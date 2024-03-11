Monday, 11 March 2024 01:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تصدير القيم السعودية إلى العالم

3/11/2024 4:28:09 AM
(MENAFN- Al Watan) في السنوات الأخيرة، ركزت المملكة بشكل إستراتيجي على تصدير قيمها وثقافتها إلى المسرح العالمي من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك التبادلات الثقافية والاستثمارات والمشاركات الدولية. ويهدف هذا المسعى، الذي يطلق عليه غالبًا ((القوة الناعمة))، إلى تعزيز التفاهم وبناء الجسور وتعزيز صورة المملكة على المستوى الدولي. بفضل تراثها الغني وثقافتها العريقة وتطوراتها الحديثة، انخرطت المملكة بنشاط في جميع المناشط والفعاليات التي توصل قيمها للعالم. إحدى الطرق الأساسية التي تستخدمها المملكة لتصدير قيمها هي التبادلات الثقافية والارتباطات الدبلوماسية. وتشارك المملكة بشكل فعال في الفعاليات الدولية، مثل المعارض الفنية، والمهرجانات السينمائية، والمنتديات الثقافية، لعرض تراثها الثقافي المتنوع. ومن خلال التعامل مع مختلف البلدان والمجتمعات، تهدف المملكة إلى تعزيز الاحترام المتبادل والتقدير لعاداتها وتقاليدها وأسلوب حياتها.
أيضًا تستضيف المملكة ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم كل عام لأداء فريضة الحج والعمرة. لا تحمل رحلات الحج الدينية هذه أهمية روحية هائلة فحسب، بل تعمل أيضًا كمنصة للتبادل الثقافي والحوار بين المسلمين في جميع أنحاء العالم. ومن خلال استضافة هذه الأحداث، تعمل المملكة على تعزيز قيم الضيافة والوحدة والتسامح تجاه الحجاج من خلفيات متنوعة، مما يسهم في السلام والتفاهم العالميين.
كذلك تستثمر المملكة في المبادرات التعليمية والأكاديمية لتعزيز قيمها وثقافتها على المستوى الدولي. من خلال مبادرات وزارة التعليم أنشأت الحكومة برامج منح دراسية للطلاب من مختلف البلدان للدراسة في الجامعات السعودية، مما يعزز التبادل والتفاهم بين الثقافات. وتتعاون المؤسسات الأكاديمية مع شركاء دوليين لإجراء البحوث وتنظيم المؤتمرات وتعزيز الخطاب الأكاديمي حول الدراسات الإسلامية واللغة العربية وثقافة الشرق الأوسط.
وعلى صعيد متصل شهدت صناعة الإعلام والترفيه نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث استثمرت الحكومة في مبادرات لتعزيز القيم والثقافة السعودية على مستوى العالم. من خلال منصات مثل التليفزيون -كالقناة الثقافية- والأفلام والوسائط الرقمية، تعرض المملكة تراثها الثقافي وتقاليدها وتطوراتها الحديثة للجمهور الدولي. تعمل إنتاجات مثل الأعمال الدرامية التاريخية والوثائق والمهرجانات الثقافية كأدوات للقوة الناعمة، حيث تقدم فهمًا دقيقًا للمجتمع السعودي وقيمه للعالم.
ومن المبادرات المؤثرة التي تجسد جهود المملكة لتصدير قيمها إلى العالم برنامج رؤية المملكة 2030. وتهدف الرؤية التي تم إطلاقها عام 2016، إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز التنمية الثقافية وتعزيز التقدم المجتمعي. ومن خلال مبادرات مثل برنامج جودة الحياة وبرنامج التحول الوطني، تسعى المملكة إلى إظهار التزامها بالانفتاح الثقافي والابتكار والتنمية المستدامة، ووضع نفسها كدولة رائدة عالميًا في القوة الناعمة والتحديث على جميع الأصعدة.
هناك العديد من المبادرات المؤثرة التي لم يسعنا المجال لذكرها وعلينا جميعًا كسعوديين اليوم أن نشارك في هذه القوة الناعمة السعودية بأخلاقنا الأصيلة ومكارمنا المحمودة ليس ذلك بسبب غنى ثقافتنا وتنوعها بل لأن دولتنا اليوم هي محط الأنظار ووجهة سياحية ولاعب دولي مؤثر يصنع السلام لا من أجل السلام فقط بل لأجل الإنسانية جمعاء.

MENAFN11032024000089011017ID1107959598

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث