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224 مشاركة تتنافس في مسابقات الأفلام

3/11/2024 4:28:09 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مهرجان أفلام السعودية عن تفاصيل دورته العاشرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع مدير المهرجان، أحمد الملا، ونائب مدير المهرجان، منصور البدران، وبحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام، والذي ستنظمه جمعية السينما، وذلك بالشراكة مع مركز إثراء، ودعم هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، وسيُقام خلال الفترة من 2- 9 مايو 2024، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي.
شراكة عميقة
أكد الملا على الشراكة العميقة بين جمعية السينما ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، باعتبارها من أعمق الشراكات الثقافية الممتدة، والتي بدأت منذ الدورة الثانية التي أقيمت عام 2015، وما تزال في تطور مستمر، مع الاحتفاء هذا العام بالذكرى العاشرة للمهرجان السينمائي، الذي يعد الأعرق في البلاد، كما ثمّن دعم هيئة الأفلام بوزارة الثقافة، الذي يأتي للسنة الخامسة على التوالي منذ الدورة السادسة لعام 2020، مما يؤكد دور هيئة الأفلام في المساندة العميقة والأصيلة لجهود صنّاع الأفلام السعوديين.
826 مشاركات
أظهر المؤتمر أحدث إحصائيات التسجيل في الدورة العاشرة، حيث بلغ اجمالي عدد المشاركات 826، وبلغ العدد في مسابقات الأفلام 224، وفي مسابقة السيناريو غير المنفذ 483، أما في مسابقة سوق الإنتاج 119، فقد كشف المؤتمر برامج عروض الأفلام في الدورة الجديدة، حيث يتضمن المهرجان مجموعة من برامج عروض الأفلام التي يقدمها للجمهور، وهي: الأفلام المنافسة، برنامج لعروض الأفلام المرشحة للمنافسة على جوائز المهرجان في مسابقات الأفلام، والأفلام الموازية، يعرض البرنامج مجموعة مختارة من الأفلام التي لم تترشح للمنافسة في مسابقات الأفلام، بهدف دعم صناع الأفلام الصاعدين، والحفاظ على مناخ التواصل بين أكبر شريحة منهم، إلى جانب سينما الخيال العلمي، والذي يعتبر محور الدورة العاشرة.
يهدف البرنامج إلى عرض مجموعة أفلام عالمية قصيرة، بالإضافة لورش تدريبية تتناول موضوع الخيال العلمي والفانتازيا، كما يسلط المهرجان الضوء في دورته العاشرة على تجربة السينما الهندية عن طريق برنامج أضواء على السينما الهندية، يعرض من خلاله أفلام هندية مستقلة باستضافة صنّاعها، بالإضافة لاستقطاب خبراء في مجال الصناعة لتقديم ورشة عملية وندوة ثقافية.
وأخيرًا برنامج الأطفال، حيث صمم هذا البرنامج ليقدم تجربة تفاعلية مع السينما للأطفال من خلال عروض الأفلام، ولقاء نجوم سينمائيين سعوديين، بالإضافة لأخذهم بجولة تثقيفية في مركز إثراء، ستقدم عروض هذا البرنامج لطلاب المدارس وعامة الأطفال من زوار المركز.
الحفلات والفعاليات
ويحتفي المهرجان بالتزامن مع دورته العاشرة بافتتاح سينماتك الخبر الذي يحوي المقر الإداري لجمعية السينما، ويواصل إحياء حفلات العشاء والحفلات الغنائية لمدة 9 ليال في مدينة الخبر في عدد من الفنادق المختارة؛ لتكون مقرًا لضيوف المهرجان، كما سيسلط الضوء على تجربة المخرج السوري محمد ملصن، وذلك تقديرًا لإنجازاته في المجال السينمائي.
الشخصية المكرمة
كما يستمر المهرجان في الاحتفاء بروّاد السينما في المملكة والخليج، والتعريف بإنجازاتهم ومسيرتهم، إذ يكرّم في دورته العاشرة الفنان السعودي، عبدالمحسن النمر، الذي بدأ العمل الفني في عام 1981 من خلال المسلسل التليفزيوني ((الشاطر حسن)) وبرنامج ((سلامتك))، ومن بعدها انطلق في عمله الفني، ومن أبرز المسلسلات التي قدمها منذ ذلك الحين: ((طعم الأيام، دمعة عمر، الدنيا لحظة، مجاديف الأمل، رسائل من صدف، طاش ماطاش))، وله عدة تجارب سينمائية منها: الشمس (1990)، ظلال الصمت (2006)، ثوب العرس (2016)، سكة طويلة (2022)، هجان (2023).

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