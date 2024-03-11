8.8 %انخفاضا بالرقم القياسي للإنتاج الصناعي

(MENAFN
- Al Watan) انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 8.8% خلال شهر يناير 2024، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، متأثرًا بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر.
وحسب تقرير للهيئة العامة للإحصاء فإن الانخفاض جاء متأثرًا بأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، نظرًا للأهمية النسبية التي تمثلها، والتي بلغت 61.4% من وزن المؤشر، فإن اتجاه مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر يهيمن على الاتجاه العام للرقم القياسي للإنتاج الصناعي، يليه نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، وتكييف الهواء بأهمية نسبية بلغت 35، و2.8% على التوالي، ونشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.69%.
ومن جانب آخر حقق مؤشر الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعى ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر ديسمبر السابق، مدعومًا بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه والصرف الصحى وإدارة النفايات ومعالجتها. الرقم القياسي الفرعي للتعدين
انخفض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر يناير 2024 بنسبة 14.3%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث خفضت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي ليصل إلى 8.9 ملايين برميل يوميًا خلال شهر يناير من العام الحالي، وبالمقارنة مع شهر ديسمبر 2023، ويلاحظ ارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.1%. الرقم القياسي الفرعي للصناعة التحويلة
مقارنة بشهر يناير من العام السابق ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.1% بدعم من نشاط صُنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، والذي ارتفع بنسبة 1.7%، ونشاط صُنع الورق ومنتجات الورق، ونشاط صنع المعدات الكهربائية، حيث ارتفع كل منهما بنسبة 7.7% و5.4% على التوالي، فيما سجل كلّ من نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة انخفاضًا سنويًا بنسبة 4.7%، ونشاط صنع المنتجات الغذائية بنسبة 8.2%.
وعلى صعيد الأداء الشهري للمؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية يلاحظ ارتفاعه بنسبة 1.1% بدعم من نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، حيث ارتفع بنسبة 1.7%، يليه كل من نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، ونشاط صنع المعدات الكهربائية بنسبة 1.4% لكل منهما.
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