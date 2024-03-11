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غزة إنذار كارثة قادمة

3/11/2024 4:28:09 AM
(MENAFN- Al Watan) خرج المتحدث العسكري لحماس يوم الجمعة 8 / 3 / 2024 بخطاب لمس أثر السياسة التي انتهجتها حركة حماس، فأكثر من المديح للشعب الفلسطيني وصموده، وهو ثاني خطاب له يفطن فيه إلى ضرورة توجيه رسائله إلى الفلسطينيين، بعد أن كان كلُّ همِّه منصرفًا إلى توجيهات نحو الشعوب العربية، ومن يصفهم بأحرار العالم، وكأنَّ الشعب الفلسطيني في جيب الحركة، وأنه تحصيل حاصل، هذا الخطاب يظهر أنَّهم بدؤوا يتلمّسون متأخرين انفضاض الحاضنة الشعبية عنهم في غزة، إذ كان السُّكان هم الثمن الأكبر لهذه الحرب، في وقت لم يظهر بعد يحيى السنوار الذي قرر إطلاق شرارة هذه الحرب، في أيِّ خطاب طيلة أيام هذه الحرب القبيحة، كأنه لا شيء لديه ليقوله!
وليس في وارد القيادة الحمساوية الإصغاء إلى معاناة الشارع في غزة، ففي لقاء على قناة العربية، عرضت القناة على عضو المكتب السياسي في الحركة لقطات لمناهضين فلسطينيين لحماس، فرد عليها وهو في كامل انفعاله: لعلها مقاطع زائفة! بهذه الطريقة كانت القيادة الحمساوية التي يقبع أغلبهم خارج غزة يتعاملون مع نتائج متوقعة من الحرب التي بدأوها، بل حين سألت المقدِّمة عن إنجاز حماس خلال سنوات حكمها في غزة، قال بأنه السابع من أكتوبر، وهكذا يتعامل مع إطلاق الحرب على أنه منجز بنفسه، دون أي انتباه إلى نتائجها.
ورغم أنَّ قيادة حماس أعلنت نفسها منفصلة تنظيميًا عن جماعة الإخوان، إلا أنها لا تزال تدير الدفة السياسية بعقلية جماعة الإخوان المسلمين، وقد أدخلت القطاع في حرب هائلة، واحتفظت بالتعالي المعهود من الجماعة على الحقائق، وليكن ما يكون! يأتي هذا في وقت أعلنت فيه إسرائيل استعدادها لعملية برية في رفح، وهي المنطقة الأعلى كثافة اليوم، بعد نزوح أكثر من مليون مواطن غزي إليها، ورغم ذلك لا تزال الحركة تعلن بأنَّ مطالبها هي نفسها التي كانت عليها يوم السابع من أكتوبر، دون أيِّ مناورة لتجنّب خطر ما هو قادم.
هذه الطريقة في إدارة المفاوضات تخدم نتنياهو الذي يصرُّ على اقتحام رفح، وسط تحذير عربي وعالمي من الكارثة الإنسانية القادمة في حال تمت العملية، لكنَّ حركة حماس لا تصغي لهذا التهديد كأنه لا يمسها، بل يمسُّ سمعةَ إسرائيل الدولية في المسألة فقط، وترى أنَّ في ذلك ورقة لصالحها لإيقاف الحرب دون تقديم أي تنازلات، رغم أنَّ الأحداث تثبت غلط هذه المراهنة فبعد هدنة سابقة عادت الحرب إلى أشدِّها، ولم تتوقف بسبب عدد من المظاهرات في الدول الغربية، ويتجاهل المتحدث العسكري فشل مراهنة الحركة على محورها الأساسي أي: إيران وفروعها، في حين لا تزال تراهن عليه حركة الجهاد الإسلامي ففي آخر كلمة لمتحدثهم، ذكر ما سمي (وحدة الساحات).
خطاب المتحدث العسكري الأخير منفصل عن الواقع، بعيدًا عن التعليق على إقامة إسرائيل فصلًا لمنطقة الشمال في غزة عن باقي القطاع، مع تقارير تشير إلى نيّة نتنياهو البقاء في القطاع لعشر سنوات قادمة، وجاء ثقيلًا على أهل غزة إذ هيأهم إلى أنه لا هدنة تلوح في الأفق خلال شهر رمضان، ورغم أنَّ قيادة حماس أكدت مرارًا قدراتها العسكرية القادرة على هزيمة إسرائيل، وبعبارة العاروري: ((فلتأخذ الحرب مجراها)) إلا أنَّ شيئًا من ذلك لم يحدث، وصارت حماس تطالب بوقف الحرب التي أعلنتها، ولا يزال المتحدث العسكري يمجد القرار الذي أطلق في السابع من أكتوبر، رغم أنه لم يعد يذكر أرقامًا للمنجزات العسكرية التي يدعيها، بعد أن بانت المبالغة فيما كان يحصيه من قبل.
عدم قدرة حماس على المناورة، وعدم اعترافها بضعفها العسكري، أو تقييمها لادعاءاتها السابقة على أنها كانت مبالغة وخدَّاعة، ورغم خسائرها الفادحة، إلا أنها لا تزال تتمسك بخطاب منفصل عن الواقع لاستماتتها لتبقى حاكمة في غزة، بما يجعله يتقاطع مع الدعاية الإسرائيلية في المجتمع الدولي بأنَّها تواجه قوّة لا يستهان بها، ولا تستغل حماس الفرصة التي تقل مع الوقت لتجنيب آخر مناطق غزة حربًا ودماء، وهي التي يتحرق نتنياهو لاقتحامها، فلا تسعى لمنع استنساخ التجربة في الشمال، مع فارق الكثافة السكانية العالية، أو على الأقل مشاركة في الحكم، كل هذا ينذر بخطر كبير، بأنَّ إسرائيل قد تقدم على اقتحام رفح في الأيام القادمة، وهو ما يصنع كارثة إنسانية تفوق ما سبق في هذه الحرب.

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