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454.8 مليار ريال دخل أرامكو السنوي

3/11/2024 4:28:09 AM
(MENAFN- Al Watan) بالرغم من تسجيل أرامكو السعودية انخفاضا سنويًا في صافي الدخل للعام 2023 فإنها سجلت ثاني أعلى صافي دخل لأرامكو السعودية على الإطلاق، بعد أن سجلت العام الماضي أعلى صافي دخل تحققه الشركة في تاريخها.
وبلغ صافي دخل أرامكو السعودية 454.8 مليار ريال سعودي في عام 2023، مقابل 604.0 مليارات ريال في عام 2022، ويمكن أن يُعزى الانخفاض على أساس سنوي إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المُباعة، فضلًا عن انخفاض هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، والذي قابله جزئيًا انخفاض في رسوم الإنتاج خلال العام، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.
التدفقات النقدية
وبلغت التدفقات النقدية الحرة 379.5 مليار ريال سعودي في عام 2023، مقارنة بمبلغ قدره 557.0 مليار ريال سعودي في عام 2022، ولا يزال المركز المالي لأرامكو السعودية قويًا، وقد بلغت نسبة المديونية -6.3% في نهاية عام 2023 مقارنة بـ-7.9% في نهاية عام 2022.
إجمالي الأرباح
وتم دفع أرباح إجمالية بقيمة 366.7 مليار ريال سعودي في عام 2023، مرتفعة بنسبة 30% عن عام 2022. وأعلنت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح أساسية بقيمة 76.1 مليار ريال سعودي للربع الرابع من عام 2023، تُدفع في الربع الأول من العام 2024.

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