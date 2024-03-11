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مشاهدة عرض مسرحي بحاسة السمع فقط أشبه بسماع كتاب صوتي، ولكن كون الشخص محاطا بجمهور حيّ هو ما يخلق هذا الجو الخاص الذي يملئ قاعة المسرح. Céline Stegmüller / SWI swissinfo

MENAFN - Swissinfo) المشاركة الثقافية هي حق من حقوق الإنسان. وفي سويسرا، تعمل العديد من الجمعيات على تمكين ذوي وذوات الاحتياجات الخاصة من هذا الحق." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثثقافة ذوُو وذوات الإعاقة في سويسرا وصعوبات حضور الفعاليات الثقافية

ما يزال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى الفعاليات الثقافية غير مكتسب في سويسرا، مع أنها من الدول الموّقعة على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ عشر سنوات. وتعمل عدة منظمات على سد الثغرات الموجودة في النظام.





تم نشر هذا المحتوى على 10 مارس 2024 - 08:31 11دقائق

انضمت سيلين إلى SWI swissinfo في 2018 للعمل كصحافية فيديو في مشروع"Nouvo in English" ، بعد تخرجها مباشرة من أكاديمية الصحافة والاعلام في جامعة نوشاتيل. مارست أصيلة كانتون تيتشينو التصوير والكتابة وإجراء مقابلات مع أشخاص من جميع أنحاء سويسرا منذ حصولها على أول بطاقة تعريف كمراسلة بعمر 11 عاماً خلال معسكر مدرسي.



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طنين يعمّ القاعة الكبرى في مسرح“باساج” في نوشاتيل. وضجيج الخطوات التي تعبر صفوف المقاعد من الشمال إلى اليمين يزداد شيئاً فشيئاً. وفي الصف الأول، يضع عشرات الأشخاص بكل هدوء سماعات صوتية على آذانهم.هن. ولا يلتفتون.تن لمراقبة الناس، رجالاً ونساءً، الذين يحملون بطاقتهم في أيديهم، والذين يتفحصون القاعة بأعينهم للعثور على المكان الذي يتجهون.هن نحوه.

وغالبية الأشخاص المزودين بسماعات العرض لا يرون المشهد الذي يبعد مسافة متر واحد عن مقاعدهم.هن. حيث تتكون المجموعة من فاقدي.ات أو ضعيفي.ات البصر الذين واللواتي أتيحت لهم.هن فرصة حضور هذا العرض المسرحي بفضل الوصف الصوتي المباشر الذي نظمته جمعية“ايكوت فوار” (Ecoute Voir).

إن الذهاب إلى الحفلات الموسيقية والمسرح والسينما والأوبرا هو جزء من الحقوق الأساسية للإنسان، فبالنسبة للكثير من الأشخاص في سويسرا يٌعد الذهاب إلى هذه الأماكن أمراً بديهياً، وبالنسبة لآخرين.ات تبقى هذه الأماكن حلماً بعيد المنال. فبالإضافة إلى الحواجز المعمارية وتكاليف المشاركة التي تعيق المشاركة الثقافية لجزء من السكان، ما تزال التدابير المطلوبة لتمكين المشاهدين.ات من ذوي وذوات الإعاقات الحسية من حضور الفعاليات الثقافية غير متوفرة بما فيه الكفاية.

ليست هناك أية استراتيجية وطنية

على العكس من فرنسا، التي يلزم فيها القانون منذ عام 2005رابط خارجي المؤسسات الثقافية على التفكير في إمكانية وصول جميع فئات الجمهور، لا تشكل المسألة بعد جزءا من استراتيجية وطنية في سويسرا. وخطة الرسالة الثقافية 2025ـ2028، التي تحدد توجه السياسة الثقافية للحكومة الفدرالية للسنوات الأربع القادمة، لا تركز بشكل كاف على دمج الجماهير من ذوي وذوات الإعاقة، بحسب منظمة“برو أنفيرميس” (Pro Infirmis)، التي نشرت الموقف الذي تمَّ اتخاذه حينما طُرحت خطة الرسالة للنقاش في يونيو 2023.

ولدى طرح سؤال بهذا الخصوص على المكتب الفدرالي للثقافة (OFC)، صرحت مريام شلايس، مديرة خدمات المشاركة الثقافية في المكتب قائلة: ((الرسالة الثقافية هي توجه سياسي واسع للغاية يجب أن يوافق عليه البرلمان، أي جميع الأحزاب السياسية، ويعطي إطارا ماليا للسياسة الثقافية. وبالتالي، عندما يتم قبول هذه الرسالة، سيتم اتخاذ إجراءات ملموسة)).

