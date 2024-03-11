تهيئة 3 مضامير مشاة في حدائق الأحساء

(MENAFN
- Al Watan) كشف عضو مجلس إدارة جمعية المشي والجري في الأحساء، العضو السابق في مجلس بلدي الأحساء، فهد صالح الملحم لـ((الوطن))، تبني الجمعية بالتعاون مع جهات الاختصاص في أمانة الأحساء، تهيئة 3 مضامير مشاة في حدائق بالمحافظة، بمعايير ومواصفات متخصصة، بينها متنزه جبل الشعبة، موضحًا أن أعداد ممارسي المشي في الأحساء، ازدادوا بنسبة 100% خلال الـ12 شهرًا الماضية، وهناك زيادة مضطردة من فعالية إلى فعالية أخرى تليها، مع التأكيد على استهداف كافة شرائح المجتمع، بينهم الأشخاص ذوو الإعاقة من كافة فئات الإعاقة، لتحفيزهم بتبني نمط حياة صحي، وإضافة المشي لحياتهم اليومية، وصاحب ذلك الازدياد، إطلاق برامج مشي يومية ((مجدولة)) في مواقع متعددة بالمحافظة.
9 أطباء
أبان الملحم، لـ((الوطن)) على هامش مبادرة: ((السمنة)) في مجمع العثيم، أن الجمعية، تستهدف في مبادراتها وأنشطتها صحة المجتمع، وفي هذه المبادرة تحديدًا، الحد من السمنة بممارسة هواية المشي، وهناك تعاون كبير مع كثير من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى رأسها ديوان المحافظة، وتحظى الجمعية بدعم كبير من ديوان المحافظة، وموافقات من الجهات الأخرى المتعاونة لإطلاق المبادرات ومسارات المشي، وأن الجمعية حريصة على إطلاق معارض توعوية، ومسارات ((مشي)) في الأيام الوطنية والعالمية، إضافة إلى سباقات الجري، وشكلت الجمعية أخيرًا لجنة طبية، تضم في عضويتها 9 أطباء في تخصصات طبية متنوعة، لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمشاركين في مسارات ومبادرات المشي التي تنفذها الجمعية، إضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية لهم.
مسار تاريخي مشيا
بدوره، أوضح مدير العلاقات العامة في الجمعية المهندس صالح الرشيد، أن الجمعية بصدد تنفيذ نحو 17 برنامجًا ميدانيًا ((مشي، جري، سباقات))، و3 برامج توعوية وتثقيفية في العام الميلادي الجاري 2024م، مبينًا أن نجاح مسار المشي في وسط الهفوف التاريخي ((مرصف))، الذي نفذته الجمعية مرتان خلال الشهرين الماضيين، حظي باعتماده كمسار تاريخي ((مشيًا))، يبدأ بقصر إبراهيم التاريخي، ويجتاز سوق القيصرية التاريخي، والمدرسة الأميرية، وبيت البيعة، وبعض المدارس والأربطة العلمية، وبعض المساجد والجوامع وصولًا إلى حديقة حي الكوت التاريخي، لافتًا إلى أن هناك استنساخًا لبرامج الجمعية الناجحة، ومن بينها استنساخ تجربة مسار المشي الزراعي، الذي يجري حاليًا تنفيذه في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.
نقص سريع
وفي السياق ذاته، أكد ممارسون صحيون وممارسات صحيات في أركان مبادرة ((السمنة))، أنه عندما لا ينجح النظام الغذائي والتمارين الرياضية في إنقاص الوزن أو عندما يعاني الفرد من مشاكل صحية مثل السكري أو الاختناق عند النوم، سينصح الطبيب بجراحات السمنة التي بدورها تعمل على الحد من أخذ الطعام أو تقلل من امتصاص بعض المواد المغذية، مما يؤدي إلى نقص سريع في الوزن.
المشاكل الشائعة
أضافوا أن من بين المشاكل الشائعة بعد عملية جراحة السمنة:
01- متلازمة الإغراق أو الإفراغ السريع: تظهر بعد عمليات استئصال المعدة أو جزء منها، وتحدث عندما ينتقل الطعام وخاصة السكر من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة بسرعة كبيرة.
02- التقيؤ والغثيان: قد يؤدي تناول الطعام بسرعة كبيرة أو الإفراط في تناول الطعام أو المضغ غير الكافي إلى الشعور بالغثيان أو القيء.
03- الإمساك: يحدث بسبب تناول حصص الطعام الصغيرة والأطعمة قليلة الألياف وعدم شرب كمية كافية من الماء وقلة ممارسة الرياضة.
04- نقص العناصر الغذائية: يحدث بسبب تغير في الجهاز الهضمي.
05- النقص الأكثر شيوعًا البروتين، فيتامين ب 12، حمض الفوليك، والحديد، والزنك، والكالسيوم، وفيتامين د.
أدوية وعلاجات السمنة:
01- بوبروبيون/ نالتريكسون
02- سيماجلوتيدا/ أوزمبك
03- أورليستات
04- ليراقلوتايد
05- تينازيراتيد
06- جراحة السمنة.
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