكافحة العنصرية هي قضية داخلية، وردّت بأنه“لا يوجد شيء يشير حاليا إلى أن سويسرا محل انتقادات خارجية بسبب العنصرية”.

المزيد المزيد معاداة السامية عند اليسار، هل ما زالت من المحرمات؟

تم نشر هذا المحتوى على 18 أغسطس 2022 كيف يُنظر إلى معاداة السامية في صفوف اليسار السويسري ؟

طالع المزيدمعاداة السامية عند اليسار، هل ما زالت من المحرمات؟ جدل الجنسية وعامل العمر

في الأثناء، وحتى قبل بدء محاكمة المشتبه به في زيورخ، تحولت النقاشات إلى ما يجب فعله تجاه الجاني – مع التركيز على فكرة واحدة هي سحب الجنسية السويسرية منه-“هذا ممكن من حيث المبدأ، ولكنه يحدث نادرا جدا”. وفي العادة تُتخذ هذه الخطوة إذا كان المدان قد ألحق ضررا بمصالح أو سمعة سويسرا، من خلال مشاركته في أعمال إرهابية على سبيل المثال. ووفقا لوكالة الانباء السويسرية كيستون – أس دي أي ( Keystone-SDA ) اتخذت السلطات المعنية بملف الهجرة هذا الإجراء خمس مرات في السنوات الأخيرة، وتعلق الأمر في أغلب الحالات بأشخاص غادروا سويسرا للانضمام إلى القتال في صفوف“تنظيم الدولة الإسلامية”. ويُشترط أن الجاني يكون مزدوج الجنسية، حيث لا يمكن ترك أي شخص بدون مواطنة.

وفي حين يبدو أن المشتبه به في اعتداء زيورخ من مزدوجي الجنسية، يوجد بعدٌ آخر أكثر تعقيدا، وهو عمر المشتبه به، الذي لم يتجاوز 15 عاما، ووفق ما ينص عليه القانون، يتعرّض أحمد الوحش (اللقب الذي أطلقه على نفسه) لعقوبة بالسجن لا تتجاوز السنة الواحدة. وقد أوضح متحدث باسم أمانة الدولة للهجرة في اتصال مع صحيفة“نويه تسورخر تسايتونغ” (NZZ)، أن هذه القضية فريدة من نوعها، ومن غير الواضح ما الذي سيقرره القاضي بشأن سحب الجنسية من عدمه.

وعارض سياسيون.ات آخرون .يات من اليسار أي حديث عن الترحيل. وقالت الاشتراكية سميرة مارتي، في حديث إلى صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ“بدلا من“تصدير المشكلة”، ينبغي أن يكون الهدف هو معرفة كيف تم دفع شاب في مقتبل العمر إلى ارتكاب جريمة مثل هذه، وكيف يمكن تجنب مثل هذه الحالات في المستقبل”.

في نفس الاتجاه، دعا جوهان غورفينكيل، المدير التنفيذي لجمعية“التنسيق المشترك ضد معاداة السامية والتشهير بجنيف” إلى مزيد من العمل على مستوى المدارس لمواجهة معاداة السامية ومشكلات اجتماعية أخرى. وأبدى الخبير في الجريمة ، ديرك باير، صدمته بسبب عمر الجاني،. وأشار في حديث إلى“تاغس انتسايغر” إلى صدور تقارير حول تطوير طلاب مسلمين وطالبات مسلمات لأفكار معادية للسامية ومشاركتها ونشرها في المدارس، ولكنه دعا إلى التأكّد من ذلك عبر جمع المزيد من البيانات حول مدى انتشار هذه الأفكار.

في الأثناء إذا كان الاشخاص قلقين بشأن ابنهم المراهق أو ابنتهم المراهقة، ينصح باير بالمحافظة على قنوات الحوار مفتوحة – من دون محاولة التحكم في عادات التصفح على شبكة الأنترنت. وأما بالنسبة للمؤشرات على أن الشاب أو الشابة ت.يتجه نحو التطرّف، فيقول:“الاشخاص الذين يرفضون حقيقة أن أكثر من 1000 شخص قٌتلوا على يد حماس في يوم واحد يمكن أن يكونوا خطرين، في رأيي”.

تحرير: مارك لوتينيغر

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: مي المهدي

إذا كنت مهتما يرجى التسجيل في النشرة الإخبارية اليومية لدينا.

كل يوم أهم الأشياء من سويسرا مباشرة إلى صندوق البريد الخاص بك.



معاداة السامية في سويسرا معاداة السامية عند اليسار، هل ما زالت من المحرمات؟

اشتراك مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .