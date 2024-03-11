224 مشاركة تتنافس في مسابقات الأفلام

(MENAFN
- Al Watan) أعلن مهرجان أفلام السعودية عن تفاصيل دورته العاشرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع مدير المهرجان، أحمد الملا، ونائب مدير المهرجان، منصور البدران، وبحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام، والذي ستنظمه جمعية السينما، وذلك بالشراكة مع مركز إثراء، ودعم هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، وسيُقام خلال الفترة من 2- 9 مايو 2024، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي.
شراكة عميقة
أكد الملا على الشراكة العميقة بين جمعية السينما ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، باعتبارها من أعمق الشراكات الثقافية الممتدة، والتي بدأت منذ الدورة الثانية التي أقيمت عام 2015، وما تزال في تطور مستمر، مع الاحتفاء هذا العام بالذكرى العاشرة للمهرجان السينمائي، الذي يعد الأعرق في البلاد، كما ثمّن دعم هيئة الأفلام بوزارة الثقافة، الذي يأتي للسنة الخامسة على التوالي منذ الدورة السادسة لعام 2020، مما يؤكد دور هيئة الأفلام في المساندة العميقة والأصيلة لجهود صنّاع الأفلام السعوديين.
826 مشاركات
أظهر المؤتمر أحدث إحصائيات التسجيل في الدورة العاشرة، حيث بلغ اجمالي عدد المشاركات 826، وبلغ العدد في مسابقات الأفلام 224، وفي مسابقة السيناريو غير المنفذ 483، أما في مسابقة سوق الإنتاج 119، فقد كشف المؤتمر برامج عروض الأفلام في الدورة الجديدة، حيث يتضمن المهرجان مجموعة من برامج عروض الأفلام التي يقدمها للجمهور، وهي: الأفلام المنافسة، برنامج لعروض الأفلام المرشحة للمنافسة على جوائز المهرجان في مسابقات الأفلام، والأفلام الموازية، يعرض البرنامج مجموعة مختارة من الأفلام التي لم تترشح للمنافسة في مسابقات الأفلام، بهدف دعم صناع الأفلام الصاعدين، والحفاظ على مناخ التواصل بين أكبر شريحة منهم، إلى جانب سينما الخيال العلمي، والذي يعتبر محور الدورة العاشرة.
يهدف البرنامج إلى عرض مجموعة أفلام عالمية قصيرة، بالإضافة لورش تدريبية تتناول موضوع الخيال العلمي والفانتازيا، كما يسلط المهرجان الضوء في دورته العاشرة على تجربة السينما الهندية عن طريق برنامج أضواء على السينما الهندية، يعرض من خلاله أفلام هندية مستقلة باستضافة صنّاعها، بالإضافة لاستقطاب خبراء في مجال الصناعة لتقديم ورشة عملية وندوة ثقافية.
وأخيرًا برنامج الأطفال، حيث صمم هذا البرنامج ليقدم تجربة تفاعلية مع السينما للأطفال من خلال عروض الأفلام، ولقاء نجوم سينمائيين سعوديين، بالإضافة لأخذهم بجولة تثقيفية في مركز إثراء، ستقدم عروض هذا البرنامج لطلاب المدارس وعامة الأطفال من زوار المركز.
الحفلات والفعاليات
ويحتفي المهرجان بالتزامن مع دورته العاشرة بافتتاح سينماتك الخبر الذي يحوي المقر الإداري لجمعية السينما، ويواصل إحياء حفلات العشاء والحفلات الغنائية لمدة 9 ليال في مدينة الخبر في عدد من الفنادق المختارة؛ لتكون مقرًا لضيوف المهرجان، كما سيسلط الضوء على تجربة المخرج السوري محمد ملصن، وذلك تقديرًا لإنجازاته في المجال السينمائي.
الشخصية المكرمة
كما يستمر المهرجان في الاحتفاء بروّاد السينما في المملكة والخليج، والتعريف بإنجازاتهم ومسيرتهم، إذ يكرّم في دورته العاشرة الفنان السعودي، عبدالمحسن النمر، الذي بدأ العمل الفني في عام 1981 من خلال المسلسل التليفزيوني ((الشاطر حسن)) وبرنامج ((سلامتك))، ومن بعدها انطلق في عمله الفني، ومن أبرز المسلسلات التي قدمها منذ ذلك الحين: ((طعم الأيام، دمعة عمر، الدنيا لحظة، مجاديف الأمل، رسائل من صدف، طاش ماطاش))، وله عدة تجارب سينمائية منها: الشمس (1990)، ظلال الصمت (2006)، ثوب العرس (2016)، سكة طويلة (2022)، هجان (2023).
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