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انخفاض نصف نقاط التضخم بالمملكة خلال عام

3/11/2024 4:28:09 AM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي سجلت فيه بيانات التضخم في المملكة انخفاضا سنويا لأكثر من النصف منخفضة من 3.4 في يناير 2023 لتصل إلى 1.6 في يناير 2024 وبانخفاض بلغ 1.8 نقطة خلال عام، ارتفعت على المستوى الشهري وسجلت زيادة بنسبة 0.1% متأثرة بالارتفاع الذي سجلته أسعار الإيجارات والتي ارتفعت بنسبة 8.2%.
وبحسب هيئة الإحصاء فقد أثرت أسعار الإيجارات العامة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 8.2%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر يناير.
تأثير أسعار الأغذية
وحسب البيانات فقد ساهم الارتفاع الأهم مجتمعيًا في نسبة التضخم وهو ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.0%؛ وبحسب هيئة الإحصاء السعودية فهذا الارتفاع سببه التأثر بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 3.7%، من جانب آخر فقد سجلت المطاعم والفنادق ارتفاعًا نسبته 2.4%؛ وجاء ذلك تحت تأثير ارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%. أما على مستوى الترفيه والثقافة فقد شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 1.4%؛ متأثرة بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 7.1%. كما سجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 1.2%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3%.
انخفاض بعض الأقسام
على خلاف الارتفاع سجلت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل انخفاضا ملحوظا حيث انخفضت بنسبة 3.3%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.3%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.1%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.3%.
معدلات التضخم
وكان يناير 2023، و 2024، قد شهدا تغييرا كبيرا في معدل التضخم السنوي في المملكة حيث سجل يناير هذا العام انخفاضًا كبيرًا مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث بلغ معدل التضخم في يناير هذا العام 1.6%. بينما شهد في يناير 2023 أعلى معدل تضخم حتى الآن حيث بلغ 3.4%.
وكان التضخم السنوي قد شهد انخفاضًا تدريجيًا في معدله على مدى أشهر العام الماضي، فيما تذبذب المعدل بين أكتوبر 2023 حتى يناير 2024، وكان معدل التضخم قد وصل في أكتوبر 2023 إلى 1.6% متدرجًا في انخفاضه الشهري للعام ذاته، ولكن السوق الاستهلاكي في شهر نوفمبر كان له رأي آخر فقد ارتفع المعدل خلاله إلى 1.7%، لينخفض من جديد في نهاية العام ديسمبر ويصل إلى 1.5%، وصولًا إلى يناير العام الجديد 2024 الذي شهد ارتفاعًا بسيطًا عن ديسمبر بمعدل 1.6% ورغم ارتفاع المعدل عن شهر ديسمبر 2023 إلا أنه يبقى في مرحلة الانخفاض الكبير مقارنة بيناير الذي سبقه وفقًا للرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي نشرته بيانات الإحصاء السعودية.
تباين الأسعار
من جانب آخر فقد شهدت بعض السلع تباينًا ملحوظًا في أسعارها مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، أبرزها فئة ((السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى))، فقد ارتفع معدل التضخم في هذه الفئة من 6.6% في يناير 2023 إلى 7.8% في يناير 2024، بينما سجلت فئة ((الملابس والأحذية)) أقل معدل تضخم بنسبة قدرها 4.1%.
Asf:
معدل التضخم خلال عام (البنك المركزي)
الشهر ومعدل التضخم
يناير 23 =3.4
فبراير 23 =3
مارس 23=2.7
أبريل 23 = 2.7
مايو 23 =2.8
يونيو 23 =2.7
يوليو 23 =2.3
أغسطس= 2
سبتمبر 23 = 1.7
أكتوبر 23= 1.6
نوفمبر 23 = 1.7
ديسمبر 23 = 1.5
يناير 24 = 1.6
أبرز الأقسام التي سجلت تضخما:
أسعار الإيجارات = 8.2%
الأغذية والمشروبات= 1.0%
أسعار الخضار= 3.7%
المطاعم والفنادق= 2.4%
خدمات تقديم الطعام= 2.1%
الترفيه والثقافة = 1.4%
عروض العطلات والسياحة= 7.1%
التعليم = 1.2%
أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي= 4.3%

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