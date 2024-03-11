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تهيئة 3 مضامير مشاة في حدائق الأحساء

3/11/2024 4:28:09 AM
(MENAFN- Al Watan) كشف عضو مجلس إدارة جمعية المشي والجري في الأحساء، العضو السابق في مجلس بلدي الأحساء، فهد صالح الملحم لـ((الوطن))، تبني الجمعية بالتعاون مع جهات الاختصاص في أمانة الأحساء، تهيئة 3 مضامير مشاة في حدائق بالمحافظة، بمعايير ومواصفات متخصصة، بينها متنزه جبل الشعبة، موضحًا أن أعداد ممارسي المشي في الأحساء، ازدادوا بنسبة 100% خلال الـ12 شهرًا الماضية، وهناك زيادة مضطردة من فعالية إلى فعالية أخرى تليها، مع التأكيد على استهداف كافة شرائح المجتمع، بينهم الأشخاص ذوو الإعاقة من كافة فئات الإعاقة، لتحفيزهم بتبني نمط حياة صحي، وإضافة المشي لحياتهم اليومية، وصاحب ذلك الازدياد، إطلاق برامج مشي يومية ((مجدولة)) في مواقع متعددة بالمحافظة.
9 أطباء
أبان الملحم، لـ((الوطن)) على هامش مبادرة: ((السمنة)) في مجمع العثيم، أن الجمعية، تستهدف في مبادراتها وأنشطتها صحة المجتمع، وفي هذه المبادرة تحديدًا، الحد من السمنة بممارسة هواية المشي، وهناك تعاون كبير مع كثير من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى رأسها ديوان المحافظة، وتحظى الجمعية بدعم كبير من ديوان المحافظة، وموافقات من الجهات الأخرى المتعاونة لإطلاق المبادرات ومسارات المشي، وأن الجمعية حريصة على إطلاق معارض توعوية، ومسارات ((مشي)) في الأيام الوطنية والعالمية، إضافة إلى سباقات الجري، وشكلت الجمعية أخيرًا لجنة طبية، تضم في عضويتها 9 أطباء في تخصصات طبية متنوعة، لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمشاركين في مسارات ومبادرات المشي التي تنفذها الجمعية، إضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية لهم.
مسار تاريخي مشيا
بدوره، أوضح مدير العلاقات العامة في الجمعية المهندس صالح الرشيد، أن الجمعية بصدد تنفيذ نحو 17 برنامجًا ميدانيًا ((مشي، جري، سباقات))، و3 برامج توعوية وتثقيفية في العام الميلادي الجاري 2024م، مبينًا أن نجاح مسار المشي في وسط الهفوف التاريخي ((مرصف))، الذي نفذته الجمعية مرتان خلال الشهرين الماضيين، حظي باعتماده كمسار تاريخي ((مشيًا))، يبدأ بقصر إبراهيم التاريخي، ويجتاز سوق القيصرية التاريخي، والمدرسة الأميرية، وبيت البيعة، وبعض المدارس والأربطة العلمية، وبعض المساجد والجوامع وصولًا إلى حديقة حي الكوت التاريخي، لافتًا إلى أن هناك استنساخًا لبرامج الجمعية الناجحة، ومن بينها استنساخ تجربة مسار المشي الزراعي، الذي يجري حاليًا تنفيذه في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.
نقص سريع
وفي السياق ذاته، أكد ممارسون صحيون وممارسات صحيات في أركان مبادرة ((السمنة))، أنه عندما لا ينجح النظام الغذائي والتمارين الرياضية في إنقاص الوزن أو عندما يعاني الفرد من مشاكل صحية مثل السكري أو الاختناق عند النوم، سينصح الطبيب بجراحات السمنة التي بدورها تعمل على الحد من أخذ الطعام أو تقلل من امتصاص بعض المواد المغذية، مما يؤدي إلى نقص سريع في الوزن.
المشاكل الشائعة
أضافوا أن من بين المشاكل الشائعة بعد عملية جراحة السمنة:
01- متلازمة الإغراق أو الإفراغ السريع: تظهر بعد عمليات استئصال المعدة أو جزء منها، وتحدث عندما ينتقل الطعام وخاصة السكر من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة بسرعة كبيرة.
02- التقيؤ والغثيان: قد يؤدي تناول الطعام بسرعة كبيرة أو الإفراط في تناول الطعام أو المضغ غير الكافي إلى الشعور بالغثيان أو القيء.
03- الإمساك: يحدث بسبب تناول حصص الطعام الصغيرة والأطعمة قليلة الألياف وعدم شرب كمية كافية من الماء وقلة ممارسة الرياضة.
04- نقص العناصر الغذائية: يحدث بسبب تغير في الجهاز الهضمي.
05- النقص الأكثر شيوعًا البروتين، فيتامين ب 12، حمض الفوليك، والحديد، والزنك، والكالسيوم، وفيتامين د.
أدوية وعلاجات السمنة:
01- بوبروبيون/ نالتريكسون
02- سيماجلوتيدا/ أوزمبك
03- أورليستات
04- ليراقلوتايد
05- تينازيراتيد
06- جراحة السمنة.

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