ولا يوجد إجماع بين الأشخاص في الأوساط المعنية الذين واللاتي تواصلت معهم.هن سويس إنفو، على ضرورة إدخال نص قانوني ملزم، مثلما حصل في قضية الحصص النسوية لتحقيق المساواة. ومع أنَّ فرنسا تمثل نموذجا، إلا أنه ليس مثاليا. ولدى سؤال يان جريست رئيس“سوردي فرانس” (SurdiFrance)، وهو الاتحاد الوطني الفرنسي للأشخاص الصم وضعيفي.ات السمع، بهذا الشأن أعرب عن اعتقاده بأنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وأضاف قائلاً: ((لو طُلب مني إعطاء علامة، سأقول خمسة من عشرة. وهذا ليس جيداً. فهذا يعني أننا نتقدم، لكن يمكننا القيام بأفضل من ذلك)).

مشاهدة عرض عن طريق الأذنين

في نوشاتيل، لا ترى المجموعة الصغيرة، التي تجلس في الصف الأول وبحوزتها سماعات، خشبة مسرح“دو باساج” ولكنها تعرفه. فقبل أن يُؤذن للجمهور بدخول الصالة استطاعت المجموعة التعرف على خشبة المسرح، بمساعدة شرح بالصوت، واكتشاف الديكور من خلال لمسه بالأيدي. وهذه معلومات مهمة لمساعدة المشاهدين والمشاهدات على تصور المشاهد التي ستوصف لهم.هن عن طريق السماعات.

وكانت زيارة خشبة المسرح ختاماً لورشة العمل، التي نظمتها جمعية“ايكوت فوار”، والتي مكنت المشاركين والمشاركات من التعرف على مصطلحات الوصف الصوتي وحركات الممثلة. ومنذ حوالي عشر سنوات، تقدم“ايكوت فوار” حوالي خمسين عرضا ملائماً للأشخاص ذوي الإعاقات الحسية.

وقالت كورني دوريه، المؤسسة والمديرة المشاركة في جمعية“ايكوت فوار”: ((أردنا تطوير هذا النشاط في جميع أنواع المنشآت، صغيرة كانت أم كبيرة، ثم التواجد في جميع الكانتونات الناطقة بالفرنسية. وبشكل خاص من أجل التوعية بهذه التسهيلات. نعم، يمكننا القيام بأشياء، فالأمر ليس معقداً إلى هذه الدرجة، لكن يجب تسخير القليل من الطاقة والإمكانيات)). وأضافت أنَّه في سويسرا الناطقة بالألمانية لا توجد جمعية من هذا القبيل وعلى المؤسسات المهتمة بالأمر الاستعانة بوكلاء.

يقوم المشاركون.ات في الورشة بتقليد حركات الراقصة التي ستصعد على المسرح خلال العرض الذي سيشاهدونه.تشاهدنه لاحقاً. Céline Stegmüller / SWI swissinfo

ستلعب الممثلة سامنتا فان فايسن بمفردها أدوار جميع شخصيات المسرحية. وللتفريق بين هذه الشخصيات تمنح كل شخصية منها إيماءة، فالأيدي التي تحيط بالوجه تمثل باتيلد، الشخصية التي ترتدي عقدا كبيرا من الحلي. Céline Stegmüller / SWI swissinfo

يساعد الأشخاص المبصرون الأشخاص ضعيفي.ات البصر على تعديل وضعياتهم.هن عندما ينفذون.ن التعليمات المسموعة وتكون النتيجة مختلفة عن وضعية المدرب.ة. Céline Stegmüller / SWI swissinfo

أتى بعض فاقدي.ات أو ضعيفي.ات البصر برفقة أقارب أو متطوعين.ات من جمعية“إيكوت فوار”. Céline Stegmüller / SWI swissinfo

خلال العرض تستخدم الممثلة“جيزيل...” طريقة التمثيل الإيمائي. ولكي يتسنى للمشاركين.ات فاقدي.ات وضعيفي.ات البصر إدراك وصف تلك المشاهد، نجعلهم.هن يجربون.بن وضعية اليدين وكأنَّ أمامهم.هن جدار. Céline Stegmüller / SWI swissinfo

من خلال تقليد الوضعية التي ستقوم بها الممثلة فيما بعد على خشبة المسرح، يمكن للمشاركين.ات ضعيفي.ات البصر تخيل الإيماءات التي سيتم وصفها لهم.هن عبر السماعات. Céline Stegmüller / SWI swissinfo

“علينا أن نتخيل أن كعب إحدى القدمين يلامس مقدمة القدم الأخرى، ليس إصبع القدم، ولكن أمامنا مباشرة، عند جذر إصبع القدم الكبير. هذه هي الوضعية الثالثة للرقص الكلاسيكي”. Céline Stegmüller / SWI swissinfo















الإدماج الثقافي متأخر

في سبتمبر 2023، كانت“برو انفيرميس” – المنظمة الجامعة التي تعمل جاهدة من أجل تقرير مصير وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة – قد نشرت نتائج استطلاع الرأي الأول الذي أجرته مع 22% من سكان سويسرا الذين تمثلهم. ويشعر شخصين من بين خمسة أشخاص بأنهم.هن محدودي.اترابط خارجي المشاركة في الفعاليات الثقافية.

