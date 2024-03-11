انخفاض نصف نقاط التضخم بالمملكة خلال عام

(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي سجلت فيه بيانات التضخم في المملكة انخفاضا سنويا لأكثر من النصف منخفضة من 3.4 في يناير 2023 لتصل إلى 1.6 في يناير 2024 وبانخفاض بلغ 1.8 نقطة خلال عام، ارتفعت على المستوى الشهري وسجلت زيادة بنسبة 0.1% متأثرة بالارتفاع الذي سجلته أسعار الإيجارات والتي ارتفعت بنسبة 8.2%.
وبحسب هيئة الإحصاء فقد أثرت أسعار الإيجارات العامة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 8.2%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر يناير. تأثير أسعار الأغذية
وحسب البيانات فقد ساهم الارتفاع الأهم مجتمعيًا في نسبة التضخم وهو ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.0%؛ وبحسب هيئة الإحصاء السعودية فهذا الارتفاع سببه التأثر بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 3.7%، من جانب آخر فقد سجلت المطاعم والفنادق ارتفاعًا نسبته 2.4%؛ وجاء ذلك تحت تأثير ارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%. أما على مستوى الترفيه والثقافة فقد شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 1.4%؛ متأثرة بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 7.1%. كما سجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 1.2%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3%. انخفاض بعض الأقسام
على خلاف الارتفاع سجلت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل انخفاضا ملحوظا حيث انخفضت بنسبة 3.3%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.3%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.1%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.3%. معدلات التضخم
وكان يناير 2023، و 2024، قد شهدا تغييرا كبيرا في معدل التضخم السنوي في المملكة حيث سجل يناير هذا العام انخفاضًا كبيرًا مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث بلغ معدل التضخم في يناير هذا العام 1.6%. بينما شهد في يناير 2023 أعلى معدل تضخم حتى الآن حيث بلغ 3.4%.
وكان التضخم السنوي قد شهد انخفاضًا تدريجيًا في معدله على مدى أشهر العام الماضي، فيما تذبذب المعدل بين أكتوبر 2023 حتى يناير 2024، وكان معدل التضخم قد وصل في أكتوبر 2023 إلى 1.6% متدرجًا في انخفاضه الشهري للعام ذاته، ولكن السوق الاستهلاكي في شهر نوفمبر كان له رأي آخر فقد ارتفع المعدل خلاله إلى 1.7%، لينخفض من جديد في نهاية العام ديسمبر ويصل إلى 1.5%، وصولًا إلى يناير العام الجديد 2024 الذي شهد ارتفاعًا بسيطًا عن ديسمبر بمعدل 1.6% ورغم ارتفاع المعدل عن شهر ديسمبر 2023 إلا أنه يبقى في مرحلة الانخفاض الكبير مقارنة بيناير الذي سبقه وفقًا للرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي نشرته بيانات الإحصاء السعودية. تباين الأسعار
من جانب آخر فقد شهدت بعض السلع تباينًا ملحوظًا في أسعارها مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، أبرزها فئة ((السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى))، فقد ارتفع معدل التضخم في هذه الفئة من 6.6% في يناير 2023 إلى 7.8% في يناير 2024، بينما سجلت فئة ((الملابس والأحذية)) أقل معدل تضخم بنسبة قدرها 4.1%.
Asf:
معدل التضخم خلال عام (البنك المركزي)
الشهر ومعدل التضخم
يناير 23 =3.4
فبراير 23 =3
مارس 23=2.7
أبريل 23 = 2.7
مايو 23 =2.8
يونيو 23 =2.7
يوليو 23 =2.3
أغسطس= 2
سبتمبر 23 = 1.7
أكتوبر 23= 1.6
نوفمبر 23 = 1.7
ديسمبر 23 = 1.5
يناير 24 = 1.6
أبرز الأقسام التي سجلت تضخما:
أسعار الإيجارات = 8.2%
الأغذية والمشروبات= 1.0%
أسعار الخضار= 3.7%
المطاعم والفنادق= 2.4%
خدمات تقديم الطعام= 2.1%
الترفيه والثقافة = 1.4%
عروض العطلات والسياحة= 7.1%
التعليم = 1.2%
أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي= 4.3%
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