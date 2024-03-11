441 مريضا منوما بالعناية المديدة

(MENAFN
- Al Watan) بلغ عدد المرضى المنومين في المستشفيات العامة التي بها رعاية مديدة 441 مريضا، وبلغ عدد أسرة الرعاية المديدة 310 أسرة وعدد المستشفيات التي لديها رعاية مديدة 57 مستشفى، جاء ذلك من خلال تقرير اطلعت عليه ((الوطن)) لوزارة الصحة لعام 2022م - 2023م.
واحتلت منطقة الرياض المركز الأول في عدد المرضى المنومين في الرعاية المديدة بإجمالي 151 مريضا وعدد الأسرة 80 سريرا وعدد المستشفيات التي بها رعاية مديدة 17 مستشفى، تلتها الأحساء بعدد 76 مريضا وعدد الأسرة 58 سريرا وعدد المستشفيات 5 مستشفيات، وسجلت المدينة المنورة عدد المرضى المنومين في الرعاية المديدة 52 مريضا وعدد الأسرة 35 سريرا وعدد المستشفيات 8 مستشفيات، وبلغ عدد المنومين في جدة 38 مريضا وعدد الأسرة 21 سريرا وعدد المستشفيات 7 مستشفيات، وبلغ عدد المنومين في جازان 38 مريضا وعدد الأسرة 18 سريرا وعدد المستشفيات 3 مستشفيات، وسجلت عسير عدد المرضى المنومين 26 مريضا، وعدد الأسرة 15 سريرا وعدد المستشفيات 3 مستشفيات، ومنطقة نجران عدد المنومين 14 مريضا وعدد الأسرة 16 سريرا وعدد المستشفيات 3 مستشفيات.
منطقة تبوك سجل عدد المنومين 13 مريضا وعدد الأسرة 8 أسرة وعدد المستشفيات 2 مستشفى، منطقة الطائف عدد المنومين 8 وعدد الأسرة 10 أسرة وعدد المستشفيات 2 مستشفى، منطقة القريات عدد المنومين 9 مرضى وعدد الأسرة 10 أسرة وعدد المستشفيات 1 مستشفى، منطقة القصيم عدد المنومين 6 مرضى وعدد الأسرة 12 سريرا وعدد المستشفيات 1 مستشفى، منطقة بيشة 2 مريض منوم وعدد الأسرة 5 أسرة وعدد المستشفيات 1 مستشفى، منطقة الجوف عدد المرضى المنومين 5 مرضى وعدد الأسرة 5 أسرة وعدد المستشفيات 5 مستشفيات، منطقة القنفذة عدد المرضى المنومين 3 مرضى وعدد الأسرة 5 أسرة وعدد المستشفيات 1 مستشفى.
تقديم الخدمات
أوضح استشاري العناية المركزة الدكتور سمير إبراهيم أن مفهوم العناية المديدة هي تقديم العديد من الخدمات والدعم من رعاية صحية ورعاية تمريضية وكذلك فندقية منزلية لفترة وجيزة أو قد تستغرق فترة 17 يوما وأكثر، حيث تضم الأشخاص المصابين أو المعرضين للإصابة بالأمراض المزمنة أو كبار السن الذين يصعب عليهم أو على ذويهم مع تزايد الأعمال والمسؤوليات الاعتناء بهم وتقديم احتياجاتهم بالشكل المطلوب فالرعاية المديدة يتم تزويد المقيمين فيها بخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم من أجنحة خاصة وطعام، علاوة على ذلك توفير الرعاية الطبية والتمريضية وغير الطبية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتهيئة مكان مناسب للمرافقين. وأيضا يمكن للموظفين المعنيين الاعتناء بترتيب أسرة المقيمين والتحضير والتأكد من تناولهم الأدوية وتنظيف الغرف وأكثر من ذلك في بيئة مريحة، حيث يتم توفير الأنشطة الاجتماعية والترفيهية أيضًا وغيرها من الخدمات.
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