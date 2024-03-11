Monday, 11 March 2024 01:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


8.8 %انخفاضا بالرقم القياسي للإنتاج الصناعي

3/11/2024 4:28:09 AM
(MENAFN- Al Watan) انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 8.8% خلال شهر يناير 2024، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، متأثرًا بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر.
وحسب تقرير للهيئة العامة للإحصاء فإن الانخفاض جاء متأثرًا بأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، نظرًا للأهمية النسبية التي تمثلها، والتي بلغت 61.4% من وزن المؤشر، فإن اتجاه مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر يهيمن على الاتجاه العام للرقم القياسي للإنتاج الصناعي، يليه نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، وتكييف الهواء بأهمية نسبية بلغت 35، و2.8% على التوالي، ونشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.69%.
ومن جانب آخر حقق مؤشر الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعى ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر ديسمبر السابق، مدعومًا بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه والصرف الصحى وإدارة النفايات ومعالجتها.
الرقم القياسي الفرعي للتعدين
انخفض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر يناير 2024 بنسبة 14.3%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث خفضت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي ليصل إلى 8.9 ملايين برميل يوميًا خلال شهر يناير من العام الحالي، وبالمقارنة مع شهر ديسمبر 2023، ويلاحظ ارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.1%.
الرقم القياسي الفرعي للصناعة التحويلة
مقارنة بشهر يناير من العام السابق ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.1% بدعم من نشاط صُنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، والذي ارتفع بنسبة 1.7%، ونشاط صُنع الورق ومنتجات الورق، ونشاط صنع المعدات الكهربائية، حيث ارتفع كل منهما بنسبة 7.7% و5.4% على التوالي، فيما سجل كلّ من نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة انخفاضًا سنويًا بنسبة 4.7%، ونشاط صنع المنتجات الغذائية بنسبة 8.2%.
وعلى صعيد الأداء الشهري للمؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية يلاحظ ارتفاعه بنسبة 1.1% بدعم من نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، حيث ارتفع بنسبة 1.7%، يليه كل من نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، ونشاط صنع المعدات الكهربائية بنسبة 1.4% لكل منهما.

MENAFN11032024000089011017ID1107959601

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث