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انتقال الباعة إلى سوق الشقيق الجديد

3/11/2024 4:28:09 AM

(MENAFN- Al Watan) استقبل سوق السمك واللحوم والخضار الجديد بمركز الشقيق ومنذ فجر الأحد الباعة والمتسوقين بعد أن نقلتهم البلدية من مواقعهم القديمة إلى الموقع الجديد، وسط متابعة ميدانية من عدد من الجهات الحكومية والأمنية.
وأوضح مدير الخدمات ببلدية الشقيق محمد زيلعي لـ((الوطن)) أن عملية النقل تمت بسلاسة والبلدية بفرقها الرقابية تواجدت بالميدان، وجرى ترتيب الباعة وتوزيع البسطات بجهود ومتابعة مباشرة من رئيس البلدية المهندس محمد حكمي، وأشار إلى أن كل ما يتعلق بالنفع العام سيكون في الموقع الجديد وكذلك هناك محاولات بأن يكون السوق الشعبي الرمضاني أيضا في هذا المكان وبصفة دائمة.

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