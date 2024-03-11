انتقال الباعة إلى سوق الشقيق الجديد

(MENAFN
- Al Watan) استقبل سوق السمك واللحوم والخضار الجديد بمركز الشقيق ومنذ فجر الأحد الباعة والمتسوقين بعد أن نقلتهم البلدية من مواقعهم القديمة إلى الموقع الجديد، وسط متابعة ميدانية من عدد من الجهات الحكومية والأمنية.
وأوضح مدير الخدمات ببلدية الشقيق محمد زيلعي لـ((الوطن)) أن عملية النقل تمت بسلاسة والبلدية بفرقها الرقابية تواجدت بالميدان، وجرى ترتيب الباعة وتوزيع البسطات بجهود ومتابعة مباشرة من رئيس البلدية المهندس محمد حكمي، وأشار إلى أن كل ما يتعلق بالنفع العام سيكون في الموقع الجديد وكذلك هناك محاولات بأن يكون السوق الشعبي الرمضاني أيضا في هذا المكان وبصفة دائمة.
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