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441 مريضا منوما بالعناية المديدة

3/11/2024 4:28:09 AM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد المرضى المنومين في المستشفيات العامة التي بها رعاية مديدة 441 مريضا، وبلغ عدد أسرة الرعاية المديدة 310 أسرة وعدد المستشفيات التي لديها رعاية مديدة 57 مستشفى، جاء ذلك من خلال تقرير اطلعت عليه ((الوطن)) لوزارة الصحة لعام 2022م - 2023م.
واحتلت منطقة الرياض المركز الأول في عدد المرضى المنومين في الرعاية المديدة بإجمالي 151 مريضا وعدد الأسرة 80 سريرا وعدد المستشفيات التي بها رعاية مديدة 17 مستشفى، تلتها الأحساء بعدد 76 مريضا وعدد الأسرة 58 سريرا وعدد المستشفيات 5 مستشفيات، وسجلت المدينة المنورة عدد المرضى المنومين في الرعاية المديدة 52 مريضا وعدد الأسرة 35 سريرا وعدد المستشفيات 8 مستشفيات، وبلغ عدد المنومين في جدة 38 مريضا وعدد الأسرة 21 سريرا وعدد المستشفيات 7 مستشفيات، وبلغ عدد المنومين في جازان 38 مريضا وعدد الأسرة 18 سريرا وعدد المستشفيات 3 مستشفيات، وسجلت عسير عدد المرضى المنومين 26 مريضا، وعدد الأسرة 15 سريرا وعدد المستشفيات 3 مستشفيات، ومنطقة نجران عدد المنومين 14 مريضا وعدد الأسرة 16 سريرا وعدد المستشفيات 3 مستشفيات.
منطقة تبوك سجل عدد المنومين 13 مريضا وعدد الأسرة 8 أسرة وعدد المستشفيات 2 مستشفى، منطقة الطائف عدد المنومين 8 وعدد الأسرة 10 أسرة وعدد المستشفيات 2 مستشفى، منطقة القريات عدد المنومين 9 مرضى وعدد الأسرة 10 أسرة وعدد المستشفيات 1 مستشفى، منطقة القصيم عدد المنومين 6 مرضى وعدد الأسرة 12 سريرا وعدد المستشفيات 1 مستشفى، منطقة بيشة 2 مريض منوم وعدد الأسرة 5 أسرة وعدد المستشفيات 1 مستشفى، منطقة الجوف عدد المرضى المنومين 5 مرضى وعدد الأسرة 5 أسرة وعدد المستشفيات 5 مستشفيات، منطقة القنفذة عدد المرضى المنومين 3 مرضى وعدد الأسرة 5 أسرة وعدد المستشفيات 1 مستشفى.
تقديم الخدمات
أوضح استشاري العناية المركزة الدكتور سمير إبراهيم أن مفهوم العناية المديدة هي تقديم العديد من الخدمات والدعم من رعاية صحية ورعاية تمريضية وكذلك فندقية منزلية لفترة وجيزة أو قد تستغرق فترة 17 يوما وأكثر، حيث تضم الأشخاص المصابين أو المعرضين للإصابة بالأمراض المزمنة أو كبار السن الذين يصعب عليهم أو على ذويهم مع تزايد الأعمال والمسؤوليات الاعتناء بهم وتقديم احتياجاتهم بالشكل المطلوب فالرعاية المديدة يتم تزويد المقيمين فيها بخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم من أجنحة خاصة وطعام، علاوة على ذلك توفير الرعاية الطبية والتمريضية وغير الطبية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتهيئة مكان مناسب للمرافقين. وأيضا يمكن للموظفين المعنيين الاعتناء بترتيب أسرة المقيمين والتحضير والتأكد من تناولهم الأدوية وتنظيف الغرف وأكثر من ذلك في بيئة مريحة، حيث يتم توفير الأنشطة الاجتماعية والترفيهية أيضًا وغيرها من الخدمات.

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