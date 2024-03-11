Sprinklr تعلن عن حل استضافة البيانات المحلية في المملكة العربية السعودية مع Google Cloud

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Sprinklr (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CXM)، وهي المنصة الموحدة لإدارة تجربة العملاء للشركات الحديثة، اليوم عن توسعها المستمر في سوق الشرق الأوسط مع إطلاق حل استضافة البيانات المحلية لمنصة Sprinklr في المملكة العربية السعودية المستضافة على Google Cloud. لدى العملاء الآن خيار استضافة البيانات في المملكة العربية السعودية من خلال مزود خدمات الاستضافة في Sprinklr. توفر Sprinklr أيضًا حلول الاستضافة في الولايات المتحدة على Google Cloud. من خلال استضافة البيانات في المملكة العربية السعودية، ستُمكّن Sprinklr العملاء من الامتثال للوائح الأمن والخصوصية والحوكمة في المنطقة.

قال نائب الرئيس الأول لأسواق النمو في Sprinklr ، هيثم الخطيب: "إن القدرة على استضافة البيانات في المملكة العربية السعودية ستساعد Sprinklr على مواصلة توسيع أعمالنا بسرعة، وتقديم مستوى عالٍ من الخدمة، وتلبية متطلبات استضافة البيانات لعملائنا في المنطقة ". "إن Sprinklr هي أول منصة لتجربة العملاء مع استضافة محلية في المملكة العربية السعودية على Google Cloud، والتي نعتقد أنها توفر ميزة تنافسية واضحة وتجعل Sprinklr منصة تجربة العملاء المفضلة للقادة الإقليميين الذين يعملون على تحويل مؤسساتهم رقميًا وتوحيد المكتب الأمامي".

تواصل Sprinklr التوسع بسرعة عبر أسواق النمو الرئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. مع حل استضافة البيانات المحلي، يمكن للعملاء في المملكة العربية السعودية الآن الاستفادة بسهولة أكبر من فوائد منصة Sprinklr المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك +Sprinklr AI مع قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية لخدمة العملاء، والرؤى، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق المبني على الحوكمة على مستوى المؤسسة، والأمن، وخصوصية البيانات.

وقال عبد الرحمن الذيبان، المدير الإداري لشركة Google Cloud في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "يسر Google Cloud أن تشترك مع Sprinklr في توسعها في المملكة العربية السعودية. يوضح هذا التعاون، الذي يأتي بعد وقت قصير من دمج منصة +Sprinklr AI مع Vertex AI من Google Cloud، التزامنا المشترك بتمكين حلول البيانات الآمنة والمتوافقة. ومن خلال استضافة منصة Sprinklr الموحدة لتجربة العملاء على Google Cloud، تستطيع الشركات الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع تلبية متطلبات موقع البيانات الخاصة بها.

Sprinklr أعلنت مؤخرًا عن التكامل مع Vertex AI من Google Cloud، وتساعد القدرة على التكامل بسلاسة مع عروض الذكاء الاصطناعي الجديدة عملاء Sprinklr على الوصول إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية وأكثرها تقدمًا. سيتمكن عملاء Sprinklr من إحضار نماذجهم الخاصة من شريك الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يختارونه أو إنشاء نماذج جديدة ودمجها مع الذكاء الاصطناعي الخاص من Sprinklr لزيادة الإنتاجية وتمكين اتخاذ قرارات أفضل وتوفير تجارب عملاء أكثر سلاسة.

كما هو الحال مع جميع مواقع استضافة البيانات في Sprinklr، سيتم دعم استضافة البيانات السعودية من قِبل فرق الدعم العالمية والموارد التقنية والمعالجات الفرعية في Sprinklr.

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حول Google Vertex AI

Vertex AI هي منصة للتعلم الآلي (ML) تسمح للشركات بتدريب ونشر نماذج التعلم الآلي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتخصيص نماذج اللغات الكبيرة لاستخدامها في تطبيقاتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع Vertex AI بين هندسة البيانات وعلوم البيانات وسير عمل هندسة التعلم الآلي، مما يُمكّن الفرق من التعاون باستخدام مجموعة أدوات مشتركة وتوسيع نطاق تطبيقاتها باستخدام مزايا Google Cloud.

حول Sprinklr

‏Sprinklr هي شركة برمجيات رائدة لجميع الوظائف التي تواجه العملاء. مع الذكاء الاصطناعي المتقدم، تساعد منصة Sprinklr الموحدة لإدارة تجربة العملاء الشركات على تقديم تجارب إنسانية لكل عميل، في كل مرة، عبر أي قناة حديثة. يقع المقر الرئيسي لشركة Sprinklr في مدينة نيويورك ويعمل بها موظفون من جميع أنحاء العالم، وتعمل مع أكثر من 1400 شركة ذات قيمة وعلامات تجارية عالمية مثل Microsoft وP&G وSamsung وأكثر من 50% من الشركات في قائمة Fortune 100. القيمة التي تمنحها Sprinklr للمؤسسة بسيطة: نحن نعمل على دمج الخبرات من مختلف الفرق لجعل العملاء أكثر سعادة.

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