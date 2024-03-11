Sprinklr تعلن عن حل استضافة البيانات المحلية في المملكة العربية السعودية مع Google Cloud

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Sprinklr (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CXM)، وهي المنصة الموحدة لإدارة تجربة العملاء للشركات الحديثة، اليوم عن توسعها المستمر في سوق الشرق الأوسط مع إطلاق حل استضافة البيانات المحلية لمنصة Sprinklr في المملكة العربية السعودية المستضافة على Google Cloud. لدى العملاء الآن خيار استضافة البيانات في المملكة العربية السعودية من خلال مزود خدمات الاستضافة في Sprinklr. توفر Sprinklr أيضًا حلول الاستضافة في الولايات المتحدة على Google Cloud. من خلال استضافة البيانات في المملكة العربية السعودية، ستُمكّن Sprinklr العملاء من الامتثال للوائح الأمن والخصوصية والحوكمة في المنطقة.
قال نائب الرئيس الأول لأسواق النمو في Sprinklr ، هيثم الخطيب: "إن القدرة على استضافة البيانات في المملكة العربية السعودية ستساعد Sprinklr على مواصلة توسيع أعمالنا بسرعة، وتقديم مستوى عالٍ من الخدمة، وتلبية متطلبات استضافة البيانات لعملائنا في المنطقة ". "إن Sprinklr هي أول منصة لتجربة العملاء مع استضافة محلية في المملكة العربية السعودية على Google Cloud، والتي نعتقد أنها توفر ميزة تنافسية واضحة وتجعل Sprinklr منصة تجربة العملاء المفضلة للقادة الإقليميين الذين يعملون على تحويل مؤسساتهم رقميًا وتوحيد المكتب الأمامي".
تواصل Sprinklr التوسع بسرعة عبر أسواق النمو الرئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. مع حل استضافة البيانات المحلي، يمكن للعملاء في المملكة العربية السعودية الآن الاستفادة بسهولة أكبر من فوائد منصة Sprinklr المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك +Sprinklr AI مع قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية لخدمة العملاء، والرؤى، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق المبني على الحوكمة على مستوى المؤسسة، والأمن، وخصوصية البيانات.
وقال عبد الرحمن الذيبان، المدير الإداري لشركة Google Cloud في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "يسر Google Cloud أن تشترك مع Sprinklr في توسعها في المملكة العربية السعودية. يوضح هذا التعاون، الذي يأتي بعد وقت قصير من دمج منصة +Sprinklr AI مع Vertex AI من Google Cloud، التزامنا المشترك بتمكين حلول البيانات الآمنة والمتوافقة. ومن خلال استضافة منصة Sprinklr الموحدة لتجربة العملاء على Google Cloud، تستطيع الشركات الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع تلبية متطلبات موقع البيانات الخاصة بها.
Sprinklr أعلنت مؤخرًا عن التكامل مع Vertex AI من Google Cloud، وتساعد القدرة على التكامل بسلاسة مع عروض الذكاء الاصطناعي الجديدة عملاء Sprinklr على الوصول إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية وأكثرها تقدمًا. سيتمكن عملاء Sprinklr من إحضار نماذجهم الخاصة من شريك الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يختارونه أو إنشاء نماذج جديدة ودمجها مع الذكاء الاصطناعي الخاص من Sprinklr لزيادة الإنتاجية وتمكين اتخاذ قرارات أفضل وتوفير تجارب عملاء أكثر سلاسة.
كما هو الحال مع جميع مواقع استضافة البيانات في Sprinklr، سيتم دعم استضافة البيانات السعودية من قِبل فرق الدعم العالمية والموارد التقنية والمعالجات الفرعية في Sprinklr.
لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
حول Google Vertex AI
Vertex AI هي منصة للتعلم الآلي (ML) تسمح للشركات بتدريب ونشر نماذج التعلم الآلي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتخصيص نماذج اللغات الكبيرة لاستخدامها في تطبيقاتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع Vertex AI بين هندسة البيانات وعلوم البيانات وسير عمل هندسة التعلم الآلي، مما يُمكّن الفرق من التعاون باستخدام مجموعة أدوات مشتركة وتوسيع نطاق تطبيقاتها باستخدام مزايا Google Cloud.
حول Sprinklr
Sprinklr هي شركة برمجيات رائدة لجميع الوظائف التي تواجه العملاء. مع الذكاء الاصطناعي المتقدم، تساعد منصة Sprinklr الموحدة لإدارة تجربة العملاء الشركات على تقديم تجارب إنسانية لكل عميل، في كل مرة، عبر أي قناة حديثة. يقع المقر الرئيسي لشركة Sprinklr في مدينة نيويورك ويعمل بها موظفون من جميع أنحاء العالم، وتعمل مع أكثر من 1400 شركة ذات قيمة وعلامات تجارية عالمية مثل Microsoft وP&G وSamsung وأكثر من 50% من الشركات في قائمة Fortune 100. القيمة التي تمنحها Sprinklr للمؤسسة بسيطة: نحن نعمل على دمج الخبرات من مختلف الفرق لجعل العملاء أكثر سعادة.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN11032024004146001356ID1107959626
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.