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أكاديمية واس وتغيرات المشهد الإعلامي

3/11/2024 4:28:09 AM
(MENAFN- Al Watan) خطوة إيجابية كبيرة شهدها الوسط الإعلامي السعودي خلال أواخر فبراير الماضي تمثلت في إعلان إطلاق أكاديمية واس للتدريب الإخباري التي تعدّ الأولى من نوعها المتخصّصة في الشرق الأوسط، والتي تهدف لتزويد المشهد الإعلامي بكوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات السوق، وتعزيز تبني نقل المعرفة والتكنولوجيا والأنماط الحديثة للعمل الصحافي والإخباري.
وتشمل مجالات عمل الأكاديمية خمسة محاور، هي: الصحافة والأخبار، التقنية والذكاء الاصطناعي، القيادة وأخلاقيات الصحافة، شركاء الإعلام، التوعية الإخبارية، مما يرفع منسوب الأمل وسط العاملين في مهنة ((السلطة الرابعة)) بضخ قوى إضافية في شرايين هذه الصناعة التي تمثّل صوت المجتمع ورقيبه وعينه الساهرة على مصالحه.
وبدءا يتوجب القول إن هذه الخطوة الإستراتيجية المهمة لم تأت في هذا التوقيت بالذات عن طريق الصدفة، بل كانت نتاجا طبيعيا لما تشهده بلادنا من تطورات على كافة الأصعدة على هدي رؤية المملكة 2030، وثمرة للجهود المتواصلة التي تقوم بها وزارة الإعلام بقيادة وزيرها الشاب سلمان الدوسري الذي تشبّع بكل أدبيات المهنة وأسرارها وامتلك خبرة واسعة بكافة تفاصيلها خلال فترة عمله كصحفي نابغة وإعلامي متميّز، لذلك فهو يدرك أكثر من غيره ما تحتاجه وما يحقّق المصلحة العامة.
ويدرك المتابعون –بغير عناء– جهود وزارة الإعلام لتحسين الواقع الإعلامي، حيث تعمل على أكثر من جبهة في وقت واحد، ولعل الانتخابات الأخيرة لجمعية الصحفيين السعوديين كانت خطوة أساسية في هذا الطريق، لأنها أتت بكوادر وطنية شابة تعي أكثر من غيرها تحوّلات المشهد المعاصر، وتستوعب المتغيّرات الحديثة التي استجدّت على هذه الصناعة، وتدرك التحديات التي تواجهها بلادنا والتي تتطلّب من الإعلاميين أن يكونوا خط الدفاع الأول، بأسلحة حديثة متطوّرة قائمة على الرأي السديد والحجّة الدامغة والأدلة والبراهين.
هذا الواقع الجديد فرض على الإعلام السعودي التوافق معه عبر تحديث أدواته وتطوير مفرداته وهي الرسالة التي استوعبتها المملكة فكان إنشاء أكاديمية واس للتدريب الإخباري إيذانا ببدء عهد جديد يقوم على التخصّص وتعزيز الفهم العميق للقضايا الإخبارية والتحديات العالمية، وهو ما اهتمت به الأكاديمية التي تختص بفنون صحفيّة محدّدة منها الجانب الخبري بكافة تفصيلاته.
وهنا يكمن الفارق، فهناك كثير من الأكاديميات الإعلامية المهنية التي تتبع للقطاعين العام والخاص، لكنها تفتقر للتخصّص، لهذا تاه معظمها في دروب العمل الإعلامي الواسعة، واتسمت أعمالها بأنها واسعة وفضفاضة، ولهذا انطبق عليها الحديث الشريف فأصبحت ((كالمنبتّ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى)).
لكل ما سبق، فإنه يتوقّع أن تسهم الأكاديمية الجديدة في إعادة رسم الخارطة الإعلامية بتفاصيل جديدة، لا سيما مع وجود شركاء واس المتميزين والرصيد المهني الهائل للوكالة الذي يتجاوز 50 عاماً من العمل الإخباري بالمملكة، وإمكانية توظيف شراكاتها الإستراتيجية مع أكثر من 30 وكالة أنباء عالمية.
لذلك يزداد حجم التفاؤل بمخرجات الأكاديمية ونجاحها في تحقيق أهدافها المعلنة والتي تتمثّل وفق ما تحدث به مدير الاستراتيجية بوكالة الأنباء السعودية، طارق الشيخ في برنامج ((يا هلا)) عبر قناة روتانا خليجية، في تطوير المهارات الإخبارية المتقدّمة لتلبية متطلبات السوق، وتعزيز التوجّه الرقمي وتبني نقل المعرفة والتكنولوجيا والأدوات الحديثة للعمل الصحفي والإخباري، وترسيخ المفاهيم العميقة للقضايا الإخبارية والتحديات العالمية، وتوطين المعرفة ونقل أفضل الممارسات، وخدمة العمل الإخباري، خصوصا إذا استصحبنا في الحسبان أن برامجها موجّهة بالأساس إلى الصحفيين والمصورين، والمهنيين والتقنيين في مجال الإعلام، إضافة إلى طلاب الإعلام، ومسؤولي الشؤون الإعلامية في مختلف الجهات.
الآن من حقنا أن نحلم ببداية عهد جديد، يزداد فيه الأمل بتحقيق منجزات جديدة تعلي من شأن الصحافة السعودية التي ظلت على الدوام تشهد تطورا وتقدما، مما وضعها في مقدمة دول المنطقة في هذا المجال، وألا نكتفي بما تحقق من إنجازات، وأن نواصل مسيرة الريادة الإقليمية في هذه المهنة الحيوية التي تشهد تغيرات وتطورات متسارعة، حتى نكون أكثر قدرة على استيفاء متطلبات المرحلة الاستثنائية التي تمر بها المملكة حاليا.

MENAFN11032024000089011017ID1107959597

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