454.8 مليار ريال دخل أرامكو السنوي

(MENAFN
- Al Watan) بالرغم من تسجيل أرامكو السعودية انخفاضا سنويًا في صافي الدخل للعام 2023 فإنها سجلت ثاني أعلى صافي دخل لأرامكو السعودية على الإطلاق، بعد أن سجلت العام الماضي أعلى صافي دخل تحققه الشركة في تاريخها.
وبلغ صافي دخل أرامكو السعودية 454.8 مليار ريال سعودي في عام 2023، مقابل 604.0 مليارات ريال في عام 2022، ويمكن أن يُعزى الانخفاض على أساس سنوي إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المُباعة، فضلًا عن انخفاض هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، والذي قابله جزئيًا انخفاض في رسوم الإنتاج خلال العام، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة. التدفقات النقدية
وبلغت التدفقات النقدية الحرة 379.5 مليار ريال سعودي في عام 2023، مقارنة بمبلغ قدره 557.0 مليار ريال سعودي في عام 2022، ولا يزال المركز المالي لأرامكو السعودية قويًا، وقد بلغت نسبة المديونية -6.3% في نهاية عام 2023 مقارنة بـ-7.9% في نهاية عام 2022. إجمالي الأرباح
وتم دفع أرباح إجمالية بقيمة 366.7 مليار ريال سعودي في عام 2023، مرتفعة بنسبة 30% عن عام 2022. وأعلنت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح أساسية بقيمة 76.1 مليار ريال سعودي للربع الرابع من عام 2023، تُدفع في الربع الأول من العام 2024.
MENAFN11032024000089011017ID1107959600
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.