كما أنَّ المشاركة الثقافية مُدرجة أيضاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CDPH)، التي وقعتها سويسرا في عام 2014رابط خارجي . ووفقا لنيكول جرييف، مسؤولة الخدمات الثقافية الشاملة لمنظمة“برو انفيرميس” في سويسرا الناطقة بالفرنسية، فإن تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بتقييم تنفيذ هذه الاتفاقية و المنشورعام 2022رابط خارجي ، لا لبس فيه. وعبرت عن أسفها بالقول: ((ما زلنا عند نقطة الصفر فيما يتعلق بالتمويل العام للتنوع والإدماج في المجال الثقافي. فالكانتونات تحيل الأمر إلى المدن، والمدن تحيله إلى الكنفدرالية، والجميع يحيلون الأمر إلى المؤسسات)).

فقد تمَّ إطلاق خدمة الثقافة الشاملة، على نطاق وطني، في عام 2016 من قبل“برو إنفيرميس” بهدف إعلام ومرافقة المؤسسات في الانتقال إلى برامج وبنى تحتية شاملة ويسهل الوصول إليها. واليوم، حصلت أكثر من 80 مؤسسة وفعالية على علامة توثيق تشهد على جهودهم المبذولة في هذا الاتجاه. وتمَّ نقاش استمرارية المشروع في نهاية فترة التمويل: من الآن فصاعدا، ستواصل الخدمة أنشطتها بفريق مصغر وعرض مختلف.

وتبقى مشكلة التمويل هي النقطة المشتركة التي تربط بين الشهادات المختلفة التي جمعتها سويس إنفو من مختلف المنظمات والجمعيات العاملة على إدماج الجمهور ذوي الإعاقة في الأوساط الثقافية. وأكدت ستيفاني زوفيري، العضوة في إدارة“برو انفيرميس” قائلة: ((على مدى ثماني سنوات، قدمت“برو انفيرميس” استشارات متخصصة مجانية للشركاء. وفي الواقع، أية استشارة متخصصة يجب الدفع مقابلها في نهاية المطاف. ثانياً، قبل كل شيء تعود مهمة جعل المجتمع أكثر شمولية إلى السلطات والمجتمعات المحلية، وقد قامت جمعيتنا بالدفع في هذا الاتجاه. وبالتالي، فإن الأمر متروك للسلطات العامة، أي للكنفدرالية، للمشاركة بشكل أكبر على المستوى المادي)).

تطوير العرض

وعلى الرغم من ذلك، وبانتظار أن يتم تأمين حقوقهم.هن، يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الاعتماد على العديد من الجمعيات المحلية والإقليمية والوطنية، التي تسعى لاستقبالهم بين الجمهور في الفعاليات الثقافية. حيث يتم تنظيم عرض أفلام مصحوبة بوصف صوتي، وزيارات لمسية وموصوفة في المتاحف، وتقديم عروض ذات نصوص مكيّفة وملائمة لهذه الفئة في المسارح، في جميع أرجاء البلاد.

سعت مؤسسة“سنفونيتا” في لوزان إلى إتاحة فرصة حضور الحفلات الموسيقية الموسمية للمشاهدين.ات ذوي وذوات إعاقة السمع من خلال تزويدهم.هن بالسترات اللمسية.

بالإضافة إلى ضرورة بذل جهود لإدماج ذوي وذوات الإعاقة، تؤكد ستيفاني زوفيري على أهمية إحداث تغيير لنظرتنا عن الإعاقة، على نطاق اجتماعي أوسع. وتشير إلى نظرة المجتمع التي تشكك في شرعية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليات الثقافية حيث تقول: ((يمكننا وضع جميع الوساطات الثقافية التي نريدها. ولكن، إذا كان الشخص نفسه لا يشعر بأن مشاركته مشروعة، فلن يأتي بالتأكيد)).

تحرير: مارك ليفينغستون

ترجمة: ميساء قطيفاني ـ خبية

مراجعة: مي المهدي

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